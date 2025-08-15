Ojeté Audi TT (8N) – Zapomeňte na kadeřnice, tohle je auto pro znalce!
Původní TT je dnes už youngtimerem. V letech 1998 až 2006, kdy probíhala jeho výroba, však slavilo obrovský úspěch. Z TT se rychle stalo módní zboží, a tak za jeho volantem bylo možné vídat úspěšné kadeřnice, milenky, asistentky či bonitní studentky. Právě to vyneslo vozu britskou nálepku „auta pro kadeřnice“.
Audi TT a TT Roadster se poprvé ukázala na podzim 1995 coby koncepty sportovního kompaktního vozu. O tři roky později Němci šokovali uvedením sériového Audi TT, které konceptu jako by z oka vypadlo. Jednalo se o jedno z hrstky vozidel, která byla téměř totožné s představeným konceptem. Ve výrobním programu novinka, jejíž zcela originální design byl údajně inspirovaný architektonickým směrem Bauhaus z období německé Výmarské republiky, nenahradila žádný předchozí model. Sice mohla být chápána jako nástupce Audi Coupé a Cabrio, jenže to byly modely o třídu větší, postavené na bázi řady 80/90, a tedy s odlišnou koncepcí. TT v podobě kupé je tak možné chápat spíše jako náhradu Volkswagenu Corrado, který se prodával do roku 1995, jakkoliv na rozdíl od TT nenabízel otevřenou variantu karoserie. Stejně jako hranaté kupé od VW mělo také Audi TT základ v kompaktním golfu. A zároveň také v prvním Audi A3, původní novodobé Škodě Octavia či v prvotním Seatu Leon.
Tady byly peníze
„Na Audi TT je hodně vidět, že při jeho konstruování měli jeho tvůrci k dispozici peníze,“ říká na úvod Jiří Lacina, nadšenec do Audi TT z Turnova. „Mám určité servisní zkušenosti i s jeho sourozenci postavenými na stejné platformě, takže uplatněná řešení na stejných místech mohu přímo porovnat. A rozdíly tady opravdu jsou,“ dodává a jako důkaz nám ukazuje vnější prahy karoserie. „Ty jsou k vnitřním částem uchyceny šrouby přimontovanými do bronzových futer. U technicky spřízněné octavie či leonu jsou často místo kovových svorek a matic plastové,“ dodává Jiří. Vůbec TT bylo vyrobeno až neskutečně pečlivě, a tedy i draze. Zatímco jinde běžně uvidíte díly uchycené samořeznými šrouby do plechu, u TT jsou všude uplatněna šroubení (kovová futra), a tedy použity šrouby s metrickými závity.
I díky tomu karoserie i po letech vzdoruje nečekaně dobře korozi. Zcela bez rzi ale TT až na výjimky nebývají, ostatně nejstarším kouskům je dnes 27 let. Takže kde to nejčastěji rezaví? „Běžně korodují podvozkové časti, například nápravnice – ramena jsou kovaná. U karoserie se s korozí setkáte třeba ve spoji předního blatníku a prahu, kde se drží nečistoty. U zanedbanějších aut mohou rezavět přední a zadní konce prahů,“ říká odborník. Specifické místo se nachází kolem osvětlení registrační značky. „To se však týká pouze kupé, v extrému dokonce lampičky vypadnou. U roadsteru k tomu nedochází,“ poznamenává Jirka. TT má třeba nesmírně kvalitní výfukový systém, který je nerezový (od středového dílu, přední část s katalyzátorem je standardní), a tak mnohá auta mohou mít ještě původní. „Z hlediska koroze jediným problémovým místem je napojení střední části na zadní tlumič,“ dodává Jiří Lacina. Obecně je však koroze u TT výrazně méně než u mnoha jiných stejně starých aut.
