Ženeva 2018: Jeep Wrangler poprvé naživo. Drsný offroad s vtipnými detaily

Móda SUV trvá už několik let, přičemž tento trend je nepřehlédnutelný i na letošním ženevském autosalonu. Nová SUV a crossovery v Palexpu vystavují Audi, BMW, Lamborghini nebo třeba Škoda. Jenže pozor, tentokrát jsou zastoupeny i nové tradiční offroady, které se terénu nebojí, ba naopak, těší se do něj. Evropskou premiéru v Ženevě slaví nové generace Mercedes-Benzu G i Jeepu Wrangler. V obou případech zůstává navzdory novinkám vše při starém.

Wrangler je ikona americké značky, což bylo v Ženevě jasně patrné. Jeep na autosalonu sice prezentuje ještě modernizovaného Cherokee, na jeho stánku to ale vlastně ani není vidět, všechnu pozornost na sebe poutá právě Wrangler, který se ukazuje hned v několika exemplářích v rozličných verzích. Vedle čtyřdveřového modelu tak nechybí ani dvoudveřová verze, Jeep navíc zdůrazňuje možnost odstrojení karosářských dílů. Na některých autech tak chybí střecha, další nemá ani dveře a jeden kousek má také sklopené čelní sklo. To když chcete mít opravdu hodně větru ve vlasech. Jen pozor, nově autu v takovém případě zůstává i rám kolem čelního skla, aby vozu mohlo zůstat vnitřní zpětné zrcátko.

Podobně jako u v Ženevě rovněž prezentovaného nového G-Wagenu byste na první pohled novou generaci Wrangleru nepoznali. Kulaté světlomety, vyceněný „předkus“ nárazníku nebo charakteristická maska chladiče tvořená sedmi svislými otvory, to všechno tady je. Světla jsou však nově diodová (lépe zakomponovaná než u géčka), tvar masky ovlivnila aerodynamika a okna jsou větší pro lepší výhled. Na daleko dopředu vytažený nárazník ale stejně pořádně neuvidíte.

Nejvíce nás ale stejně dostávají ty vtipné detaily, kterými si designéři Jeepu hrají na všech nových autech. Na víku zavazadelníku se tak zevnitř objevuje silueta slavného Willysu, jeho maska je pak na držáku náhradního kola a podobný motiv je použit i vevnitř, ať už na sudovité volicí páce převodovky nebo na gumových koberečcích. Za tohle mají stylisté americké značky velké plus!

Při nástupu si nožní svalstvo protáhnete snad ještě více než u G-Wagenu, nebýt nášlapů, byl by tenhle výšlap pěkně náročný. Jestliže konkurenční G-Klasse nás uvnitř doslova šokovala nabízeným luxusem (pravda, u verze AMG G63), kabina Wrangleru vás nenechá pochybovat o tom, že tohle je a bude primárně pracant, přizpůsobený drsnému zacházení. Uvnitř tak najdete záplavu tvrdých bytelných plastů, jejichž lícování však tolik nenadchne. Účelu však poslouží určitě skvěle. Zachována byla i páka redukční převodovky a je tu i „poctivá“ mechanická ruční brzda. A i ta koncepce palubní desky je „klasika.“

Usazení se na zadní sedadla pak dokazuje méně prostoru než v géčku, na šířku je tu v úrovni loktů 141 centimetrů, zatímco v Mercedesu 154 cm. A je tu i méně místa na nohy. Vyzkoušeli jsme si i třídveřovou verzi, v níž se dozadu leze opravdu hodně těžko. Kdyby danému exempláři nechyběl střešní panel, bylo by to skoro o zdraví. Takhle jsme si alespoň mohli stoupnout a snadněji se protáhnout ven. Líbí se nám však řešení loketní opěrky, tvoří jí sklopné prostřední sedadlo, do jehož hlavové opěrky jsou vtipně zakomponovány držáky nápojů.

Fanoušci Wrangleru tak nemusejí zoufat, tohle je nadále pracovní účelný stroj do terénu, jak má být. Evropští zákazníci se novinky s interním označením JL dočkají v druhé polovině roku.