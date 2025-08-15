Nová Omoda 9 míří do Česka. Má přes 500 koní, super výbavu a nestojí moc
Omoda 9 přináší na český trh velkoprostorový plug-in hybrid s výkonem 395 kW a celkovým dojezdem přes 1100 km. Na papíře vypadá vypadá více než lákavě.
Omoda rozšiřuje modelové portfolio na českém trhu o velkoprostorové SUV nesoucí číslici 9. Doplňuje menší „pětku, kterou lze pořídit se spalovacím i elektrickým pohonem.
Omoda 9 je naproti tomu dostupná pouze jako plug-in hybrid, avšak pokud hledáte právě tuto kombinaci, na papíře vypadá asijská novinka více než lákavě. Pravda, pohání ji čtyřválcová přeplňovaná patnáctistovka, ale protože ji podporuje trojice elektromotorů, disponuje soustava celkovým výkonem 395 kW. To znamená, že tento monument vystartuje z klidu na 100 km/h za 4,9 sekundy.
Přitom si zachová úspornost a veškeré přednosti sofistikovaného plug-in hybridu. V čistě elektrickém režimu ujede nadprůměrných 169 kilometrů podle mírnější metodiky NEDC. Dle normy WLTP se dá odhadovat dojezd 150 km, reálně pak mezi 120 až 135 kilometry, což je stále nadprůměr.
Celkový dojezd činí přes 1100 kilometrů. K chorvatskému moři to tedy zvládne bez tankování. Pochopitelně si soustava zachovává možnost fungovat ve třech režimech – kombinovaném, čistě elektrickém a v režimu upřednostňujícím nabíjení baterie.
Cestování na dlouhé vzdálenosti odpovídá i výbava a zpracování interiéru. Navzdory minimalistickému pojetí s výraznými horizontálními liniemi si zachovává fyzické ovladače pro základní nastavení klimatizace. Zatímco horní část má praktický černý odstín, spodní barevná polovina dodává interiéru dojem luxusu.
|Omoda 9 SHS vs. konkurence
|Omoda 9 SHS
|Hyundai Santa Fe PHEV
|Volkswagen Tayron eHybrid
|Objem motoru [cm3]
|1499
|1598
|1498
|Výkon [kW]
|395
|185
|150
|Točivý moment [Nm]
|700
|367
|350
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|4,9
|9,3
|8,6
|Maximální rychlost [km/h]
|179
|180
|210
|Kapacita baterie [kWh]
|34,5
|13,8
|19,7
|Dojed na el. [km, WLTP]
|150
|54
|111-123
|Poháněná kola
|všechna
|všechna
|všechna
|Vnější rozměry [mm]
|4775/1920/1670
|4830/1900/1720
|4792/1853/1666
|Rozvor [mm]
|2800
|2815
|2789
|Pohotovostní hmotnost [kg]
|2195
|2150
|2013
|Zavazadlový prostor [l]
|660
|704
|705
|Základní [Kč]
|1.199.000
|1.449.990 (akce 1.349.990)
|1.559.980
Dominantou je digitální panoramatický štít s úhlopříčkou 24,6 palce, složený z obrazovek přístrojového štítu a infotainmentu. Řidič má k dispozici i head-up displej a ve městě potěší panoramatický kamerový systém zabírající prostor kolem celého vozu. Posádku si hýčkají komfortní ventilovaná a vyhřívaná sedadla, audiosystém se 14 reproduktory a indukční nabíječka telefonů.
Omoda 9 bude mít mediální premiéru v Praze 8. září se vstupem na trh ještě v daném měsíci a s cenou od 1.199.000 Kč.
Zdroj: Omoda