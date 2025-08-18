Ještě drsnější Toyota Land Cruiser si troufne i na Dakar. Její podvozek už tam byl
Bavorský specialista na terénní vozy představil drsnou verzi nové Toyoty Land Cruiser s výrazně zvýšenou světlou výškou a další funkční výbavou.
Toyota Land Cruiser s označením J250 předloni vzbudila zaslouženou pozornost. Japonci totiž novince vtiskli hranaté retro tvary, které terénní legendě nesmírně sluší, dokonce i se standardními vodorovnými předními světly, které sice nevypadají tak hezky jako kulaté reflektory, zato umějí natáčení do zatáčky.
Už tak velmi dobře vybavená toyota si i ve standardní verzi troufne i do hodně náročných podmínek, přesto se najdou tací, kteří potenciál vozu umějí posunout ještě na mnohem vyšší úroveň.
Společnost Delta4×4 z Bavorska proto představila svou variaci na Toyotu Land Cruiser, která by si troufla i na roli doprovodného vozu na legendárním Dakaru.
Němci pomocí odpružení KW a pneumatik s terénním vzorkem zvýšili světlou výšku dohromady o plných 100 milimetrů. Podvozek byl na zmíněném Dakaru dokonce i testován, takže si poradí i s extrémním prostředím. Osmnáctipalcové ráfky Hanma obouvají speciální gumy BF Goodrich All Terrain KO2 o rozměru 35×12,5 s hlubokým vzorkem.
Aby se takhle masivní kola na land cruiser vůbec vešla, namontovali ve společnosti Delta4×4 na vůz pět centimetrů široké lemy blatníků. Díky střešnímu nosiči můžete vyrazit i daleko od civilizace. „Zahrádka“ totiž pojme například rezervní kolo, kanystry s naftou, střešní boxy a další náklad. Pokud byste náhodou zapadli, k dispozici je naviják WARN s tažnou silou 5,4 tuny.
Exteriér offroadu doplňuje polep navržený společností BF Goodrich, který podtrhuje partnerství mezi oběma společnostmi, jelikož tento velký vůz má být koncem tohoto roku testován v reálných expedičních podmínkách na Delta4x4 Explorer Tour.
Všechny úpravy jsou schválené pro silniční provoz a homologace je na spadnutí. Každý, kdo si bude chtít svou Toyotu Land Cruiser takhle vybavit, bude muset vynaložit celkem 22.500 eur, tedy asi 550 tisíc korun.
Jednotlivé prvky jsou ovšem dostupné i samostatně. Za kit pro přizvednutí podvozku zaplatíte 2500 eur (zhruba 61.000 Kč), podvozek KW vyjde na 5500 eur, což je v přepočtu 135 tisíc korun, kompletní obutí je zhruba o 12 tisíc korun levnější. Silný naviják stojí necelých 100.000 Kč, přičemž za střešní nosič dáte 2500 eur (61 tisíc). Samotná Toyota Land Cruiser pak na českém trhu startuje na 1.990.000 Kč.
Zdroj: Motor1 a Delta4×4, video: Auto.cz, foto: Delta4×4 a Auto.cz