Řídíte auto bosky nebo v žabkách? Riskujete pokutu i soud!

Poslední týdny to sice v Česku vypadá spíš jako říjen než červenec, ale teplé dny se mají vrátit – a to i s tendencí nosit otevřené boty mnohem spíš než uzavřené. Navíc, když jsme někde na jihu na dovolené, tím spíš nosíme žabky či sandály, aby se nám lépe fungovalo v úmorném vedru.

Jenže jsou takové boty vhodné – a hlavně, legální – i pro řízení auta? Přeci jen, čím otevřenější je bota, tím hůř na noze zpravidla drží. Na druhou stranu, profesionální řidiči často nechávají boty na posledním schůdku a za volantem sedí bez bot, aby si do kabiny, která je zároveň jejich ložnicí, nenosili nepořádek.

Jaká obuv je pro řízení auta nejvhodnější, snadno najdete různě po internetu. Všechny zdroje se shodují v tom, že to jsou uzavřené boty, které drží špičku i patu a mají pevnou, ale zároveň ohebnou podrážku. Typicky tedy tenisky, plátěnky apod.; jsou to boty, které dobře kopírují tvar nohy, nejsou příliš široké, nemají výraznou špičku a hlavně ani podpatek.

Tvrdá podrážka např. pohorek či pracovních bot omezuje cit v sešlapování pedálů, takže je nežádoucí. Takové boty také bývají široké, což zvyšuje riziko sešlápnutí brzdového a plynového pedálu najednou.

Pevnou podrážku je nutno mít kvůli jedné věci – krizovému brzdění. Skrz podrážku totiž snáze vyvinete na brzdový pedál potřebný tlak, aniž by to bylo pro vaše chodidlo bolestivé. Při jízdě bez bot toto riziko hrozí, což znamená, že v brzdovém systému nebude tak velký tlak a auto bude zpomalovat méně razantně, než by bylo možné, kdybyste jeli normálně obuti.

Proč jsou nevhodné žabky, pantofle a sandály? Tady nejde o podrážku, jako spíš o to, že tento typ obuvi nesedí na nohách dostatečně pevně. Noha se tak na pedálech může smeknout a hrozí i vzpříčení boty pod pedálem; oboje výrazně omezuje možnosti a efektivitu krizového brzdění.

Kde se nesmí řídit v žabkách?

Právě z těchto důvodů existují státy, v nichž je řízení v žabkách, sandálech či naboso přímo zakázané. Ovšem, není jich mnoho a Česko mezi ně nepatří; u nás není povinnost obutí řidiče osobního vozu zákonem specifikováno. Stejně tak tomu je v Chorvatsku, Belgii, Bosně a Hercegovině, Dánsku, Finsku či Lucembursku, uvádí chorvatský autoklub HAK.

V řadě dalších zemí není řízení naboso či v žabkách konkrétně upraveno, ale zkoumá se to, pokud dojde k nehodě. V Německu se to považuje za porušení povinnosti řidiče udělat vše pro to, aby zajistil bezpečnost jízdy, takže když se v žabkách dostanete do nehody, bude se zkoumat, zda by lepší obutí nehodu odvrátilo. Pokud ano, např. může pojišťovna krátit plnění.

Obdobně to funguje v Maďarsku, Itálii, Rakousku – tam vám kromě krácení plnění hrozí i trest od soudu – či Nizozemsku. Ve Velké Británii zákon nespecifikuje obutí přímo, ale uvádí, že řidič musí mít obuv, která mu umožní bezpečně řídit vozidlo. Podle britského autoklubu RAC to ovšem automaticky neznamená, že by bylo nelegální řídit v žabkách či naboso. Můžete tak činit „za podmínky, že jste schopni ovládat vozidlo bezpečně“, stojí na jeho webu.

Slovinsko také nemá obutí stanoveno přesně, ale policie člověka pokárá, když řídí v žabkách či podobné nevhodné obuvi, uvádí chorvatský autoklub. A konečně, ve Španělsku jsou žabky nebo řízení naboso konkrétně zakázané a trestané pokutou 80 eur (cca 2.000 korun).

zdroje: HAK, RAC, Garáž | zdroj foto: Marek Bednář/Auto.cz | zdroj videa: Auto.cz/Asistenční systémy