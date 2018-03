Ženeva 2018: Prolezli jsme Teslu Model 3. Je to šampion v hledání alternativ. Jaké má mouchy?

Společnost Elona Muska byste na evropských výstavištích hledali marně. Přesto se nějaká ta Tesla v Ženevě občas objeví díky společnostem, které s těmito vozy nějakým způsobem pracují. Nejinak je tomu letos, kdy na výstavišti nechybí Model 3, první „levná“ Tesla. Dovezla ji firma Caresoft věnující se benchmarkingu, měření parametrů, výkonnostním testům a zkrátka téměř všemu, co s auty alespoň trochu souvisí. Jo a na stánku mají i virtuální realitu!

Ale zpět k Modelu 3, který jsme tak shodou náhod mohli osobně prozkoumat vůbec poprvé. Ještě před samotným „šmejděním“ jsem si popovídal se zástupci společnosti. Model 3 je v jejich flotile největší chloubou. Není divu, když tu mají místo pro jediné auto a vybrali si právě tento kousek. Celkem pod svými křídly mají šest Tesel a přiznávají, že na některé čekali i rok.

Během prvního novinářského dne nebylo kolem auta nikterak živo. Ve srovnání s Jaguarem I-Pace, ve kterém se novinářské týmy střídají jako na běžícím páse, působí tahle Tesla skoro jako chudý příbuzný. Těžko říct, jestli je to umístěním stánku na ne dvakrát viditelném místě, nebo nezájmem Evropanů o nelehce dostupné auto.

Model 3 působí na první pohled vskutku kompaktně, přirovnávání ke tvaru vajíčka, které u Jaguaru I-Pace vzpomínal David Bureš, je rozhodně namístě. Na první pohled je to vlastně docela obyčejné auto, až detaily ale prozradí, že Muskova firma je v hledání alternativ jednička. Záměrně říkám v hledání, protože si nemyslím, že všechna řešení jsou úplně šťastná.

Začíná to vlastně už při nasedání. Tradiční kliky byste na dveřích hledali marně. Schválně si vzpomeňte, kolik konceptů bez klasických klik jste v posledních letech viděli. A teď zapřemýšlejte znovu a řekněte, kolik z těchto vizí přetavilo líbivé řešení v realitu. Tesla se toho nebála, má to však své mouchy. Prvek na dveřích je vlastně jakousi „schovanou“ klikou. Zamáčknete ji na jedné straně dovnitř, abyste ji na opačném konci chytli a dveře otevřeli. Karoserie bez typických klik sice působí čistěji a elegantněji, ale nezapomeňte na to, jaké potíže toto řešení může nadělat v mrazech

Sám za sebe usedám do druhé řady. Tvůrci sice nepracovali na nikterak velkém prostoru, ale místa by tu mohlo být více. Před koleny mi s výškou 176 cm zůstává jen nepatrná rezerva, těsné je to i nad hlavou, která ve vzpřímené poloze už škrtá o panoramatické střešní okno. To je zhruba v polovině kvůli pevnější konstrukci přerušeno, zase ale pokračuje až za hlavy cestujících ve druhé řadě.

Že chce Elon Musk dělat věci jinak poznáte především za volantem. Celou dobu jsem se nemohl zbavit dojmu, že přede mnou něco chybí... a to jsem ani nevyjel na silnice. Samozřejmě jsou to budíky, které byste tady hledali marně. Jestli vám vadí peugeotí i-Cockpit a obsluha všechno podstatného přes displej, v Modelu 3 budete trpět. Tady prostřednictvím něj neobsloužíte jen všechno podstatné, ale všechno!

V praxi to znamená minimalistický design pracoviště řidiče a vlastně docela prostý volant. Věnec se drží příjemně a je měkčí, prostřední části ale naopak působí dost lacině a vlastně byste takové zpracování čekali v nižší cenové. Na volantu vlastně naleznete jen dvě tlačítka. Levým nastavujete hlasitost rádia, pravým ovládáte hlasové příkazy. Funkčnost těchto dvou ovladačů se může měnit v závislosti na tom, co zrovna nastavujete na obrazovce. V ní kupříkladu zaškrtnete nastavování zrcátek a rázem otáčením prvků nastavujete jejich sklon. Za volantem naleznete jen dvě páčky – jednu na blinkry a světla, druhou pro volby samočinné převodovky.

Plusem jsou i rozsáhlé plochy pro odkládání drobností, většina z nich jde otevřít a zavřít elegantním víkem. Ta jsou bohužel tvořena z lesklého materiálu, takže si dovedete představit, jak tato místa (společně s obrazovkou) po celém dni na výstavišti vypadají. Velkou pochvalu si zaslouží takové místo hned pod obří obrazovkou. Je to vlastně odkládací plocha pro telefon s gumovým podkladem, na kterém vám zařízení nebude klouzat. Navíc dole vystupují dva konektory pro nabíjení – jeden na iPhone, druhý na to ostatní. Elegantní, funkční a přitom tak prosté řešení!

A co samotné zpracování? Žádná tragédie to není, ale chybky byste tu našli vcelku snadno. Stačí se podívat za displej infotainmentu, kde je ve spárách vidět lepidlo, jinde zase ozdobné prvky nesedí přesně tak, jak by asi měly. A ke slabším místům můžeme přidat i sedačky, které svým komfortem nad konkurencí nikterak nevyčnívají.

Z prvního setkání s Modelem 3 jsem odcházel s pocitem, že jde o docela povedené auto. Vnější design mě nikterak neurazil, vnitřek nadchl pro snahu najít alternativní cesty a vlastně i nabídnout praktická řešení pro každodenní použití. Když jsem ale začal psát tento text, došlo mi, že těch mušek je podstatně víc, než by se autu za více než tři čtvrtě milionu dalo odpustit. Tesla už není jediným velkým výrobcem elektromobilů, do hry vstupují zavedené automobilky s takřka neomezenými možnostmi. A pokud chtějí Američané držet krok, budou muset zařadit vyšší rychlostní stupeň...