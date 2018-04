Český trh v březnu 2018: Velký pád registrací, Qashqai mezi nejlepšími  

Březen nebyl pro automobilky na českém trhu příliš úspěšným měsícem. Minulý měsíc bylo u nás registrováno 24.453 nových osobních automobilů, o 8,7 procenta méně než před rokem. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů.

Potvrzují se tak předpoklady z konce loňského roku, že se prodeje na českém trhu blíží své hranici a již tolik neporostou jako v minulosti. Český trh již může být nasycen, vliv mohou hrát i rostoucí ceny vozů. Ze zákulisních zpráv navíc také vyplývá klesající podíl reexportů – třeba němečtí prodejci proti nim údajně začali brojit, a tak má počet krátkodobě registrovaných a následně vyvezených aut klesat.

I přes klesající prodeje na českém trhu zůstává jedničkou domácí Škoda. Za březen má na svém kontě 7.723 registrovaných aut, což je vlastně stejně jako loni, půlprocentní pokles je vlastně jen statistická odchylka. To druhý Volkswagen i třetí Hyundai si v březnu pohoršily výrazně – německá značka o 22,7 %, korejská o 21 %.

Neznamená to však, že by tu nebyly značky, které by v březnu nezažily silný měsíc. Dacia si polepšila o 7,2 %, díky čemuž opět skončila před Fordem, mezi značkami na čtvrté příčce. Výrazně pak rostly Kia (+16,3 %) a Toyota (+37,3 %).

Český trh – registrace nových aut podle značek Poř. Značka Prodeje v 3/2018 [ks] Meziroční rozdíl [%] Tržní podíl [%] 1. Škoda 7723 -0,5 31,6 2. Volkswagen 2196 -22,7 8,98 3. Hyundai 1621 -21,0 6,63 4. Dacia 1445 +7,2 5,91 5. Ford 1442 -16,1 5,9 6. Kia 1050 +16,3 4,29 7. Toyota 910 +37,3 3,72 8. Peugeot 903 -4,9 3,69 9. Nissan 789 +1,4 3,23 10. Mercedes-Benz 786 -2,5 3,21 11. Renault 772 -23,5 3,16 12. Opel 718 -32,2 2,94 13. Seat 620 -28,3 2,54 14. BMW 573 -12,9 2,34 15. Citroën 550 -1,6 2,25 16. Suzuki 515 +55,6 2,11 17. Mazda 367 +21,1 1,5 18. Audi 193 -57,1 0,79 19. Honda 193 -16,8 0,79 20. Mitsubishi 154 -39,8 0,63 - CELKEM 24453 -8,7 -

Pokles registrací je znatelný i na výsledcích jednotlivých značek. První Škoda Octavia zažila desetiprocentní pád počtu registrací, Volkswagen Golf si pohoršil o 19,7 %. I díky tomu se nejprodávanějším vozem zahraniční značky na českém trhu v březnu stal Nissan Qashqai. Mezi modely obsadil pátou příčku (za Octavií, Fabií, Rapidem a Karoqem), výsledných 603 registrací bylo o 56,2 % více než před rokem. Nadmíru se v rámci meziročního srovnání dařilo i Fordu Focus, skončil sedmý, s meziročním skokem o 119 %.

Český trh – registrace nových aut podle modelů Poř. Značka Prodeje v 3/2018 [ks] Meziroční rozdíl [%] Tržní podíl [%] 1. Škoda Octavia 2492 -10,1 10,19 2. Škoda Fabia 2162 +13,7 8,84 3. Škoda Rapid 1127 +11,9 4,61 4. Škoda Karoq 690 - 2,82 5. Nissan Qashqai 603 +56,2 2,47 6. VW Golf 596 -19,7 2,44 7. Ford Focus 524 +119,3 2,14 8. Dacia Duster 516 +9,6 2,11 9. Hyundai i30 506 -22,2 2,07 10. Škoda Superb 506 -37,1 2,07 11. Škoda Kodiaq 474 -4,8 1,94 12. Kia Cee'd 411 +24,6 1,68 13. Hyundai ix20 405 1,66 14. VW Tiguan 390 +4,0 1,59 15. Dacia Dokker 365 +33,7 1,49 16. VW Passat 321 +6,6 1,31 17. Hyundai tucson 295 +13,5 1,21 18. Dacia Sandero 271 +27,8 1,11 19. Seat Leon 265 -43,6 1,08 20. Toyota Yaris 262 +62,7 1,07

Také výsledky za první čtvrtletí roku nejsou až tak pozitivní. Od ledna do března bylo u nás registrováno 67.873 osobních automobilů, tedy vlastně stejně jako loni – bylo to o nepatrných 186 aut méně.

Domácí Škodě se však v prvních měsících roku dařilo, za období leden až březen hlásí růst registrací o 12,3 %. Jiné značky koncernu VW Group však tak šťastný začátek roku neprožívají, Volkswagen si pohoršil o 22,9 %, Seat o 15,6 % a Audi dokonce o 45,2 %.

Letos se naopak zatím daří Toyotě (+27,9 %), Citroënu (+21 %) nebo Suzuki (+60,7 %).

Český trh – registrace nových aut podle značek Poř. Značka Prodeje v 1-3/2018 [ks] Meziroční rozdíl [%] Tržní podíl [%] 1. Škoda 22674 +12,3 33,41 2. Volkswagen 6263 -22,9 9,23 3. Hyundai 4551 -8,9 6,71 4. Ford 3997 -3,9 5,89 5. Dacia 3932 +12,7 5,79 6. Kia 2590 +18,9 3,82 7. Peugeot 2509 +8,2 3,7 8. Toyota 2495 +27,9 3,68 9. Renault 2146 -20,6 3,16 10. Mercedes-Benz 1909 -10,3 2,81 11. Nissan 1804 +18,0 2,66 12. Seat 1759 -15,6 2,59 13. Opel 1572 -27,3 2,32 14. Citroën 1557 +21,0 2,29 15. BMW 1552 -9,7 2,29 16. Suzuki 1343 +60,7 1,98 17. Mazda 877 +19,7 1,29 18. Audi 723 -45,2 1,07 19. Honda 501 -2,5 0,74 20. Volvo 485 -13,1 0,71 - CELKEM 67873 -0,3 -

Z hlediska modelů zůstává u za první čtvrtletí nejvýše Škoda Octavia, následovaná Fabií a Rapidem. Čtvrtý je Superb, jehož 2.064 registrací je o výrazných 14 % méně než před rokem. Hraje vliv příchod nových škodováckých SUV, nebo pomalu se blížící příchod faceliftu?

V tomto pořadí je Nissan Qashqai devátý, s meziročním nárůstem registrací o 60,5 %. Před ním však skončil Volkswagen Golf i Ford Focus. Hyundai i30 letos zatím hlásí meziroční propad o 20,6 %, uzavírá tak nejlepší desítku.