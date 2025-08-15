Nejen Češi mají smůlu. Suzuki ruší objednávky na pětidvéřové jimny a vrací peníze
Ani vytvoření velmi povedeného a univerzálně dobře přijatého vozu nemusí vést k úspěchu. Poznává to Suzuki, jehož model Jimny se v Evropě nestal hitem kvůli tabulkám úředníků. Teď se mu situace komplikuje i na opačné straně planety.
Velmi povedená čtvrtá generace Suzuki Jimny se po nadšeném uvítání pro české zákazníky změnila ve smutný příběh. Kvůli emisím musela osobní verze rychle Evropu zase opustit a vrátila se sem na krátkou dobu jako užitková dvoumístná varianta. Kvůli tomu vylétly nahoru ceny ojetin a jimny se dnes v bazarech prodává dráž, než na kolik vyšlo nové. Elektrická verze byla zrušena, hybridní asi byla vždy jen snem; a tak se Češi musí krom ojetin spokojit jen s čínskou kopií od Baojunu.
Jinde ve světě přitom mají nově, krom původní krátké varianty, nově k dispozici také dlouhou pětidvéřovou, o kterou je také extrémní zájem. V Indii vyráběný vůz je hitem třeba i v domovském Japonsku a ze Suzuki se díky tomu stal největší importér vozů do země. Ne všude je ale situace ideální, jak teď poznávají zájemci v Austrálii.
Suzuki tam pozastavilo prodeje prodloužené verze XL kvůli nespecifikovanému problému, který prý neohrožuje bezpečnost. I přes to dostali dealeři instrukce, že mají rušit existující objednávky a vracet zálohy. Ani ti se ale nedozvědí, proč k této situaci vlastně došlo. Vůz má být každopádně analyzován v Indii, kde se pracuje na nápravě problému.
Michael Pachota, generální ředitel Suzuki Australia, řekl tamním médiím, že vzhledem k nejistotě ohledně časového rámce vyřešení problému a na základě dosavadních zkušeností s podobnými případy doporučuje prodejcům zrušit stávající objednávky na Jimny XL a, kde je to vhodné, vrátit zákazníkům zálohy.
Pro Australany je to o to horší, i proto, že v zemi už se nedá koupit ani třídveřové Suzuki Jimny. Prodeje skončily letos v březnu, protože auto není vybaveno nově povinným systémem automatického brzdění. I zde se ale pracuje na nápravě a minimálně třídvířko si už Australané příští rok budou moci pořídit.
