VW Caddy Maxi Beach 2.0 TDI – Přespat, nebo raději něco odvézt?

Seznam kapitol Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Když zabrousíte do historie VW, zjistíte, že jméno „Caddy“ má v podstatě stejnou tradici jako legendární Golf. Jenže na rozdíl od Golfu se Caddy měnil v čase poněkud více. V minulosti tak využíval techniku Pola a dokonce se toto označení objevilo i na karoserii naší Škody Felicia Pickup, coby model 9U vyráběný v Kvasinách.

Současnou podobu Caddy známe od roku 2003, kdy vůz dostal techniku vycházející z tehdy připravovaného přelomového Golfu páté generace či spíše z již známého MPV Touran. Použití tehdy nejmodernějších techniky ve třídě kompaktů pro lehký užitkový vůz se VW vyplatilo. I současný testovaný Caddy stále vychází z techniky Golfu V, byť Caddy prodělal s léty četné změny, zaměřené zejména na pohonné jednotky a také elektroniku. A s ní související bezpečnost a výbavu.

První výraznější inovace přišla v roce 2010 coby Caddy modelový rok 2011. Další a zatím poslední inovace dorazila na trh o pět let později. Změny v rámci ní se týkaly zejména zavedení nových motorů, upravených pro splnění normy Euro 6.

Poznat současné vydání, nabízené od roku 2015 od předchůdce z roku 2010, lze například podle detailů karoserie. Asi nejlepším vodítkem jsou přední svítilny. Ty VW nabízí pro Caddy dokonce ve třech variantách. Základní výbava Trendline a kupodivu i testovaný Beach mají v sérii prastarou dvouvláknovou žárovku H4. Výbavy Comfortline a Highline dostaly dvouohniskové světlomety s žárovkou H7.

Testovaný vůz měl ovšem v rámci příplatků osvětlovací techniku na mnohem pokročilejší úrovni. Kromě bi-xenonových světlometů za příplatek 24.634 korun s diodami pro denní svícení to byl navíc Light Assist. Vyje na dalších 4.408 korun a umožňuje samočinné přepínání mezi dálkovým a potkávacím světlem. V praxi to fungovalo velmi dobře a za celý týden se nám nestalo, že by na nás protijedoucí řidiči blikali.

Výbava Beach je dostupná ve standardní karoserii Caddy s délkou 4408 mm a také v testované prodloužené verzi Maxi s délkou 4878 mm. V rámci zvětšené délky se změnil také rozvor náprav, a sice z 2682 mm na 3006 mm.

Rozložte postel

To hlavní, čím se verze Beach odlišuje od ostatních výbav Caddy Maxi, najdete v zadní části vozu. Standardem je pouze u této verze paket Caddy Beach Maxi. Jeho součástí jsou třeba potahy sedadel Pilion. V praxi se jedná o látku s umělou příměsí, která je však vcelku prodyšná. Ani ve vedrech, která v současnosti v Česku panují, nevyvolávala zvýšené pocení. Když už jsme u sedadel, tak opěradla obou předních sedadel lze sklopit dopředu, či přesněji je položit na sedák. Tímto kabina vozu umožní přepravu dlouhých předmětů. Zejména děti zase ocení sklopné stolečky na zadní ploše opěradel předních sedadel. Pouze ten, kdo bude sedět uprostřed, má v tomto případě smůlu…

Caddy Maxi Beach dále nabízí rozkládací matraci v zavazadelníku vozu. Za běžných okolností je složená, takže využitelnost kufru sice ovlivňuje, avšak ne tak, že by vás to při běžných jízdách nějak omezovalo. V případě potřeby lze zavazadla umístit také pod ni či na ni a samozřejmě za ni. Právě tady objevíte rozdíl mezi běžným „krátkým“ Caddy Beach a testovaným prodlouženým Maxi. U běžného Caddy totiž matrace sahá svým zadním okrajem až k výklopným pátým dveřím, zatímco u Maxi zde zbývá ještě několik desítek centimetrů volného prostoru.

Matrace - nebo postel chcete-li, se rozkládá směrem dopředu. Při tom je potřeba nejen klasicky sklopit opěradla zadní lavice, dělené v poměru 1/3 a 2/3, ale rovněž musíte položit opěradla předních sedadel na jejich sedáky, tedy dopředu. Celkovou úrovní odpovídá matrace rozkládacím matracím, jež bývají součástí obývákových sedaček.

Kdo chce využít integrovanou „postel“ a s vozem kempovat, bude muset využít další pakety Camping Caddy Beach za 23.930 korun nebo Camping Caddy Beach 2 za 22.589 korun. V rámci nich získáte stan pro upevnění na zadní výklopné dveře, skládací židličky, stolek a další vymoženosti, které lidé, jezdící do kempu, běžně používají. Testovaný vůz však tímto příslušenstvím vybaven nebyl.

Kde jsem si sakra odřel ruku

Po vyspání se v zavazadelníku na rozložené matraci a vrácení kabiny do původního uspořádání je čas vyrazit dále. Usednutí za volant nic zvláštního nepřináší. Prostě Volkswagen jako každý jiný. Oproti nejnovějším počinům sice chybí některé prvky výbavy, například elektronický přístrojový štít, ale to v praxi ničemu nevadí. Klasický multifunkční ukazatel - už od konce 70. let nazývaný MFA, zobrazuje vše potřebné a i něco navíc. Třeba teplotu motorového oleje. A také dojezd se zbývajícím množstvím kapaliny AdBlue. V našem případě to bylo 4500 km, přičemž ukazatel vám současně napovídá, kolik litrů můžete doplnit. V tomto případě bylo minimum 3,5 litru, maximum činí čtyři litry.

U Caddy se AdBlue dolévá nikoliv pod víčkem vedle plnicího hrdla palivové nádrže, ale v motorovém prostoru. Z pohledu zepředu je to vpravo. Přístup je skvělý, navíc okolo plnicího otvoru je praktická „vanička“.

Zpět do kabiny. Caddy Maxi Beach má v sérii pouze poloautomatickou klimatizaci Climatic. Za dvouzónovou samočinnou se připlácí 3.550 korun. Pokud si ale přiberete ještě vyhřívaná přední sedadla, bude to celé stát 13.985 korun. Z hlediska ergonomie je vše v pořádku. Takřka vše má své tlačítko, což je zejména starší generaci motoristů sympatičtější, než neustálé listování v menu rozhraní.

Testovaný vůz byl poháněn motorem 2.0 TDI s výkonem 110 kW spojený s manuální šestistupňovou převodovkou. Právě při manipulaci s řadicí pákou odhalíte jeden nedostatek, který je vzhledem k úrovni kabin vozů Volkswagen zarážející. Při řazení „trojky“, ale i „jedničky“ či „pětky“ se nám stávalo, že jsme prsty naráželi na hranu středového panelu pod tlačítky deaktivace stop-start a parkovacího asistentu. A právě tady jsme odhalili poměrně ostrou hranu, o níž si v extrému dřete prsty. Za normálních okolností je skryta očím posádky, ovšem při jízdě se projeví a příjemné to tedy není. Jistě jde o technologickou záležitost týkající se spasování částí palubní desky. Vzhledem k dnešní úrovni techniky bychom však očekávali lepší řešení.

Vzhledem k tomu, že jsme vzadu přepravovali také čerstvě narozené dítě, odhalili jsme, že pásy krajních sedadel to se svojí délkou rozhodně nepřehánějí. Upoutat klasické vajíčko šlo, avšak znamenalo to pás vytáhnout prakticky na doraz. Díky posuvným a hlavně širokým dveřím je však usazování vajíčka snazší než do aut s křídlovými dveřmi, které jsou navíc často poměrně úzké.