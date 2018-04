Český trh v březnu 2018 dle segmentů: Kterým modelům se dařilo v neúspěšném měsíci?

Letošní březen nebyl pro automobilky na českém trhu příliš úspěšný. Počet registrovaných aut se propadl na 24.453 aut, což je meziročně o 8,7 % méně než před rokem. Je to znát i na výsledcích jednotlivých modelů.

Třeba v kategorii miniaut počet registrací v březnu meziročně klesl z 640 na 581 kusů, u malých aut toto číslo spadlo z 5.053 na 4.160 exemplářů. Tolik se nedařilo ani nejprodávanějšímu vozu na trhu, registrace Škody Octavia meziročně poklesly z 2.771 (pravda, hodně vysoké číslo) na 2.492 kusů.

Také u nás pak klesá zájem o vozy se vznětovým motorem. Jestliže v březnu 2017 taková auta tvořila 38,3 % všech registrací, letos to bylo jen 29,9 %. Na úkor automobilů poháněných naftovým agregátem rostou především benzinové vozy, jejich podíl v březnu meziročně vzrostl z 58,2 % na 67,3 %.

Teď už je však čas podívat se na výsledky v jednotlivých segmentech:

Minivozy

Kategorie miniaut sice za první čtvrtletí roku roste, v březnu si však podobně jako další segmenty pohoršila. Roli hrály i výsledky jasně nejprodávanějších vozů segmentu, registrace Škody Citigo meziročně klesly z 305 na 249 kusů a Hyundaie i10 ze 155 na 108 exemplářů. Naopak kolínské Toyotě Aygo se nadále daří, v březnu její registrace meziročně vyskočily z 23 na 45 aut. Pokračuje také úspěšné tažení Suzuki Ignis, v březnu bylo opět třetí, s 86 registracemi.

Nejprodávanější minivozy Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. Škoda Citigo 249 305 723 745 2. Hyundai i10 108 155 297 383 3. Suzuki Ignis 86 0 245 0 4. Toyota Aygo 45 23 129 50 5. Volkswagen Up! 19 57 66 136

Malá auta

Také malá auta si meziročně pohoršila, může za to třeba meziroční pád Fordu Fiesta z loňských 748 registrací na letošních 200, což ale bylo způsobeno primárně nadmíru silným loňským výsledkem. Meziročně ale klesly registrace také Renaultu Clio nebo Volkswagenu Polo, které se po mezigenerační výměně stále nedostalo na úroveň předchůdce. Březen pak byl hodně silný měsíc pro Dacii Sandero, která s 271 registrovanými kousky skončila druhá. To samé platí pro celkově třetí Toyotu Yaris s 262 registracemi. A on to byl silný měsíc i pro nejprodávanější malé auto na českém trhu, Škodu Fabii. S 2.156 registracemi totiž překonala magickou dvoutisícovou hranici. Nejlepší desítku pak uzavírá módní Citroën C3 se 101 registrovanými kousky.

Nejprodávanější malé vozy Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. Škoda Fabia 2156 1901 5803 5088 2. Dacia Sandero 271 212 805 500 3. Toyota Yaris 262 161 614 366 4. Renault Clio 258 294 821 917 5. Ford Fiesta 200 748 625 1430 6. Kia Rio 159 219 369 457 7. Hyundai i20 148 274 451 619 8. VW Polo 133 309 250 761 9. Seat Ibiza 126 222 381 591 10. Citroën C3 101 90 330 173

Nižší střední třída

O poklesu Škody Octavia, hlavně z důvodu silného března 2017, už řeč byla v úvodu, a tak se zaměřme na další pozice. Druhá byla Škoda Rapid s 1.127 registracemi, což bylo o 120 aut více než před rokem. Bronzové místo obsadil VW Golf, navzdory meziročnímu pádu ze 742 na 596 registrací. Na čtvrtou příčku se díky nadále atraktivní cenovce vyšvihl Ford Focus, jehož 524 registrovaných kusů je více než dvojnásobek toho co před rokem. Podobně vyskočila také celkově devátá Toyota Corolla, ze 78 kousků na 151.

Nejprodávanější vozy nižší střední třídy Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. Škoda Octavia 2492 2771 7047 6810 2. Škoda Rapid 1127 1007 3740 2845 3. VW Golf 596 742 1796 2052 4. Ford Focus 524 239 1352 700 5. Hyundai i30 506 650 1269 1599 6. Kia Cee'd 411 330 988 843 7. Seat Leon 265 470 835 1072 8. Dacia Logan 168 310 439 544 9. Toyota Corolla 151 78 459 244 10. Opel Astra 149 260 358 731

Střední třída

Ve výsledcích střední třídy bylo i v březnu patrné, že zákazníci začínají raději přesedat do SUV. Prodeje se tak ve většině případů dají počítat jen v pár desítkách kusů. Meziročně si pohoršila Škoda Superb, Ford Mondeo, Hyundai i40, BMW 3 i další. Světlými výjimkami jsou Volkswagen Passat (z 301 na 321 registrací) nebo Opel Insignia (z 15 na 67 kusů), jehož loňský výsledek však ovlivnila tehdejší mezigenerační výměna. Bodoval také Volkswagen Arteon s 50 registracemi.

Nejprodávanější vozy střední třídy Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. Škoda Superb 506 804 2064 2400 2. VW Passat 321 301 964 1260 3. Opel Insignia 67 15 166 59 4. Ford Mondeo 57 87 175 245 5. Hyundai i40 53 78 148 214 6. BMW 3 52 82 130 171 7. VW Arteon 50 4* 161 16* 8.-9. Mazda 6 31 41 90 92 8.-9. Mercedes-Benz C 31 56 96 185 10.-11. Subaru Outback 21 25 43 70 10.-11. Toyota Avensis 21 25 64 198 *Statistiky Volkswagenu CC, předchůdce modelu Arteon

Vyšší střední třída

Mezi velkými vozy platí, že se daří hlavně novinkám. Ve vyšší střední třídě tomu tak skutečně je, od loňského vstupu na trh boduje BMW 5, které bylo jedničkou i v březnu, se 153 registracemi, dvojnásobkem toho co loni. Následuje Mercedes-Benz E se 140 registrovanými kousky, na třetí příčku se pak překvapivě vyšvihlo BMW 6 s 24 registracemi. Audi A6 se kvůli blížícímu se příchodu nové generace na trh muselo smířit až se šestou příčkou a 18 evidovanými kousky.

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. BMW 5 153 78 351 161 2. Mercedes-Benz E 140 178 282 434 3. BMW 6 24 0 63 4 4. Mercedes-Benz CLS 20 2 25 8 5. Volvo S90/V90 19 28 74 64

Luxusní vozy

Mezi nejluxusnějšími vozy v prodeji je po loňské modernizaci v čele opět Mercedes-Benz S. Za březen hlásí 32 registrací, vlastně trojnásobek toho, co druhý v pořadí, BMW 7 (11 registrovaných kusů). Třetí je Audi A8 s 10 evidovanými kusy, jehož české prodeje se po nástupu nové generace ještě plně nerozjely. První letošní registraci pak hlásí Jaguar XJ.

Nejprodávanější vozy luxusní třídy Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. Mercedes-Benz S 32 5 78 22 2. BMW 7 11 25 31 63 3. Audi A8 10 2 24 6 4. Porsche Panamera 6 8 20 19 5. Lexus LS 3 0 9 0 6. Jaguar XJ 1 0 1 3

Sportovní vozy

Navzdory blížící se letní sezoně poklesly také registrace v segmentu sportovních aut, meziročně z 228 na 183 kusů. Nejvýše každopádně zůstává BMW 4 následované Fordem Mustang, který již brzy dorazí na český trh v inovované formě. O třetí příčku se s 15 registracemi podělily BMW 2 a Mercedes-Benz S, nejlepší pětku s 11 kousky uzavírá pomalu končící Subaru WRX STI. Z dalších sporťáků zmiňme sedm registrovaných exemplářů Porsche 911, tři Ferrari 488 GTB nebo jedno Audi R8.

Nejprodávanější sportovní vozy Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. BMW 4 47 52 93 133 2. Ford Mustang 33 43 56 93 3.-4. BMW 2 15 18 32 60 3.-4. Mercedes-Benz S kupé/kabrio 15 4 21 9 5. Subaru WRX STI 11 3 17 11

Malá SUV

Nejmenším SUV na trhu letos zatím vládne Peugeot 2008, za březen má na svém kontě 255 registrací. Mezi nejlepšími má hned dva zástupce Suzuki a Opel, v případě japonské značky máme na mysli druhou Vitaru a čtvrtý S-Cross, ta německá se zase může pochlubit pátým Crosslandem X a sedmou Mokkou X. Hned tři modely mezi osmi nejlepšími jsou potom ty, které se před rokem ještě neprodávaly – zmíněný Crossland X, Kia Stonic a Seat Arona.

Nejprodávanější malá SUV Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. Peugeot 2008 255 266 660 633 2. Suzuki Vitara 199 166 505 450 3. Renault Captur 198 211 476 539 4. Suzuki S-Cross 164 98 403 229 5. Opel Crossland X 160 0 328 0 6. Kia Stonic 156 0 303 0 7.-8. Opel Mokka X 126 129 244 264 7.-8. Seat Arona 126 0 230 0

Středně velká SUV

Nejpopulárnější kategorii SUV vládne domácí Škoda Karoq, jejíž 690 registrací je o 275 více než loni v březnu registrovaných kusů Yetiho, Karoqova předchůdce. Na druhé místo se vyšvihl Nissan Qashqai, který díky atraktivní nabídce zažil superúspěšný měsíc, 603 registrací bylo o 217 více než loni v březnu. Za sebou tak nechal třetí Dacii Duster i čtvrtou Škodu Kodiaq. Nejlepší desítku uzavírá dvojice Peugeotů – 3008 a 5008 – se shodnými 118 registracemi. V top 10 byl i jeden Mercedes – deváté GLC se 141 registracemi.

Nejprodávanější středně velká SUV Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. Škoda Karoq 690 415* 1764 1362* 2. Nissan Qashqai 603 386 1316 820 3. Dacia Duster 516 471 1194 1320 4. Škoda Kodiaq 474 498 1431 859 5. VW Tiguan 390 375 889 1103 6. Hyundai Tucson 295 260 702 686 7. Ford Kuga 221 100 535 279 8. Kia Sportage 169 194 468 500 9. Mercedes-Benz GLC 141 81 287 216 10.-11. Peugeot 3008 118 91 301 235 10.-11. Peugeot 5008 118 19 303 68 *Registrace Škody Yeti, předchůdce modelu Karoq

Velká rodinná SUV

Mezi SUV segmentu D letos u nás jasně vládne Volvo XC90, za březen mělo na svém kontě 42 registrovaných kusů. Druhý následuje Volkswagen Touareg s 32 exempláři, který před nástupem nové generace vyprodává sklady. Zmiňme i 13 exemplářů Land Roveru Discovery i Toyoty Land Cruiser.

Nejprodávanější velká rodinná SUV Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. Volvo XC90 42 79 153 167 2. VW Touareg 32 31 79 75 3. Land Rover Discovery 14 11 59 25

Velká luxusní SUV

Registrace velkých luxusních SUV v březnu opanoval Mercedes-Benz GLE s 56 registracemi. Za sebou tak nechal své přímé konkurenty v podobě druhého BMW X5 (50 kusů) a Audi Q7 (48). Ze zbytku zmiňme 17 registrovaných Porsche Cayenne, 13 Range Roverů či pět kousků Maserati Levante.

Nejprodávanější velká luxusní SUV Poř. Model Prodeje v 3/2018 [ks] Prodeje v 3/2017 [ks] Prodeje v 1-3/2018 [ks] Prodeje v 1-3/2017 [ks] 1. Mercedes-Benz GLE 56 82 157 205 2. BMW X5 50 94 182 250 3. Audi Q7 48 75 176 219

Malá a kompaktní MPV/osobní dodávky

Mezi malými a kompaktními velkoprostorovými vozy je nejvýše v Nošovicích vyráběný Hyundai ix20 se 405 registrovanými kusy, což z něj zároveň dělá nejprodávanější MPV v Česku vůbec. Meziročně si však pohoršil z 594 exemplářů. Druhá byla v březnu v kategorii kompaktních a malých velkoprostorových aut Dacia Dokker s 365 kusy, třetí následoval VW Touran s 245 exempláři. Slabší měsíc zaznamenal VW Golf Sportsvan, se 70 kousky až osmý.