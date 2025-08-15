Hyundai Kona si polepší. Dostane totiž mnohem silnější motory
Korejský crossover v rámci modelového roku 2026 posílí. Základní tříválec se díky tomu dostane na 85 kilowattů. Polepší si i přeplňovaná šestnáctistovka.
Zatímco v českém ceníku Hyundaie Kona stále narazíte na aktuální modelový rok, v Německu již v nabídce figuruje inovované provedení. Nejedná se však o klasický facelift, nýbrž o pravidelnou modelovou péči, kterou vozy ve větší či menší míře procházejí pravidelně. Zatímco obvykle se však nový modelový rok projeví především zdražením a přidáním několika prvků ve standardní výbavu, v případě kony jde o více.
Crossover, jehož elektrická verze vzniká u nás v Nošovicích, dostala do vínku výrazně výkonnější motory. V rámci boje o co nejnižší emise se přitom většinou setkáváme s ubráním kilowattů.
Základní tříválec 1.0 T-GDI proto místo dosavadních 74 kW dostane o 11 kilowattů neboli patnáct koní více. Posílení se dočkala i přeplňovaná čtyřválcová šestnáctistovka. Ta je pod kapotou Hyundaie Kona dokonce ve dvou variantách.
Slabší provedení se 102 kW je dostupné s manuálem či sedmistupňovou dvouspojkou, výhradně ovšem s pohonem předních kol. A to se nemění ani v rámci modelového roku 2026, kdy si tahle verze polepšila na 110 kilowattů.
V segmentu menších SUV a crossoverů málo vídaný pohon všech kol nabídne až nejvýkonnější agregát pod kapotou kony. Vrcholný čtyřválec 1.6 T-GDI se dosud chlubil 125 kW, nově nabídne o sedm kilowattů vyšší výkon.
Zlepšení parametrů přinesly především úpravy směřující k splnění emisní normy Euro 7. O stavu na českém trhu vás budeme informovat.
Zdroj: Hyundai Deutschland a Motor1, video: auto.cz, foto: auto.cz