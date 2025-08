Přední brzdové světlo znovu na stole! Uplatnění by mělo, a nejen ono

Když auto brzdí, musí to vědět zejména ti vzadu – a od toho mají auta zezadu nejméně tři brzdová světla. Zepředu brzdění vidět není, třebaže by se i z této strany mohlo leckomu hodit být informován o tom, zda blížící se vůz brzdí, či nikoliv. Na Slovensku tak před téměř třemi lety vznikl pilotní projekt předního brzdového světla, svítícího zelenou barvou.

Závěry onoho výzkumu říkaly, že ostatní účastníci provozu považovali přední brzdové světlo za užitečné a snadno srozumitelné. Nyní tento slovenský zkušební provoz přichází na přetřes znovu, ovšem tentokrát zkombinovaný s daty o dvou stovkách reálných nehod. Za novým výzkumem stojí Institut bezpečnosti vozidel Technické univerzity ve Štýrském Hradci.

Výzkum je sice spíš teoretický, ale tvrdí, že řidiči, kteří by viděli přední brzdové světlo, by mohli rychleji reagovat. Přidání brzdového světla svítícího dopředu by tak snížilo počet nehod o 7,5–17 % v závislosti na tom, o kolik rychlejší by byla reakce. Celkem ke čtvrtině nehod by došlo v nižší rychlosti, což znamená snížení závažnosti nehody a souvisejících zranění.

Slováky navrhované přední brzdové světlo by však ve třetině zkoumaných nehod účastníci neviděli. Proto výzkumníci doporučují přidat i boční brzdová světla navíc k předním. Jednoho by tak napadlo, že by taková lampa mohla být přidána na každou stranu třeba na zrcátka, hned vedle blinkrů.

Zmíněný slovenský experiment zahrnoval 3072 aut, která byla vybavena předním brzdovým světlem po dobu 6–11 měsíců. Většina dotazovaných řidičů hodnotila na konci test pozitivně a 75 % jich bylo pro zavedení předního brzdového světla do výbavy nových aut.

Vzhledem k tomu, že snížení počtu nehod o vysoké jednotky až nízké desítky procent není zanedbatelné číslo, nezní to jako špatný nápad. Na druhou stranu, na člověka toho ve tmě venku svítí už tak spousta – ostrá červená brzdová světla aut vpředu, displeje v kabině, ambientní osvětlení, sem tam zapomenutá mlhovka – a přidávat k tomu ještě další světlo by právě proto mohlo mít i negativní dopady. A proto se v anketě ptáme – jaký je váš názor?

