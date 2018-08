Brněnskou Grand Prix budou znovu provázet přísná bezpečnostní opatření

Posílí také monitoring celého areálu, se psy bude provádět pyrotechnické prohlídky tribun, řekli dnes zástupci policie novinářům. Důvodem je první, tedy nejnižší stupeň ohrožení terorismem, který v Česku stále platí. Na bezpečnost při akci bude dbát i městská policie, dohled posílí o dalších 200 strážníků.

Návštěvníci musejí počítat s důkladnými prohlídkami u vstupů do areálu, při kterých budou asistovat i policisté. Lidé se mají obrátit na policii, také když najdou podezřelý předmět nebo si všimnou podezřelého chování někoho z účastníků akce.

"Stovky policistů budou chránit majetek návštěvníků nejen v kempech a na tribunách, ale také v samotném městě a jeho okolí. Vyzýváme všechny účastníky k tomu, aby neponechávali důležité věci ve vozidlech či stanech a doklady a cennosti měli vždy pod kontrolou," uvedl ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil. Do terénu vyrazí také policisté na čtyřkolkách a koních, které doplní cyklohlídky. Návštěvníkům budou k dispozici i překladatelé, zapojený bude i dron či policejní vrtulník.

Velmi silný provoz na příjezdových silnicích očekává policie tradičně především v pátek odpoledne, v sobotu ráno a v neděli, kdy se konají závody. Policie doporučuje řidičům, aby počítali se zdržením a zejména na nedělní závody jezdili s předstihem. "Policisté budou na všech kritických místech urychlovat provoz, kapacita komunikací je ale omezená," uvedl Tržil.

Pro příjezd vlastním autem do areálu Masarykova okruhu mají návštěvníci využít dálnici D1. Na exitu 182 Kývalka je ale dopravní omezení, při cestě od Prahy se řidiči ještě před omezením pro použití tohoto sjezdu nemají řadit do protisměrného pásu, při cestě z Brna se zase musí včas zařadit do pravého pruhu. Návštěvníkům z Brna a okolí policie doporučuje využít městskou hromadnou dopravu, fungovat budou zdarma mimořádné linky 400 a X.

Grand Prix v Brně má velkou tradici. Závody každoročně navštíví desítky tisíc lidí, loni jich bylo bezmála 200.000. V minulosti jí ale hrozil zánik, její předešlý pořadatel Automotodrom Brno ji nechtěl pořádat z důvodu ztrátovosti, kterou způsobuje vysoký zalistovací poplatek pro zisk licence na pořádání závodů. V minulosti činil desítky milionů, nyní překročil hranici 100 milionů. Politici se však rozhodli Grand Prix zachránit, jelikož dělá kraji a městu dobré jméno a akce má ekonomický přínos kolem 200 milionů. Město a kraj proto už dříve založily spolek a dohodly se s promotérskou společností Dorna, že bude spolek závody pořádat pět let. Letos budou pod patronací spolku závody potřetí.

Václav Duška jr.