Mikrospánek je tichý zabiják. Jak předejít únavě za volantem? Pomůže i chytré tričko!
Počítá se na vteřiny a podle Besipu údajně může až za třetinu dopravních nehod na silnicích. Při mikrospánku řidič nevnímá žádné ruchy kolem sebe, i když jeho mozek stále bdí. Jak rozeznat první příznaky únavy a jak jim předejít?
Asi to zná každý řidič. Jedete na doraz, je noc nebo časně nad ránem a už se těšíte z dovolené domů. Počítáte každou minutu, ale už pomalu neudržíte víčka otevřená. A vtom blik! Otevřete oči a vůbec si nedokážete vybavit, jaký úsek silnice jste ujeli. Měli jste štěstí, probudili jste se dřív, než vaše auto vyjelo ze silnice. Podle policie při mikrospánku přejede většina řidičů do protisměru, kde se střetne s protijedoucím autem. Jestli ale doopravdy řidiče přepadl mikrospánek, to se při vyšetřování nehody dozví policie zřídka – snad jen když se šofér sám přizná
První signály
Mikrospánek se vtírá nenápadně. Skoro byste řekli, že zrádně. Ale možná si ani neuvědomujete, kolikrát vás varoval. Neurolog Karel Šonka tvrdí, že si za mikrospánek částečně můžeme sami, protože stále zkracujeme odpočinek. „Největší prohřešek je chronické krácení spánku. Toho se dopouští velká část populace a jsou to lidé, kteří jsou zdraví. Uvědomte si, že abychom byli dostatečně odpočatí, potřebujeme minimálně sedm až osm hodin kvalitního spánku,“ vysvětluje neurolog a připomíná, že pokud neodpočíváme dostatečně, ovlivní to naší pozornost na celý den, včetně řízení auta. „K závažným příznakům, které by měly být pro řidiče varováním, patří ztráta koncentrace, mžitky před očima, ztěžklá víčka, snížená zraková ostrost, sucho v ústech, nepřirozený pocit tepla nebo chladu. To je znamení, abychom co nejdřív zastavili a odpočinuli si,“ uvádí Karel Šonka. Další příčinou, proč řidiči za volantem mívají mikrospánky, je zdravotní problém.
Profesionální řidič kamionu Tomáš Sládek jezdí často do Skandinávie a sám se několikrát vyrovnával s únavou. „Ta největší nepřichází z fyzické, ale mentální únavy. Jde spíš ale o jakousi vyšinutost, kdy permanentně soustředěné smysly už potřebují polevit. Každý člověk je v tomto jiný. U mě se hraniční vyčerpanost projevuje pocitem, že jedu příliš rychle a můj mozek nezvládá držet tempo s provozem. Tedy neustále zpomaluji na nižší rychlost, až je ten stav tolik nepříjemný, že vyhledávám parkoviště, abych na chvíli zavřel oči. Ulevit si takhle po takovém stavu je nepředstavitelná slast,“ píše ve svém článku o mikrospánku na internetu.