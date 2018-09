Čínské Chery to s dobytím Evropy myslí vážně. Otevírá tu vývojové centrum

Čínské automobilky sice dnes vyrábějí zajímavější auta než kdysi, na evropském trhu se však zatím neprosadily. Naposledy to vzdal třeba Qoros, jehož pilotní projekt prodeje na slovenském trhu nijak neprorazil. To však neznamená, že by to nezkusili jiní výrobci z nejlidnatější země světa. O slovo se hlásí Chery.

Státem založená firma v roce 1997 plánuje expanzi na starém kontinentu po roce 2020. Už nyní se však na ni začíná připravovat, když otevírá své evropské vývojové centrum. Sídlí v německém Frankfurtu a ještě do konce roku přijme 30 až 50 zaměstnanců.

Chery přitom nechce přesunout část svého týmu z Číny, ale přijmout osoby z Evropy, znalé prostředí. I z toho důvodu patrně bude přetahovat pracovníky konkurenčních značek, zájem má prý vedle designérů a vývojářů také o prodejní specialisty a marketéry.

říká předseda Chery Tchung-jüe Jin.

Jako první chce automobilka na evropský trh uvést vozy luxusně orientované značky Exeed. Konkrétně má jít o SUV Exeed TX, které se prezentovalo právě na loňském frankfurtském autosalonu. Před příchodem na evropský trh ale bude jistě inovováno. Očekává se, že bude nabízeno pouze ve formě hybridního nebo čistě elektrického modelu. Verze výhradně se spalovacím motorem se prý na starém kontinentu nedočkáme.

Bližší informace ale zatím Chery tají.říká jen Tchung-jüe Jin. Vyrábět se každopádně podle všeho budou v Číně, odkud se budou do Evropy dovážet. Na starém kontinentu firma svojí továrnu dnes nemá a její vybudování před zahájením evropského prodeje nestíhá.

Chery na starém kontinentu působí už dnes, avšak jen ve vybraných státech, převážně na východu kontinentu. Svá auta prodává v Rusku, Bělorusku, Albánii, Srbsku, Rumunsku nebo na Ukrajině. Působí také na italském trhu, avšak pod značkou DR, založenou v roce 2006 Massimem di Risiem. Jinak se zaměřuje třeba na jihoamerický trh, sázkou na Evropu a potenciálně v budoucnu i Severní Ameriku chce Chery snížit svoji závislost na domácím čínském trhu. Ten dnes představuje tři čtvrtiny jeho odbytu.