Paříž 2018 živě: BMW X5 sází na obří ledvinky a luxusní interiér

BMW na letošním pařížském autosalonu nechybí a navíc si pro něj přichystalo záplavu novinek. Ano, kupé řady 8, roadster Z4 nebo M5 Competition se světu poprvé ukázaly již dříve, na jiných akcích, až v Paříži se však prezentují pro širokou veřejnost. To platí i pro novou generaci X5.

Ta je v pořadí již čtvrtou generací tohoto vozu, který se za svoji historii stal jedním z nejprodávanějších modelů značky. Novinka na tyto úspěchy bude chtít navázat, přičemž neváhá použít silné zbraně.

Mezi ně bude nepochybně patřit interiér, který je opravdu krásný. Kabiny mnichovských aut v posledních letech prošly velkým krokem vpřed a nová X5 je toho důkazem. Hodnotné materiály, perfektní zpracování, nic z toho tady nechybí.

Navíc nejde jen o řešení převzaté třeba z řady 5. X5 využívá nově řešenou volicí páku nebo přepracované ovládání iDrive s dotykovými ploškami. Přesunulo se i startovací tlačítko motoru, nově je u volicí páky osmistupňového automatu.

Jen chválit ale nebudeme. Digitální přístrojový štít bohužel postrádá kovové orámování jako v jiných modelech značky, což působilo hodnotněji než obyčejná obrazovka bez nějaké ozdoby. Nová grafika přístrojů i multimediálního systému ale vypadá přehledně a moderně.

To vzadu není zase tolik prostoru, jak byste vzhledem k vnějším rozměrům očekávali. Rezervu tu sice vzhledem k výšce 182 centimetrů mám nad hlavou i před koleny, žádná sláva to ale není. Lavice by pak sice díky dlouhému sedáku dobře podepřela stehna, jenže kvůli nízkému uložení, jen 32 centimetrů nad podlahou, se tu musí sedět s nepříjemně skrčenýma nohama. Ani nástup vzhledem k vysoké podlaze není zrovna komfortní. Třetí řadu sedadel jsme v Paříži bohužel neměli možnost vyzkoušet.

Zavazadelník si stejně jako u předchůdce uchovává dvojité víko, které však znesnadňuje nakládání. Dosáhnout přes sklopnou dolní část až do zadní části kufru není žádná hračka, zvlášť pro dámy. Zavazadelník o objemu 650 litrů se každopádně chlubí šířkou 113 centimetrů, délkou 102 cm a výškou pod plato 46 cm. Potěší pravidelné tvary, velkorysý prostor pod dvojitým dnem nebo elektrické ovládání obou částí víka kufru – dolní část elektřina zvládne i zvednout. Horní část se pak vyklápí pěkně vysoko.

Samotný design je spíše evoluce než revoluce, to je ale ostatně v prémiovém segmentu dnes běžným řešením. Nově opticky propojené ledvinky masky chladiče jsou opravdu masivní, a tak budou nejvíce poutat pozornost okolí. Naopak záď s do boků protaženými koncovými světly je ve srovnání s přídí skoro až nenápadná.

Zaujmou i velkopanské rozměry, s výškou 1.745 mm je opravdu vysoké, ostatně je o 19 mm vyšší než předchůdce. X5 se mezigeneračně také natáhla, o 36 mm na 4.922 mm a rozšířila o 66 mm na 2.004 mm.

Nové BMW X5 už zná české ceny, které začínají na částce 1.830. 686 korun za naftovou verzi xDrive30d. Tu pohání třílitrový šestiválec o výkonu 195 kW.