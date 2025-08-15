Předplatné
TEST Volkswagen Taigo Love 1.5 TSI DSG – Starý dobrý lidový vůz

Marek Bednář
Marek Bednář
Označení „rozumné auto“ má pro každého trochu jiný význam. Volkswagen Taigo v edici Love by však mohl sednout do noty opravdu velkému dílu populace. Má totiž všechno, co dnešní auto potřebuje, nemá nic navíc a stojí méně než 600 tisíc korun. Všechno růžové však přeci jen není.

Design, interiér

Co si dnes představíte pod pojmem „rozumné auto“? Co musí nabídnout a kolik by mělo stát? Hlavně na tu druhou otázku se dnes odpovídá těžko, protože za posledních pár let auta docela dost zdražila. 

Zůstaňme ale zatím ještě u té první otázky – co potřebuje normální, rozumné auto. Každý bude mít preference jiné, ale pokud se budeme bavit o autě na dojíždění do práce, na nákupy a za babičkou, myslím si, že toho zas tak moc není. Dostatek nabíjecích portů, co nejlepší světla pro bezpečnou jízdu v noci, prostor pro dva dospělé vpředu, s trochou snahy i dva dospělé vzadu a samozřejmě dostatek výkonu k tomu, aby se plně obsazené auto dokázalo důstojně pohybovat a nebylo pro ostatní v provozu nebezpečím. A to všechno samozřejmě za co nejméně peněz, aby si to mohlo dovolit co nejvíce lidí.

Když české zastoupení Volkswagenu vytvářelo edici Love pro crossover Taigo, myslím si, že mohlo přemýšlet nějak takhle. Základem je crossover o délce jen necelého 4,3 metru, což je pro evropská města akceptovatelný kompromis mezi kompaktními rozměry a vnitřní prostorností. Díky rozvoru náprav přes 2,55 metru se dovnitř navíc opravdu vejdou čtyři dospělí.

Světly potěšilo Zvenčí dostalo tohle křídově šedé taigo světlomety IQ.Light LED Matrix; sice jen ty základní s několika segmenty dálkových světel, ale i ty jsou při jízdě ve tmě lesem plným lišek a srn obří pomocí. S matrixy se samozřejmě pojí autonivelace světel a kužel těch potkávacích je tu v základním nastavení stažený příliš nízko, takže odrazky cyklisty či reflexní prvky chodce vidíte později, než by bylo vhodné, ale to je otázkou seřízení.

Volkswagen Taigo LoveVolkswagen Taigo Love | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Soukromě mám radost ještě ze dvou věcí. Jednak, že nechybí klasické přední mlhovky. A jednak, díky tomu, že je taigo konstrukčně relativně starý a levný volkswagen, taky má otočný ovladač světel a když jím zapnu obrysovky, vpředu v rozích zůstanou svítit denní světla.

Již starší doba vývoje znamená také starší infotainment, který mi osobně sedí víc než ten v nejnovějších volkswagenech. Na druhou stranu, chci-li vypnout „eurohlásítko“ rychlosti, musím to udělat na pět kliknutí v centrálním displeji místo tří použití tlačítek na volantu, jak to umí škodovky, seaty a cupry. Docela rychle se to však dostane do paměti. 

Taky je tu vlastní panel pro ovládání klimatizace. Je sice dotykový a na změnu teploty či zapnutí vnitřního okruhu je třeba se soustředit a sklopit zrak vcelku nízko, ale i to se naučíte. Naopak na volantu jsou klasická tlačítka, stop/start se vypíná tlačítkem, centrální displej má dva knoflíky a pevná dotyková „tlačítka“ po stranách… co víc chtít? Snad jen elektrickou parkovací brzdu, ale protože jí s dvouspojkou člověk užije jen občas, aby nezatuhla, anebo v kopci, klasická páka mě neuráží.

Video placeholder
Volkswagen Taigo 1,5 TSI Love zpoza volantu • Zdroj: Marek Bednář/Auto.cz

Kromě ní je připomenutím, že sedím v relativně levném autě, snad jen malý displej v místě přístrojového štítu. Musíte si u něj totiž vybrat, jestli chcete vidět kruhový ukazatel, anebo informace po stranách.

Standardně vynikající je dílenské zpracování a bytelnost interiéru, ale to je věc, kterou je u volkswagenů snad zbytečné zmiňovat. Líbí se mi také výběr materiálů, a to včetně lesklého lakovaného panelu na přístrojové desce a části předních dveří. Z otisků prstů mít strach nemusíte, jednak není černý a jednak na něj není nutné sahat. Je pravda, že při slunečném počasí se od něj může odrazit slunce, ale není to ani zdaleka tak nepříjemné jako v autech, která mají v interiéru chromované linky.

Zavazadelník o 440 litrech je prostorný dost, líbí se mi také jeho dvojitá podlaha i fakt, že ji po zvednutí zacvaknete o úchyty v bočnicích kufru. Vespod našla místo dojezdová rezerva, do jejíhož středu můžete uložit třeba nějaké nářadí.

Naměřené rozměry zavazadelníku
Délka u podlahy/pod platem800 mm
Šířka mezi podběhy1.010 mm
Výška pod platem440-550 mm
Výška nakládací hrany770 mm
Rozměry nakládacího otvoru820 × 1020 mm

Motor, jízdní vlastnosti

Taigo jakožto jeden z nejmenších volkswagenů nepřišlo o litrový tříválec, který v 95k verzi tvoří základní motorizaci. 150k patnáctistovka, kterou mám tady pod kapotou, je tak nejvýkonnějším motorem, který se sem nabízí. A je to ta pravá volba – nejen pro kultivovanost běhu, které se motory s pouhými třemi válci nemohou rovnat.

Započítáme-li k pohotovostní hmotnosti řidiče a nějaký náklad, jsme na 1,4 tuny, a tedy má vůz přes 100 koní na tunu. Nejde o to, že by měl být nějakým sporťákem, jde vážně jen o situaci, kdy ho plně obsadíte – pozor však na užitečnou hmotnost jen těsně pod čtyřmi metráky – a budete chtít jezdit někde v kopcích, třeba ještě s přívěsem, který může mít až 1,2 tuny.

Dynamika jízdy jen lehce zatíženého auta je tak velmi příjemná, až občas přílišná na trakci předních pirellek Cinturato. Za tím ale nestojí fakt, že by bylo výkonu nějak hodně, nýbrž největší nevýhoda tohoto auta – způsob, jakým se rozjíždí, zejména pokud úplně nezastavíte.

Volkswagen Taigo LoveVolkswagen Taigo Love | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Dojedete ke křižovatce, kde dáváte přednost, ale úplně nezastavíte, protože máte rozhled. Anebo dojíždíte k odbočení doleva bez semaforů a v proudu vozidel v protisměru vidíte mezeru. Tak přidáte plyn – a ono nic. Auto se lehce rozjede, ale pak váhá, i když přidáváte plyn víc a víc. Trvá to sekundu, možná sekundu a půl – a pak vůz velmi dynamicky vyrazí, často s protočením kol. Že to není pohodlné, je jedna věc, ale může to být i nebezpečné – než se pořádně rozjedete, auto, před kterým jste to chtěli stihnout, je mnohem blíž a z bezpečného manévru se stává riskantní. A méně zkušeného řidiče to může zaskočit.

Motorizace 1,5 TSI, tedy EA211 evo, s tímhle má chronický problém snad ve všech volkswagenech, seatech a cuprách; ve škodovkách, myslím, méně – ale to může být subjektivní dojem daný velkým časovým rozdílem mezi jízdou s volkswagenem a škodovkou – a výraznější je to u dvouspojkové převodovky než u manuálu. Rozdíl také je mezi verzí motoru „evo“ a „evo2“, kdy u novějšího evo2 nebývá tahle nepříjemná vlastnost až tak výrazná.

Odvíjí se to však také od velikosti daného auta; čím větší je vůz, tím více je prodleva v zátahu znatelná. Důvodem je snaha o omezení skokového nárůstu emisí při rychlé změně zátěže. Koncern Volkswagen má se správným naladěním vozu v této situaci problém dlouhodobě. 

Ovšem, třebaže to tu popisuji obšírně, zrovna taigo – protože je malé – patří k vozům, kde to zas tak velký problém není, třeba oproti větším SUV. Přesto je nutné si na to zvyknout a naučit se s tím pracovat, tedy hlavně vychytat moment záběru a včas povolit pedál plynu.

Kromě toho však motoru těžko něco vytýkat. Kultivovanost je výborná, utlumení hluku a vibrací také a spotřeba 6,2 l/100 km za téměř osm stovek najetých kilometrů je výborná. Hlavně tedy s vědomím, že jsem na většinu cest vypnul stop/start a že převodovka byla drtivou většinu času v režimu S, v němž drží otáčky jen těsně pod dvěma tisíci – výš než kdybych zůstal v režimu D. Motor tak není podtočený a reakce na plyn při potřebě pružného zrychlení např. při předjíždění jsou mnohem svižnější. Lehkou nohou se dostanete pod 6 litrů, naopak redaktor z časopisu  Svět motorů, který taigo srovnával s Citroënem C4 v letošním čísle 28, dosáhl průměru 6,7 l/100 km.

Podvozek na výbornou Taigo má velmi příjemně naladěný podvozek, který je pohodlný, ale zároveň hezky drží. 18” kola jsou tak nějak na hraně co do schopnosti odpružení hlídat jejich pohyby; významného „zvonění“ na některých nerovnostech jsem se poté, co jsem pneumatikám snížil tlak o 0,2 baru oproti předepsané hodnotě, nedočkal. 

Přesto, o palec menší kola by, myslím, nebyla na škodu. Na druhou stranu, ani tyhle osmnáctky nejsou špatné a když budete kupovat nové pneumatiky, v ceně kolem čtyř tisíc korun za kus je výběr docela široký – od sportovně laděných letních pneumatik přes všestranný standard, který představují obuté pirellky Cinturato, až po kvalitní celoroční či zimní obutí.

Příjemným jízdním dojmům vyhovují také velmi agilní reakce na volant. Na běžné auto nezvykle rychlé řízení sice trochu ztěžuje jízdu po dálnici, ale velký problém to není, pokud se nevěnujete mobilu místo vozovky před sebou. A v zatáčkách či ve městě to činí taigo hbitější a rozvernější.

Volkswagen Taigo LoveVolkswagen Taigo Love | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Musím i textově zmínit také specifické chování adaptivního tempomatu, třebaže se mu věnuji i ve videu. Tohle chování jsem viděl ve škodovkách a volkswagenech – a snad nikde jinde. O co jde? Poté, co adaptivní tempomat zastaví za autem před vámi, vás displej vyzve k tomu, abyste sešlápli brzdu. Pokud to neuděláte, zapíská a pak se vypne, takže se auto rozjede. Naopak pokud na brzdu šlápnete, zůstane zapnutý velmi dlouho. Ne však neomezeně – po několika minutách stání v koloně se vypne, což opět ohlásí písknutím.

Líbí se mi také snadné přepínání mezi Travel Assistem, tedy vedením ve středu jízdního pruhu navíc k adaptivnímu tempomatu, a „pouhým“ adaptivním tempomatem. Je na to tlačítko na volantu – a právě klasická tlačítka sice možná nevypadají zrovna moderně, ale za jízdy se používají naprosto skvěle.

 Citroën C4Renault CapturŠkoda Kamiq
Motor1,2 Hybrid 145 e-DCS6mild hybrid 160 EDC1,5 TSI 7DSG
Zdvihový objem [cm3]1.1991.1971.498
Největší výkon [kW/min]100/5.50058/6.000110/5.000-6.000
Točivý moment [N.m/min] 230/1.750118/4.200250/1.500-3.500
Převodovka6st. dvouspojková5st. man.7st. dvouspojková
Max. rychlost [km/h]210180190
Zrychlení 0-100 km/h [s]8,18,510,7
Komb. spotřeba [l/100 km]4,75,9-6,05,0-5,3
Emise CO2 [g/km]106132-135114-119
Objem zavazadlového prostoru [l]380/1.250422-553/-400/1.395
Pohotovostní/celková hmotnost [kg]1.403/1.8051.298-1.352/1.8301.213-1.368/1.610
Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]1.000/7001.200/6851.250/640
Rozměry d x š x v [mm]4.350 × 1.834 × 1.5254.239 × 1.797 × 1.5754.241 × 1.793 × 1.531
Rozvor [mm]2.6702.6392.651
Cena od [Kč]614.900575.000634.900

Závěr

Taigo se mi opravdu líbí a vážně bych ho chtěl hodnotit lépe než „jen“ čtyřmi hvězdičkami. Skoro všechno totiž dělá výborně a zbytek přinejmenším chvalitebně – až na ty rozjezdy. Ty jsou, myslím, nejen omezením pohodlí, ale mohou být i nebezpečné. Těžko se jich zbavit, když je verze Love v ceníku jen s DSG.

Kromě toho – dobře, a možná seřízení světlometů tohoto kusu, ale to by servis měl umět spravit – je taigo opravdu povedeným autem. Líbí se mi starosvětskost jeho ovládání, dobrá výbava, prostornost… Zkrátka, je to naplnění významu slov „Volks“ a „Wagen“ – rozumný lidový vůz.

Volkswagen Taigo LoveVolkswagen Taigo Love | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Nejlevnější verze modelu434.900 Kč (Taigo 1,0 TSI, 5st. man., 70 kW, Limited)
Základ s testovaným motorem589.900 Kč (Taigo 1,5 TSI, 7st. DSG., 110 kW, Love)
Testovaný vůz bez příplatků589.900 Kč (Taigo 1,5 TSI, 7st. DSG., 110 kW, Love)
Testovaný vůz s výbavou589.900 Kč (Taigo 1,5 TSI, 7st. DSG., 110 kW, Love)  

Plusy

  • Odveze čtyři dospělé a nikdo nebude prostorově strádat
  • Dostatečný výkon
  • Nízká spotřeba
  • Kvalita zpracování
  • Dobré sedačky s dostatečným bočním vedením…

Minusy

  • …ale potahem, v němž se člověk začne brzy potit
  • Konkurence nabízí víc za podobnou cenu
  • Chybějící madla nade dveřmi
  • Prodleva po sešlápnutí plynu

Cena základní sestavy
589 900 Kč
Výbava základní sestavy
Ambientní osvětlení bílé, Asistent pro rozjezd do kopce, Automatická klimatizace Climatronic, Automatický spínač světlometů, Bederní opěrky vpředu, Bezpečnostní opěrky hlavy vpředu, Bezpečnostní opěrky hlavy vzadu, Boční airbagy vpředu, hlavové airbagy s centrálním airbagem mezi sedadly řidiče a spolujezdce, Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, Čelní airbagy řidiče a spolujezdce, Čelní sklo tepelně izolující reflektující infračervené záření, Dekor Deep Iron Grey, Digital Cockpit 8" obrazovka s barevným multifunkčním ukazatelem, Digitální radiopřijímač (DAB+), Elektrické ovládání oken, Elektronický imobilizér, Elektronický stabilizační systém ESP včetně ABS, ASR, EDL, EDTC, Funkce start/stop, Chromové provedení ovládacích prvků rádia, hlavice řadící páky a vnitřních klik dveří, Indukční nabíjení telefonu, Infotainment Ready2Discover 8" barevný dotykový display třetí generace infotainmentu MIB 3, Jednotónový klakson, Komfortně sportovní sedadla vpředu, Kotoučové brzdy vpředu, Kotoučové brzdy vzadu, Kryty zpětných zrcátek v barvě karoserie, LED Matrix světlomety, LED podsvícení lamely mezi světlomety, LED osvětlení prostoru pro nohy, LED zadní světla, Longlife režim prodloužený servisní interval na 24 měsíců nebo 30 000 km, Make-up zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením, Mlhové světlomety, Multifunkční volant v kůži s pádly pro řazení převodovky DSG, Nepřímá kontrola poklesu tlaku v pneu, Osvětlení zavazadlového prostoru, Paket Světla a výhled, Palubní literatura v českém jazyce, Parkovací senzory Parkpilot senzory vpředu i vzadu, Podélné střešní nosiče stříbrně eloxované, Prodloužená záruka 3 roky/90.000 km, Promítání abstraktního loga na vozovku z vnějších zpětných zrcátek, Přední sedadla výškově nastavitelná, Příprava na We Connect a We Connect Plus, Rezervní kolo dojezdové, Rozpoznávání dopravních značek, Rukojeť ruční brzdy v kůži, Sloupek řízení vertikálně nastavitelný (manuálně) horizontálně nastavitelný (manuálně), Stěrač předního a zadního skla s intervalovým spínačem, Středová loketní opěrka vpředu s odkládacím prostorem nastavitelná, Systém rozpoznání chodců a cyklistů, Systém sledování únavy řidiče, Textilní koberečky vpředu a vzadu, Tísňové volání, Travel Assist vč. ACC, Ukazatel stavu nádržky ostřikovačů, USB-C port 2x vpředu 2x USB-C port pro nabíjení vzadu, Varování nezapnutých bezpečnostních pásů akustické i grafické pro přední i zadní pásy, Vnější zpětná zrcátka el. sklopná elektricky nastavitelná vyhřívaná s pamětí, Vnitřní zpětné zrcátko s automat. clonou, Výstražný trojúhelník, Zadní mlhové světlo na jedné straně obě světla signalizace couvání, Zadní sedadlo nedělené opěradlo dělené, asymetricky sklopné, Zpětná parkovací kamera
Cena testované sestavy
589 900 Kč
Výbava testované sestavy
lak šedá Ascot (+0 Kč), Vyhřívaná přední sedadla (+0 Kč), Keyless Access (+0 Kč), Roof Pack (střecha a vnější zpětná zrcátka lakovaná v černé barvě, boční skla vzadu a zadní sklo zatmavené, 65% absorpce světla) (+0 Kč).
Motor
Typ motoru:
přeplňovaný zážehový
Válce / ventily:
4 / 4
Zdvihový objem (ccm):
1498
Nejvyšší výkon (kW / ot/min):
110 / 5500 - 0
Nejvyšší toč. moment (Nm / ot/min):
250 / 1500 - 3500
Nejvyšší toč. moment elektromotoru (Nm / ot/min):
0 / 0 - 0
Nejvyšší výkon elektromotoru (kW / ot/min):
0 / 0
Nejvyšší výkon soustavy (kW / ot/min):
0
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h):
212
Zrychlení 0 - 100 km/h (s):
8.2
Spotřeba město/mimo/kombi (l/100 km):
0 / 0 / 5.7
Emise CO2:
131
Rozměry a hmotnosti
Zavaz. prostor - sedadla/sklopena (l):
440 / 1222
Objem nádrže (l):
0
Pohotovostní hm. / nosnost (kg):
1354 / 396
Rozměr pneu:
215/45 R18
Volkswagen Taigo Love schema
Rozměry dle nákresu - vnější rozměry
a) délka (mm):
4269
b) šířka (mm):
1757
c) výška (mm):
1497
d) rozvor (mm):
2554
e) rozchod vpředu (mm):
1531
f) rozchod vzadu (mm):
1516
Rozměry dle nákresu - vnitřní rozměry
g) podélný prostor vpředu min/max (mm):
870 / 1110
h) podélný prostor vzadu min/max (mm):
550 / 805
i) výška nad sedadlem - vpředu (mm):
950
j) výška nad sedadlem - vzadu (mm):
910
k) šířka vpředu (mm):
1485
l) šířka vzadu (mm):
1420
délka sedáku vpředu (mm):
510
délka sedáku vzadu (mm):
465
výška opěradla vpředu (mm):
625
výška opěradla vzadu (mm):
650
místo vzadu pod předním sedadlem:
ano
