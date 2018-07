První dojmy: Nový Jeep Wrangler je pořád stejný drsňák  

Hned zkraje vám v souvislosti s novým Jeepem Wrangler můžu prozradit jednu dobrou zpr ávu. Na rozdíl od jiných terénních aut Wrangler nevyměkl, nestalo se z něj módní SUV schopné zdolat maximálně polní cestu nebo obrubník u obchodního centra. Je to pořád drsný offroad, který se nezalekne snad žádné terénní nástrahy. Přesto se v mnohém změnil, aby vyhověl čím dál náročnějším zákazníkům.

Samotný vzhled se příliš nezměnil. V Jeepu si totiž moc dobře uvědomují, jak ohromná je Wrangler legenda. Jeho historie sahá až do roku 1941, kdy se zrodil Jeep Willys . Američané jsou na jeho odkaz opravdu hrdí. Dědictví legendárního džípu se na novém Wranglerovi objevuje prakticky všude, jeho siluetu najdete na discích kol, řadicí páce nebo třeba čelním skle.

Typické tvary Wranglera se s novou generací příliš nezměnily, stejně jako výrazné blatníky nebo rezerva na víku kufru. A nechybí samozřejmě ani kulaté světlomety se sedmi svislými průduchy v mřížce chladiče. To je ostatně tak charakteristický znak, že ho má Jeep ve svém logu. Novou generaci spolehlivě poznáte podle LED světel a blinkrů, které se společně s denním svícením přesunuly do blatníků. Novou grafiku mají také zadní světla, přesto je docela obtížné odlišit na větší vzdálenost aktuální generaci od té předchozí, která nám dělala společnost při jízdách v terénu.

Pohonné jednotky budou v Evropě v nabídce pouze dvě, obě čtyřválcové. V některých zemích bude v nabídce také zážehový šestiválec Pentastar, na ten si ale my, Evropané, budeme muset nechat zajít chuť kvůli emisním normám. Zážehové agregáty zastupuje dvoulitr s turbodmychadlem Twin Scroll naladěný na 200 kW a 400 Nm točivého momentu.

V nabídce bude až ke konci letošního roku, takže se celá pozornost točila okolo nového vznětového čtyřválce MultiJet II o objemu 2,2 litru. Ten je zcela nové konstrukce, blok je vyroben z hliníku, turbodmychadlo má variabilní geometrii lopatek a solenoidové vstřikovače pracují s tlakem 2000 barů. Motor dosahuje výkonu 147 kW a 450 Nm a do Wrangleru dokonale sedí. Na poměry offroadu je velmi slušně odhlučněn a v terénu mu nechybí zásoba točivého momentu. Navíc je skvěle sladěný s osmistupňovou automatickou převodovkou, která je u obou motorů standardem.

Široký výběr

Z výběru té správné verze se vám může zpočátku hodně zamotat hlava. Kromě dvoudveřového a čtyřdveřového provedení jsou na výběr hned tři výbavové verze. Základní Sport stojí na sedmnáctipalcových kolech a je takovou vstupenkou do světa jeepů. Prostřední Sahara přidává výbavu, jaká byla ještě před časem vyhrazena prémiovým autům. Můžete mít například systém hlídání mrtvého úhlu, parkovací kameru a další bezpečnostní funkce. S paketem Overland, který je vyhrazený právě verzi Sahara, může Wrangler dostat ještě luxusnější výbavu. Standardem jsou kožená sedadla, osmnáctipalcové disky nebo exteriérové prvky v barvě karoserie. Těch je mimochodem na výběr 10 a jsou mezi nimi i hodně zajímavé odstíny. Pro obě tyto verze platí pohon všech kol Command-Trac, který disponuje redukcí v poměru 2.72:1.

Rozměry Jeep Rubicon 2D Jeep Rubicon 4D Délka (mm) 4.334 4.882 Šířka (mm) 1.894 1.894 Výška (mm) 1.879 1.901 Rozvor (mm) 2.459 3.008 Zavazadlový prostor (l) 192 252 Pohotovostní hmotnost (kg) 2.086 2.207 Nájezdový úhel vpředu (°) 36,4 36 Nájezdový úhel vzadu (°) 30,8 31,4 Přechodový úhel (°) 25,8 20,8

Vrchol co do připravenosti pro jízdu v terénu představuje tradičně verze Rubicon. Disponuje světlou výškou 25 centimetrů, nájezdový úhel činí 36,4° vpředu a 30,8° vzadu, přechodový úhel je 25,8°. A dokáže se brodit až 76 centimetrů hlubokou vodou. Standardem jsou terénní pneumatiky, pokročilejší pohon všech kol Rock-Trac se třemi uzávěrkami diferenciálů a elektronicky odpojitelným předním stabilizátorem. A ani tady samozřejmě nechybí redukce, tady však v poměru 4.0:1.

Aby toho nebylo málo, nabízí Jeep hned tři odlišné střechy. Novinkou je plátěná verze Sky One, která horní díl střechy stahuje elektricky stiskem tlačítka. K tomu je v nabídce standardní plátěná střecha a verze s pevnými panely. Ty se dají samozřejmě demontovat společně se dveřmi a čelní okno je možné položit na kapotu. Vývojáři prý hodně zapracovali na tom, aby demontáž a manipulace byla co nejjednodušší, takže třeba dveře mají upravené madlo pro snazší přenášení. Bez tréninku se sice neobejdete, potom ale má být kompletní odstrojení auta záležitost maximálně na 14 minut. Pak Wrangler vypadá jako plážová buggyna, což dělá z jízdy v terénu skutečně neobyčejný zážitek.

Obří krok kupředu udělal Wrangler v oblasti interiéru. Ani tady není odkazů na Willyse málo, hold mu vzdává už samotným horizontálním členěním palubní desky. V oblasti použitých materiálů by mu ale Willys mohl závidět. Lepší výbavy nabídnou kůží obšitou palubní desku, kvalitou neurazí ani použité plasty nebo kovové dekory. V závislosti na výbavě se v interiéru objevuje multimediální systém Uconnect s displejem o úhlopříčce 5, 7 nebo 8,4 palce, který nepostrádá široké možnosti konektivity ani speciální offroadovou aplikaci, která ukazuje úhel stoupání, náklonu nebo funkčnost uzávěrek. Tak pojďme jezdit!

Snad poprvé se na prezentaci terénního auta jezdilo stylem „vezmi si klíče a jeď“. Rakouský les byl protkaný různými trasami, které se odlišovaly podle verze, ve které právě jedete - byla to buď Sahara, nebo Rubikon. Jako první zkouším Saharu ve čtyřdveřovém provedení a šplhám vzhůru. Jakmile přichází první větší kameny a hluboké jámy, neobejdu se bez redukce. Ta se řadí mechanicky s vyřazenou rychlostí prostřednictvím páky vedle voliče rychlostí. Vyžaduje to trochu cvik a hrubou sílu, do náročnějšího terénu je to ale nutnost. Sahara ale v terénu funguje fantasticky.

A myslím tím opravdový terén, ne nějakou vyježděnou lesní cestu. Jsou tady hluboké koleje, bláto, obří kameny a strmé stoupání, i traktor by se zapotil. Sahara přitom není tím vrcholným modelem pro jízdu v terénu, postrádá uzávěrky i terénní pneumatiky, pořád však těží z rámové konstrukce, které zajišťují vynikající tuhost. Jestli by něco dokázalo Saharu zastavit, pak je to klasické silniční obutí.

Krátký Rubicon do terénu, dlouhou Saharu na silnici

Pokud to tedy s jízdou v terénu myslíte skutečně vážně, vyplatí se zvolit verzi Rubicon. Ta je totiž na jízdu v terénu mnohem lépe připravená. Ideálně pak s dvoudveřovou karoserií, která má výrazně kratší rozvor a v terénu je tedy obratnější. To, co jsme s Rubiconem projeli, se jen těžko popisuje slovy a na fotkách to zdaleka tak nevynikne jako naživo. Nebyla ale nouze o extrémní křížení náprav, kdy bylo nutné odpojit přední stabilizátor, nebo brodění hlubokým příkopem plným špinavé vody. A Rubicon se ani nezadýchal!

Pro takové schopnosti ale musel Wrangler něco obětovat. Na příliš silnici neoslní, zvlášť pokud by ho někdo chtěl srovnávat s auty kategorie SUV. Přestože udělal svým jízdním projevem mezigeneračně velký krok kupředu, je to pořád pravověrný offroad. Na silnici to s ním sice nějak přežijete, ale na každodenní ježdění po silnici byste museli být opravdu velký milovník jeepů. V zatáčkách se auto hodně naklání a na dálnici je hlučné kvůli téměř kolmému čelnímu oknu a výrazným zrcátkům. Pokud to s častějším ježděním po silnici myslíte vážně, zvolte nejen kvůli praktičnosti čtyřdveřovou verzi, která je mnohem stabilnější.

Celkově nový Jeep Wrangler v mnohém překvapil. Jízdu v terénu zvládá na jedničku, to jsme tak nějak očekávali. K tomu ale přidává komfortnější jízdu na silnici i propracovanější interiér. Otázkou tak zůstávají jedině ceny, které tuzemské zastoupení zatím neoznámilo. Prodej každopádně odstartuje v září letošního roku.