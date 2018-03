Ještě před Ženevou jsme prolezli faceliftovanou Škodu Fabia

Mě osobně přesvědčila právě loňská Ženeva, kde se faceliftovaná octavia ukázala jako RS , navíc v moc pěkné modré metalíze. Od té doby se mi aktuální octavia líbí.

Fabia je daleko méně radikální, i když se tedy změnila kompletně celá příď . „Samozřejmě jsme se snažili rozvíjet náš krystalický design a taky přidat trochu dynamiky,“ komentoval facelift škodovácký designér Jiří Hadaščok. Na krásně nasvětleném červeném kousku (mimochodem, jde o novou příplatkovou metalízu) jsem si všiml nejdřív nové a o dost větší masky chladiče. Už takhle z dálky, když jsem nahlížel od dveří do ateliéru v Mnichově Hradišti, mě nová maska okamžitě zaujala. Možná mi přišla rozměrná až moc, třeba je to ale nezvyk. Světlomety jsou pak odlišnější a tvář fabie změnily víc, než byste podle fotek řekli. Teď však mluvím o kompletních LEDkách, které by měly být standardem pro nejvyšší výbavu Style, ceny a složení výbav však v tuto chvíli ještě neznáme. „Kvůli nové masce a světlometům jsme museli přepracovat také přední nárazník. V tom zadním se pak v jeho spodní části nově objevuje odrazka. Jiná je také grafika svítilen. A i tady může jít o LEDky, což je u fabie vůbec poprvé,“ upozorňuje Hadaščok.

Zajímavější bylo povídání o samotném vzniku faceliftu. „Na stole jsou nejčastěji tři návrhy, na nichž se začíná pracovat vlastně hned poté, co dokončíme finální design stávající verze. Nemám rád, když se něco označuje jako výzva. Facelift je ale opravdu pokaždé velká výzva,“ směje se Hadaščok. „Musíte změnit něco, co se sotva představilo jako novinka. A co vám v tu chvíli přijde dokonalé,“ pokračuje. „Občas se taky stane, že jste těsně před dokončením určitého návrhu a někdo jiný přijde s podobným řešením. A to pak začínáme znovu.“

Interiérové minimum

O změnách uvnitř modernizované fabie jsem si pak povídal s Kateřinou Vránovou, která se ve Škodovce věnuje právě interiérům. „Tady je změn přece jenom méně,“ přiznává Katka a ukazuje nové prošití na dveřních výplních. Detail, tradičně až moc jednoduchým škodováckým výplním však pomůže i tahle drobnost. „Trochu jsme změnili grafiku přístrojů, nový je i potah u nejluxusnějšího provedení sedaček, přidali jsme také několik nových dekorů. Pro zadní pasažéry jsme pak připravili dvojici USB vstupů,“ vypočítala interiérové novinky Kateřina. Nic dalšího nám už uvnitř Katka neukázala, vzhledem k osvědčené architektuře a vychytané ergonomii bychom o nic dalšího snad ani neprosili.

Už jenom benzin. A osmnáctky se kombíku netýkají!

Z článku Davida Bureše o modernizované fabii už víte, že facelift bude spoléhat výhradně na benzinové jednotky. V ceníku už tak nenajdeme čtrnáctistovku TDI, základem motorové nabídky bude atmosférický tříválec s výkonem 44 kW. Přeplňované verze TSI (výkony 70 a 81 kW) dostanou filtr pevných částic, výkonnější verzi litru TSI bude možné zkombinovat se sedmistupňovým DSG.

Novinkou je sledování mrtvého úhlu, škrabkou si nově změříte i hloubku dezénu. Fantastické! U hatchbacku si můžete připlatit za lité osmnáctky, kombík je však nedostal. Prý kvůli tomu, že by se v případě chalupářského přetížení mohly dostat do kontaktu s podběhem. Ceny faceliftované fabie tedy zatím neznáme, začátek prodeje je naplánován zhruba na půlku prázdnin.