Kardinál Dominik Duka osobně žehnal autům. Jezdil darovaným superbem
Kardinál Dominik Duka se stal známým jako vrcholný představitel české katolické církve. Víte ale, že osobně požehnal nejednomu autu?
Dominik kardinál Duka, emeritní pražský arcibiskup a primas český, zemřel dne 4. listopadu 2025 ve věku 82 let. Byl jednou z nejvýraznějších postav české katolické církve posledních desetiletí, známý svou duchovní autoritou i veřejným působením.
V létě 2015 převzal kardinál novou Škodu Superb ve výbavě Laurin & Klement. Při slavnostním předání, kterého se účastnili zástupci automobilky, vůz nejen převzal, ale i posvětil. „Předchozí superb mi přirostl k srdci, věřím, že ten nový bude ještě lepší,“ poznamenal s úsměvem.
Nová limuzína pražského arcibiskupa měla motor 2.0 TSI s výkonem 206 kW, pohon všech kol, adaptivní podvozek nebo luxusní interiér z hnědé kůže. Vůz byl vybaven i moderními technologiemi, včetně vysokorychlostního internetového připojení, což umožňovalo jeho Eminenci být na cestách stále v obraze.
O dva roky později se na Hradčanském náměstí odehrál další nezvyklý akt, při němž kardinál Duka posvětil limitovanou edici nákladního vozu Tatra Phoenix Präsident. Tento model symbolizoval 120 let historie kopřivnické automobilky.
„Jsme velmi rádi, že Jeho Eminence kardinál Dominik Duka vyslyšel naši prosbu a požehnal nejnovější tatrovce. V našich končinách podobné události nebývají běžné, ale Tatra letos slaví výjimečné historické výročí, které tento vůz symbolizuje, a to si určitě zaslouží i výjimečnou událost,“ uvedl tehdy Petr Rusek, předseda představenstva Tatra Trucks.
Kardinál Duka nezapomněl ani na ty, kteří vozidla používají pro záchranu lidských životů. V prosinci 2018 požehnal novým sanitkám pražské záchranné služby, připraveným vyjet do ulic a zasahovat při nejnáročnějších situacích. Vozy tak symbolicky dostaly duchovní rozměr.
Žehnání autům duchovními není ve světě ničím neobvyklým. Například Papež František v minulosti požehnal závodnímu vozu Formula E. Nebo speciálnímu Lamborghini Huracán, které bylo darováno Vatikánu a následně vydraženo pro dobročinné účely.
