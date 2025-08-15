Znáte Ford 666? Ďábelský stroj měl lámat rekordy, nakonec málem zabil řidiče
V roce 1907 postavil Ford závodní speciál 666 s masivním šestiválcem na rámu bez karoserie. Měl lámat rekordy, ale skončil po jediné dramatické jízdě.
Na počátku 20. století byl automobilový průmysl v USA v prudkém růstu a závodní tratě sloužily jako nejlepší způsob, jak otestovat nová konstrukční řešení. Moc dobře to věděl i Henry Ford, tehdy už úspěšný výrobce lidového Modelu N a luxusního Modelu K. Zároveň vnímal marketingovou hodnotu výkonů na trati, v motoristických soutěžích a s nimi spojeného dosahování rychlostních rekordů.
Jelikož v té době produkované modely měly k těmto ambicím daleko, rozhodl se postavit zcela nový vůz s cílem pokořit rekord místní jednomílové trati, který měl hodnotu 51,5 sekundy. Dostal dnes ďábelské označení 666, ale tehdy mělo úplně jiný význam. První číslice odkazovala na použití šestiválcového motoru, druhá šestka představovala „šťastné číslo“ a třetí byla přidána jen proto, aby byl název zapamatovatelný.
Řadový šestiválec o objemu 6,6 litru z Modelu K měl jednotlivě odlité válce o průměru 114,3 mm se zdvihem 107,95 mm. Měl výkon asi 30 kW, což byl v té době dvojnásobek průměrných aut. Pro závodní použití dostal motor úpravy výfukového systému a chlazení, které podporovala absence karoserie. Ve své podstatě šlo o motor připevněný k rámu se čtyřmi koly, volantem a sedadlem.
Šasi bylo jednoduché a lehké. Celé dílo měřilo 338 cm na délku, 152 cm na šířku a pouhých 49,5 cm na výšku s rozvorem 234 cm. Kola obou náprav obouvala speciální závodní pneumatiky, brzdy byly čistě mechanické. Kostra nesla tmavě červený lak zdůrazněný mosaznými detaily.
Osedlat takové auto vyžadovalo spoustu odvahy. A právě tu měl Frank Kulick, hlavní tovární jezdec Fordu mezi lety 1904 a 1913. Pokus o časový rekord proběhl v říjnu 1907 na dráze Michigan State Fairgrounds. Při jedné z jízd došlo k defektur pravého zadního kola, Kulick nad vozem zcela ztratil kontrolu a v plné rychlosti vyletěl z dráhy. Po nárazu do zdi utrpěl zlomeninu kolenního kloubu a těžké poranění nohy, které mu zanechaly celoživotní kulhání. Přežil, a auto také – i když se už na dráhu nikdy nepodívalo. Stalo se součástí kolekce The Henry Ford Museum, kde slouží jako připomínka raných závodních pokusů automobilky.
Ford 666 byl jedním z posledních velkých experimentů značky s víceválcovými motory před nástupem legendárního Modelu T v roce 1908. Přestože nenaplnil svůj osud, stal se důležitým milníkem v technickém vývoji a ukázal, že Ford byl ochoten riskovat a experimentovat, aby posunul hranice možností své doby.
