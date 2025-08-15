Americký RAM má nový drsný pick-up. Techniku ale sdílí s Peugeotem
Značku RAM si spojujeme hlavně s obrovskými pick-upy, které se jako individuální dovozy často objevují i u nás. Nabídka značky je ovšem širší a zahrnuje i pick-upy mnohem evropštějších rozměrů. Dalším takovým je nový RAM Dakota Nightfall.
V rámci koncernu Stellantis je zjevná snaha o úsporu na výrobě spalovacích motorů Evropská část tak cpe tříválcovou dvanáctistovku PureTech do všeho a my se děsíme, kdy se objeví třeba v Maserati. Na opačné straně Atlantiku je situace zcela opačná a po pokusu s ukončením osmiválce se jej zase hystericky snaží nacpat všude, kde se fyzicky vejde.
Objevují se ale i novinky, využívající zcela odlišnou techniku, jako třeba rámový pick-up RAM Dakota Nightfall. Zatím je jen konceptem, který ale už je téměř produkční verzí nového modelu. Osmiválec nemá, zato svou techniku sdílí s Peugeotem a Fiatem. Naštěstí to ani zde neznamená PureTech, původ modelu je totiž komplikovanější.
Nový RAM využívá stejný základ jako Peugeot Landtrek nebo Fiat Titano. To znamená, že původ vozu je v Číně u modelu, který se původně prodával jako Kaicene F70 a dnes nese značku Changan. A aby situace nebyla až tak jednoduchá, jde už o druhý pick-up RAM se stejným základem. Model RAM 1200 pro mexický trh je však opravdu jen tím případem, kdy se na masku Fiatu Titano nalepilo jiné logo.
Dakota dostala zcela nový design, lépe navazující na jiné modely RAM a chce působit prémiověji. Koncept Nightfall je ostatně dovybaven příslušentsvím, které z něj dělá odvážně působící stylovku. A to včetně tří amerických oranžových světel, které používají příliš široké vozy. To Dakota není, rozměrově je podobná jako třeba druhé generaci pick-upu Volkswagen Amarok.
V Číně má Changan pro F70 a jeho další lokální varianty k dispizici benzínové a dieselové čtyřválce ale také sériový hybrid. Dakota nejspíše dostane 2,2 litrový dieselový čtyřválec, který pohání i Landtrek a Titano. Zatímco do roku 2025 se do obou vozů montoval s tímto objemem motor původně od PSA, od letoška jej nahradil také 2,2 litrový italský diesel Multijet o výkonu 147 kW
Novinka zamíří na jihoamerické trhy a stejně jako Landtrek a Titano se bude vyrábět v Argentině. V Evropě se vozy na tomto základě nenabízí, s jedinou výjimkou. Peugeot zjevně vycítil příležitost a tak od roku 2022 oficiálně nabízí Landtrek na Ukrajině. Vidět je občas na záběrech z fronty, mnohdy v kamufláži a s granátometem nebo něčím podobným na korbě.
