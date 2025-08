TEST Wuling Bingo – Nejlevnější elektro na českém trhu je ideál pro venkov

V Česku se letos začaly oficiálně prodávat vozy čínské automobilky Wuling. Ta spadá do stejného koncernu SAIC jako MG, konkrétně do jeho společného podniku SAIC-GM-Wuling. GM zde opravdu znamená americké General Motors, které má ve 22 let starém podniku podíl 44 %. Jméno Wuling pochází od malé tamní automobilky, která už od 80. let vyráběla typické malé dodávky, které lze vidět v Číně na každém rohu.

Krom toho ale krátce licenčně vyráběla také Citroën Visa, jehož výrobní linku Číňané odkoupili. Zajímavý je mimochodem význam jména Wuling. Prvním produktem automobilky byla malá dodávka, kterou Číňané okopírovali od Mitsubishi poté, co na ni nedostali licenci. Mitsubishi znamená v přeneseném smyslu „tři diamanty“ a čínská výslovnost znaků je „sanling“. Čínská automobilka si tedy přidala dva diamanty do názvu i loga a vznikl „wuling“. Jen o pár let později v roce 1988 Wuling získal oficiální licenci na modely Mitsubishi, název už mu však zůstal.

Společný podnik má pod sebou dvě značky – Wuling a Baojun. Obě vyrábí primárně osobní vozy, zatímco původní Wuling si nechal dodávky. Ale aby to nebylo tak jednoduché, druhý Wuling spadající pod společný podnik vyrábí dodávky také, a to dokonce stejné modely, jako Wuling původní. Hlavní zaměření toho novějšího ovšem dlouho byla levná MPV, která nějakou dobu patřila k nejprodávanějším vozům v Číně. Modelu Hongguang se během prvních deseti let vyrobilo přes pět milionu kusů. Dnes je už nabídka podstatně širší a zahrnuje i různé typy pohonu.

Do Česka každopádně míří pouze osobní vozy, které společný podnik připravil jako globální modely. Na některých trzích se ostatně vozy Wulingu a Baojunu prodávají i pod logy Chevroletu. Koupit se už v prvním showroomu v Zastávce u Brna dá malinký elektrický Wuling Hongguang Mini EV. Tedy vůz, který se po uvedení v roce 2020 stal nejprodávanějším elektromobilem Číny a druhým nejprodávanějším na světě a v podstatě založil novou kategorii elektrických vozů. Na podzim jej doplní malé elektrické SUV Baojun Yep a na horním konci české nabídky bude plug-in hybridní SUV Starlight S, měřící přes 4,7 metru.

Wuling Bingo | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Jako ve fabii

Na první test jsem ale od českého zastoupení dostal Wuling Bingo, elektrický hatchback velikostně odpovídající třeba první fabii. Základní cena je 419.000 Kč včetně DPH. Je tedy o 900 Kč levnější než Dacia Spring, a to z něj dělá nejlevnější elektromobil v Česku, který je opravdu registrovaný jako auto. První kousek v Česku je navíc opravdu v základní verzi, což se v pressových flotilách obvykle nestává. Znamená to baterii i kapacitě 17,3 kWh a elektromotor o výkonu jen 30 kW. Za 489.000 Kč už baterie má 31,9 kWh a motor 50 kW a právě o tuto verzi se v Česku očekává největší zájem. Vrcholem za 549.000 Kč je verze se stejným motorem, ale baterií o kapacitě 37,9 kWh a samozřejmě nejvyšší výbavou.

Malé zaoblené autíčko působí i v úplném základu sympaticky, na ocelových kolech s poklicemi dává trochu vzpomenout na doby minulé. Příď je zcela uhlazená a nechává jen velmi úzký průduch na spodku nárazníku pro přívod vzduchu. Nabíjecí konektor je na pravém předním blatníku a tento konkrétní kousek má čínský konektor, zákaznické kusy ale budou mít klasický evropský. Auto má velkou prosklenou plochu a ven je tedy velmi dobrý výhled. A také krátkou kapotu a 15“ kola v rozích karosérie, aby se maximalizovalo místo pro cestující a baterii. Mimochodem, vyfocené auto má loga korejské značky Lojo, zatímco zákaznické ponesou stříbrné logo Wulingu. Pro exportní trhy se totiž některé elektrické modely Wulingu vyrábí také v Koreji, aby se obešla dodatečná cla nastavená EU. Korejská továrna si ale také vytvořila vlastní značku, pod kterou auta někde prodává.

Ačkoliv jde o úplný základ, ani v něm si Wuling neodpustil dva veliké displeje, každý s úhlopříčkou 10,25“. Palubní deska je docela pohledná a velmi minimalistická, ale přesto se vše důležité ovládá přes fyzická tlačítka. Klimatizace je manuální a má tři klasické otočné ovladače. Tlačítkem vedle nich se přepínají jízdní režimy, dlouhým stiskem se přepíná mezi třemi úrovněmi rekuperace. Důvod pro to je jednoduchý, multimediální systém je zde v podstatě jen tablet s Androidem, a tedy minimálním propojením s vozem.

Určitou výhodu to má, rychle fungující android je rozhodně příjemnější na použití, než klasické automobilové systémy v nejlevnějších modelech. V testovaném kousku je čínský, stejně jako software přístrojového štítu, zákazníci už dostanou evropskou verzi v češtině a tedy i lokálními aplikacemi. Což je další výhoda, díky Androidu půjdou instalovat aplikace jako mapy nebo přehrávače. Auto má už v základu parkovací kameru, s dostatečným rozlišením. Nezvyklé ovšem je, že její obraz se ukazuje na přístrojovém štítu, což vyžaduje trochu zvykání.

Wuling Bingo | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert

Zpracování interiéru není špatné, ačkoliv samozřejmě jsou zde převážně tvrdé plasty, během dvou týdnů testování ale nic nedrnčelo. Pohodlné jsou textilií čalouněné sedačky a zde přichází hlavní výhoda proti Dacii Spring. Ta je sice dražší jen o 900 Kč a má větší baterii, Bingo je ale výrazně prostornější. A to zejména na zadních sedačkách, kde je až nečekaně hodně prostoru na nohy, více než třeba v současné generaci fabie. Auto je přes 1,7 metru široké, takže se tu nikdo nemačká a dostatek je i prostoru na hlavu, jen je škoda nenastavitelných hlavových opěrek vzadu. I ty přední jsou součástí opěradla a nelze je nastavit, jsou ale dostatečně vysoké i pro vyšší postavy. Vepředu se sedí docela vysoko a výhled ven je velmi dobrý. Ale zde je další ukázka lacinosti, přední sedačka není výškově stavitelná a volant je naopak stavitelný jen výškově.

Kufr má objem 360 litrů a pod podlahou dva veliké hluboké vyjímatelné plastové boxy. Po sklopení zadních opěradel dělených v poměru 50:50 vznikne téměř rovná plocha bez schodu. Auto může mít i menší přední kufr, který české zastoupení nabízí jako příplatkovou výbavu. Do testovaného základního kousku kvůli výkonové elektronice nepasuje celý, a tak můžete na fotkách vidět jen jeho polovinu, kam se ale stále dají uložit nabíjecí kabely.

Wuling Bingo | Zdroj: auto.cz/Michal Kollert