Barum Czech Rally Zlín 2025 startuje: Co napoví v národním šampionátu? A jaký je program?
Čtyřiapadesátý ročník Barum Czech Rally Zlín se letos tradičně jede v prázdninovém termínu 15.–17. srpna. Opět spadá do domácího šampionátu i seriálu FIA mistrovství Evropy, jehož součástí je 42 let.
Barumka je oblíbená i mezi zahraničními jezdci. Přihlásilo se 122 posádek z celkem dvaceti zemí, o patnáct více než loni. Předpověď počasí je proměnlivá.
Kudy vedou cesty
Barum Czech Rally Zlín dlouhodobě patří mezi nejpestřejší a nejnáročnější podniky evropského šampionátu. Letos čítá 13 erzet o celkové délce 207,49 km. Slavnostní start se uskuteční v pátek 16. srpna na náměstí před radnicí a samotná rallye odstartuje před večerní diváckou kulisou v ulicích Zlína.
Nejdelším rychlostním testem je 20,61 km dlouhý Podhoran ve druhé etapě. Organizátoři se vrací ke skladbě tří úseků rychlostních zkoušek během soboty a neděle, přičemž každý úsek absolvují posádky dvakrát. V itineráři nechybí ani erzeta Bunč, která měla premiéru minulý rok a je označována za perlu celého klání. Novinkou byla délka shakedownu na úseku Komárov, který bude podle nových pravidel FIA měřit šest kilometrů.
Lídr se těší na trať
Pro vedoucí posádka národního šampionátu Filipa Mareše s Radkem Buchou (Toyota GR Yaris Rally2) nepůjde jen o jeden z rozhodujících závodů domácího seriálu, ale také o ojedinělou příležitostí, jak porovnat svou výkonnost se špičkou evropského mistrovství. „Na letošní Barumku se už zatraceně těšíme. Po delší době se budeme opět porovnávat také se silnou evropskou konkurencí a jako obvykle tak bude těžké dostat se vůbec do nejlepší pětky. Naše ambice jsou ale ještě vyšší. Jsme dobře připravení a mohu fanouškům slíbit, že budeme bojovat ze všech sil. „Tratě vypadají nádherně. Je tu spousta horizontů, a jelikož jsme tu snad po deseti letech, jsou pro mě fakt zajímavé. Navíc se tu sešla výborná konkurence, takže se na závod moc těšíme,“ řekl Filip Mareš.
Pouhý bod za prvním místem je posádka Jan Kopecký a Jiří Hovorka (Škoda Fabia RS Rally2) z týmu Agrotec Škoda Rally Team. Kopecký dosáhl na Barumce na 11 vítězství a je tak jednoznačně nejúspěšnější jezdec její historie. Loni také bojoval o vítězství, po defektu se musel spokojit s 9. místem. Letos by se o příčky nejvyšší chtěl poprat znovu. „Na Barumce se násobí body do českého šampionátu koeficientem 1,5. Při letošní vyrovnanosti, kdy první tři posádky dělí jen několik bodů, potřebujeme zajet opravdu výborný výsledek,“ je si vědom Kopecký. Mimochodem, spolujezdec Jiří Hovorka ve Zlíně obhajuje loňské vítězství ještě s Dominikem Stříteským.
Nová sezona, nové výzvy
Rodák ze Zlínského kraje Dominik Stříteský opět zaútočí na nejvyšší příčky. Od minulého ročníku se u něj událo množství změn. Od změny týmu a vozu, přes prioritizaci evropské soutěže a vystřídání několika spolujezdců, až po narození dcery Laury. Na Barumce vedle Stříteského usedne Ladislav Kučera, který ho navigoval i na letošním Rally Bohemia, kde skončili třetí.
„Obhajoba vítězství bude těžká. Podle startovní listiny si myslím, že to bude ještě složitější než loni. Nezbývá než doufat, že se na tratích domácí Barumky nezamotáme do zbytečných problémů a dvě stě kilometrů erzet společně proletíme hladce jako nit uchem jehly,“ popsal Stříteský. Na sociálních sítích prozradil, že těsně před začátkem závodního shonu plánuje relaxovat u motokár v Třinci. Právě díky nim kdysi poprvé objevil svět automobilových soutěží.
Posádka Adam Březík s Ondřejem Krajčou si před startem červencové Rally Bohemia převzali ve Škodě Motorsport dvoustý vyrobený exemplář vozu Škoda Fabia RS Rally2. „Auto jsme měli už rok dopředu objednané, takže v tom nehledejte žádnou rychlou koupi. Před Bohemií bylo připraveno k převzetí, byli jsme samozřejmě rádi, že se jednalo o jubilejní 200. speciál. Předchozí auto ještě přes Barumku necháváme kvůli náhradním dílům na dílně, ale pak půjde na prodej,“ naznačuje Březík.
Na téma Barumky dodává: „Naše ambice musí být samozřejmě co nejvyšší. Uděláme maximum, abychom figurovali co nejvýše a po pátém a čtvrtém místě třeba konečně pronikli až na stupně vítězů. Co se týká evropské konkurence, už mnohokrát ukázala, že tady umí být rychlá, ale zároveň české pole je letos nabité. Co se týká počasí, raději bych preferoval sucho, nebo když už úplné mokro, nic mezi tím.“
Pech mění pneumatiky
Pro EuroOil team je letošní sezona o poznávání a přechodu na nového Citroena C3. „Měsíční pauzu od předešlé Rallye Bohemia jsme se snažili dokonale využít pro další změny v nastavení podvozku, diferenciálů a ve snaze se s ním co nejvíce zrychlit a více přiblížit špičce mistrovství republiky. Mimo původní kalendář jsme odjeli Rallye Příbram, která se nám hodila k dalšímu testu. Také jsme zničili několik gum, abychom se rozhodli přejít na pneumatiky od firmy Hankook, která je zároveň jejich dodavatelem i pro mistrovství. Barumka je pro nás jednoznačně nejtěžší v sezoně, už mimo jiné tím, že při tréninku jsou pro vytvoření rozpisu povoleny pouze dva průjezdy rychlostních zkoušek. Další z obtížností budou i předpovídané vysoké teploty nejen venku ale i uvnitř auta,“ popisuje Pech, který společně s Petrem Uhlem pojedou svojí již sedmadvacátou Barumku.
Na maximum, ale hlavou
Havárie z Bohemia Rally je zapomenuta a česko-anglická posádka Filip Kohn a Ross Whittock (Škoda Fabia RS Rally2) se připravuje na další náročný podnik. Úterní oficiální test posloužil zejména k nastavení vozu na tratích, charakteristických pro Barum Czech Rally Zlín. Třináct náročných erzet bude pro Filipa Kohna další premiérou s vozem Škoda Fabia RS Rally2, profil tratí ale zná, protože před rokem ve Zlíně startoval ve třídě Rally3.
„Je to ale také velká výzva, protože přes třicet vozů třídy Rally2 je opravdu silné konkurenční prostředí. Naše domácí špička jede velmi rychle, ale to pochopitelně platí i pro evropské posádky. Barumka je navíc pověstná náročností a každý, kdo projede cílovou rampou, může říci, že odjel dobrý závod. Pojedeme na maximum, ale musíme jet také hlavou, abychom neudělali nějakou hloupou chybu,“ uvedl Kohn. Majitel AUTOSPEKTRUM Škoda Teamu, Otakar Zenkl připomíná: „Před pětadvaceti lety jsme tady slavili první absolutní vítězství Romana Kresty s Octavií WRC na jeho domácí soutěži. Dodnes to mám v živé paměti, atmosféra na cílové rampě byla tehdy nepopsatelná.”
Na posledním závodě MČR v rally startovali Jan Kundlákn s Peterem Baranem v rámci Bohemia Rally premiérově s vozem Škoda Fabia RS Rally2. Výsledkem bylo nejlepší umístnění v letošním roce, když soutěž dokončili na výborném čtvrtém místě. Díky partnerům se podařilo zajistit se speciálem RS start také ve Zlíně. „Barum Rally patří k nejnáročnějším soutěžím v českém mistrovství. Loni jsme zde startovali s Opelem Corsa Rally4 a výsledkem bylo první místo mezi dvoukolkami, vítězství ve třídě RC4 a v absolutním pořadí jsme skončili na 21. místě, hned za vozy Rally2. Tohoto výsledku si nesmírně vážím, ale letos bychom jej rádi vylepšili,“ odhaluje plány Ján Kundlák.
Program Barum Czech Rally Zlín
Pátek 15. srpna - 21.15 RZ1 (9,57 km).
Sobota 16. srpna - 9.03 RZ2 (12,73 km), 10.21 RZ3 (17,67 km), 11.54 RZ4 (18,11 km), 14.52 RZ5 (12,73 km), 16.10 RZ6 (17,67 km), 17.38 RZ7 (18,11 km). Etapa celkem 106,59 km.
Neděle 17. srpna - 8.03 RZ8 (17,22 km), 8.56 RZ9 (20,61 km), 10.05 RZ10 (12,62 km), 13.29 RZ11 (17,22 km), 14.22 RZ12 (20,61 km), 16.05 RZ13 (12,62 km). Etapa celkem 100,90 km.
Průběžné pořadí mistrovství ČR (po 4 ze 6 soutěží):
1. Mareš (Toyota GR Yaris Rally2) 176 bodů; 2. Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) 175; 3. Wagner (Rak./Hyundai i20 N Rally2) 164; 4. Cais (Hyundai i20N Rally2) 135; 5. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 100; 6. Kundlák (Slov./Škoda Fabia R5) 100; 7. Březík (Škoda Fabia RS Rally2) 96; 8. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 76; 9. Pech (Citroën C3 Rally2) 65; 10. Kohn (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 53; 11. Jirásek (Škoda Fabia R5) 29; 12. Novotný (Škoda Fabia R5) 18; 13. Trojan (Škoda Fabia R5) 13; 14. Trněný (Škoda Fabia RS Rally2) 11; 15. Štajf (Škoda Fabia RS Rally2) 11; 16. Jírovec (Toyota GR Yaris Rally2) 7; 17. Soldát (Škoda Fabia R5) 6; 18. Kopáček (Ford Fiesta Rally2) 5; 19. Sýkora (Škoda Fabia R5) 5; 20. Ševčík (Škoda Fabia R5) 3; 21. Tomek (Škoda Fabia Rally2 evo) 2; 22. Hanák (Škoda Fabia RS Rally2) 1; 23. Firla (Škoda Fabia R5) 1.
Zdroj: autorský text, Foto: Ivo Prieložný, tiskové zprávy týmů