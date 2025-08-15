Předplatné
Nová Omoda 9 míří do Česka. Má přes 500 koní, super výbavu a nestojí moc

Mario Rychtera
Omoda 9 přináší na český trh velkoprostorový plug-in hybrid s výkonem 395 kW a celkovým dojezdem přes 1100 km. Na papíře vypadá vypadá více než lákavě.

Omoda rozšiřuje modelové portfolio na českém trhu o velkoprostorové SUV nesoucí číslici 9. Doplňuje menší „pětku, kterou lze pořídit se spalovacím i elektrickým pohonem.

Omoda 9 je naproti tomu dostupná pouze jako plug-in hybrid, avšak pokud hledáte právě tuto kombinaci, na papíře vypadá asijská novinka více než lákavě. Pravda, pohání ji čtyřválcová přeplňovaná patnáctistovka, ale protože ji podporuje trojice elektromotorů, disponuje soustava celkovým výkonem 395 kW. To znamená, že tento monument vystartuje z klidu na 100 km/h za 4,9 sekundy.

Přitom si zachová úspornost a veškeré přednosti sofistikovaného plug-in hybridu. V čistě elektrickém režimu ujede nadprůměrných 169 kilometrů podle mírnější metodiky NEDC. Dle normy WLTP se dá odhadovat dojezd 150 km, reálně pak mezi 120 až 135 kilometry, což je stále nadprůměr.

Celkový dojezd činí přes 1100 kilometrů. K chorvatskému moři to tedy zvládne bez tankování. Pochopitelně si soustava zachovává možnost fungovat ve třech režimech – kombinovaném, čistě elektrickém a v režimu upřednostňujícím nabíjení baterie.

Cestování na dlouhé vzdálenosti odpovídá i výbava a zpracování interiéru. Navzdory minimalistickému pojetí s výraznými horizontálními liniemi si zachovává fyzické ovladače pro základní nastavení klimatizace. Zatímco horní část má praktický černý odstín, spodní barevná polovina dodává interiéru dojem luxusu.

Omoda 9 SHS vs. konkurence
 Omoda 9 SHSHyundai Santa Fe PHEVVolkswagen Tayron eHybrid
Objem motoru [cm3]149915981498
Výkon [kW]395185150
Točivý moment [Nm]700367350
Zrychlení 0-100 km/h [s]4,99,38,6
Maximální rychlost [km/h]179180210
Kapacita baterie [kWh]34,513,819,7
Dojed na el. [km, WLTP]15054111-123
Poháněná kolavšechnavšechnavšechna
Vnější rozměry [mm]4775/1920/16704830/1900/17204792/1853/1666
Rozvor [mm]280028152789
Pohotovostní hmotnost [kg]219521502013
Zavazadlový prostor [l]660704705
Základní  [Kč]1.199.000 1.449.990 (akce 1.349.990)1.559.980

Dominantou je digitální panoramatický štít s úhlopříčkou 24,6 palce, složený z obrazovek přístrojového štítu a infotainmentu. Řidič má k dispozici i head-up displej a ve městě potěší panoramatický kamerový systém zabírající prostor kolem celého vozu. Posádku si hýčkají komfortní ventilovaná a vyhřívaná sedadla, audiosystém se 14 reproduktory a indukční nabíječka telefonů.

Omoda 9 bude mít mediální premiéru v Praze 8. září se vstupem na trh ještě v daném měsíci a s cenou od 1.199.000 Kč.

Omoda 9 SHS • Zdroj: Omoda

Zdroj: Omoda

