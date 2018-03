Ženeva 2018: Nový Mercedes třídy G a AMG GT 4-Door Coupé. Jsem zamilovaný!

Matně černý vystavený AMG kousek s dvojitě přeplňovaným osmiválcem o výkonu 430 kW je už tedy možná trochu „overstyled“, Mercedesu se však podařila úžasná věc. Je to tradiční géčko každým centimetrem své hranaté karoserie, díky několika detailům (hlavně LED přední světlomety) však zapadá do moderní doby. Šíleně, ale fakt šíleně se mi líbí! A to plechové zabouchnutí dveří! Málem jsem se vzrušil…

Přitom to vypadá, že géčko ani náhodou nevyměklo, pořád je postaveno na klasickém rámu, zadní náprava je tuhá, nechybí ani trojice uzávěrek diferenciálů nebo redukce (ta funguje do rychlosti 40 km/h). Světlá výška činí 241 mm a brodit se můžete až do hloubky 700 mm. Čtyřkolka bude permanentní, v silničním rozpoložení poputuje 60 % točivého momentu na zadní nápravu.

V tuto chvíli známe jenom cenu verze G 500 (dvojitě přeplňovaný osmiválec o výkonu 310 kW), která začíná lehce pod třemi miliony.

Při pohledu na „panameru od Mercedesu“, tedy nový sedan Mercedes-AMG GT , jsem se zamiloval trochu míň, auto je to však každopádně nádherné. Tedy až na detail falešného výdechu na předních blatnících. Naprosto zbytečný tuzingový přešlap. Interiér se pak hodně podobá novému CLS a vůbec celé auto je dost podobného ražení. Navíc označení čtyřdvéřové kupé lehce mate, zadní stěna je totiž výklopná.

Sranda však s prvním čtyřdveřovým AMG bude, nejsilnější verze označená 63 S poskytne z dvojitě přeplňovaného osmiválce výkon 470 kW, na stovku se pak mercedes dostane za poměrně hezkých 3,2 sekundy… Díky vypínání druhého, třetího a osmého válce si Mercedes mohl dovolit do technických údajů napsat kombinaci 11,2 litru.

Když AMG GT přijde v označení o písmeno S a zbude mu jenom 63 4Matic+, můžete se těšit na výkon 430 kW. Nuda však určitě nebude ani se základním modelem 53 4Matic+, jehož třílitrový zážehový šestiválec dává 320 kW (start-generátor však může pomoct svými 16 kW a 250 N.m, jde tedy vlastně o mild-hybrid). Převodovka je ve všech případech devítistupňová automatická, pohon všech kol pak spoléhá na elektromagnetickou spojku.

Ceny jsou v tuto chvíli zatím tajemstvím, prodej je naplánován na léto.