Bugatti Chiron Sport: Stejný výkon, menší váha a lepší ovladatelnost

Na 88. ročníku autosalonu v Ženevě vystavuje Volkswagenem před dvěma dekádami koupená a postupně vzkříšená Bugatti nový přírůstek do portfolia. Chiron získal verzi Sport. K dvouletému výročí oficiálního debutu? Asi ano, ale v čem je jiná? Lépe ovladatelná a agilnější, hlavně v zatáčkách. Má pevnější podvozek, je o 18 kilo lehčí, což přijde někomu možná málo, ale i to se u bezmála dvoutunového supersportu počítá. Na vysokorychlostní trati v jihoitalském Nardò, která patří koncernovému Porsche, byl Chiron Sport o pět sekund rychlejší. To zas není úplně malý rozdíl, že? Navíc tu pěkně fouká a u Bugatti se soustředili i na posílení jízdních vlastností právě v takových podmínkách.

Změnil se i design kol, dostala názeva v zádi trůní těsně vedle sebe čtveřice kulatých koncovek výfuku místo spojených hranatých. Čím byla dosažena redukce váhy? Nejen převážně karbonovými stěrači, které má Chiron Sport jako první produkční auto v dějinách a ušetřily 1,4 kg (hliníkové části se tiskly ve 3D). Ony ráfky jsou rovněž lehčí, z uhlíkových kompozitů byl vyroben kryt mezichladiče stlačeného vzduchu, zadní okno je zase o něco tenčí,

Osmilitrová W16 se čtyřmi turby pořád dává extrémních 1500 koní (1103 kW), tady se opravdu žádná revoluce neodehrála a ani nemusela. Maximální rychlost 420 km/h, navíc elektronicky omezená je také více než dostatečná. Bez limitu Chiron přece upaluje dokonce 460. Řízení i nastavení tlumičů se změnilo v režimu Handling, základní EB (pojmenovaný podle zakladatele značky) zůstal netknutý. Sport dostal Dynamic Torque Vectoring, tahle funkce distribuuje točivý moment individuálně na dvojici kol na každé straně, ale tady na zvoleném módu nezáleží. A co kokpit v kůži, Alcantaře a uhlíkových vláknech? Tlačítko startování motoru a volič jízdních módů jsou černé, interiér je pokryt nezbytnými plaketkami a logy včetně boků středové konzoly...

Základní cena byla stanovena na 2,65 milionu eur (67,3 milionu korun). Připočítejte ovšem daň, takže se u nás dostanete na zhruba 81,4 milionu. Za tuhle částku si samozřejmě můžete vybrat barvu exteriéru i kokpitu dle vlastního vkusu. Pro lakované části karoserie představují základní odstíny červený (Italian Red), modrý (French Racing Blue), stříbrný (Gris Rafale) a tmavě šedý (Gun Powder).

Dodávky prvním zákazníkům začnou na konci letošního roku. Vypadá to, že někdo bude mít pěkné Vánoce... Bugatti Automobiles S.A.S. nyní vede Stephan Winkelmann, bývalý šéf Lamborghini. Mimochodem, výstaviště Palexpo v Ženevě je pro veřejnost otevřeno od 8. do 18. března a stánek Bugatti najdete hned v hale číslo 1. Černo-rudý showcar má na typickém podkovovitém chladiči16 reprezentující počet válců, ostatně nebylo u Chironu použito poprvé. Není problém si nechat postavit podobný, tenhle vyšel na 2,98 milionu eur (75,7 milionu korun), opět ovšem bez sponzorského příspěvku státnímu rozpočtu...