Chorvatsko autem: Jak jet přes Rakousko a Slovinsko po dálnici?

Dálnice D1 ve směru na Brno stojí – ozývá se z rádia, když míjíme sjezd na Pražský okruh. „To nám to pěkně začíná,“ říkáme si v duchu a za chvilku už nás i navigace upozorňuje, že si uděláme výlet po krásách Vysočiny. Po opravených úsecích nejstarší české dálnice už se jede příjemně, zúžení ale odhalují nejhorších vlastnosti nejen českých řidičů. Zatímco vpravo jede kamion za kamionem, vlevo se dělají myšky, bliká se, troubí… Ani nás nepřekvapuje, že se tak často v mrňavém koridoru něco stane a provoz se zastaví.

Na D1 spolehnutí není

To kolem Ledče nad Sázavou, kam nás navigace zavedla, je klid – jen jsme si představovali, že touto dobou už budeme v Mikulově nalepovat rakouskou známku. I vy vždy počítejte se zásadní časovou rezervou, na D1 zatím není spoleh a letos se to určitě nezmění! Nakonec ale skutečně z Brna zahýbáme směr jih a až do Pohořelic míříme v klidu po D52. Pak ale dálnice končí. Jede se vlastně v pohodě. Jenže na Novomlýnské nádrži se auta míjí kyvadlově a občas se zde už nyní tvoří obrovské kolony. My čekáme sotva pět minut. Už už bychom chtěli říct, že 25 km dlouhá spojnice na hranici s Rakouskem je kromě toho vlastně slušná, jenže na kraji Mikulova potkáváme dosti hrozivě vypadající nehodu. Jedno auto leží rozmlácené na boku, kolem hasiči, sanitky, nosítka, zranění… Tady má jednoznačně vést dálnice!

Průjezdní body na chorvatskou hranici Mikulov – Vídeň – Graz – Maribor – Ptuj – Macelj

Ve Vídní za chvíli

Situace je o to absurdnější, že kousek za hranicí už se po nové bezpečné čtyřproudovce jezdí. A poslední kus k Mikulovu by měl být hotov za rok. Díky tomu jsme ve Vídni „eins zwei“ a po letech stavebních úprav, které zde brzdily provoz, hlavní město i v dopoledni všedního dne projíždíme jako po másle. Vydáváme se po cedulích na A2 a SLO – odkazujících na další tranzitní zemi.

Cesta přes Rakousko příjemně ubíhá, sice se i zde setkáváme s několika zúženími, provoz směrem na jih je ale maximálně plynulý. Bohužel to ve vypjatých termínech nemusí platit – sledujte proto zpravodajství. Za Štýrským Hradcem zahýbáme směr Maribor (A9) a po chvíli už jsme na slovinské hranici.

Náklady k chorvatské hranici v Kč Rakousko dálniční známka 235 Slovinsko dálniční známka 385 Palivo 622 km, spotřeba 5,5 l/100 km 1135 Celkem 1755

Kolik stojí slovinská známka?

Tady se v okénku prodává mnohými proklínaný kupon, který platí jen sedm dní, prázdninovým výletníkům tak většinou nebude stačit jeden. Na osobní auto stojí 15 eur – tedy 385 korun. Jenže je zde podmínka, že nad přední nápravou vůz nesmí být vyšší než 1,3 metru, pak se platí dvojnásobek. Všichni majitelé multivanů, transitů a podobných ducat se tak pořádně prohnou. Slovinci se to však letos rozhodli kompenzovat alespoň zajímavou nabídkou vstupů zdarma do vybraných kulturních míst.

Kdo kupon zakoupí, může se proti loňsku těšit z dálničního přesunu prodlouženého o osm kilometrů. Prakticky až k hranici se nyní jede po nové a široké silnici, vedle které už vzniká budoucí dálnice, úzkým údolím ji povedou i tunely. Otevře se ale pravděpodobně až po sezoně. Teď ještě jedeme úzkým koridorem po štěrku – snad se to do prázdnin zlepší. Právě zde tak čekáme největší kolony, které se budou kromě stavby tvořit i kvůli chorvatské hraniční kontrole. Snad je to letos naposledy! Za rok už by spojnice měla být dostavěna a také Chorvatsko na jaře oznámilo, že splnilo podmínky pro připojení k Schengenskému prostoru.

Verdikt

Správná a bezpečná cesta do dáli má vést po dálnici a nejkratší cestou, což splňuje pouze tento úsek. Nejhorší je trasa z Prahy do Brna, po Rakousku se jede příjemně. Ani drahá slovinská známka ale nezaručí, že nezůstanete v kolonách.

Vídeňská dálnice? Až 2024!

Proč dávno nevede dálnice z Pohořelic na hranici s Rakouskem? Důvodem jsou vleklé spory o její trasu. „U dopravních staveb na jižní Moravě jsou opakovaně předkládány u správních řízení námitky, či dochází k podání žalob různorodých spolků. V neposlední řadě za to mohou „nedokonalosti“ právní legislativy, jež způsobují nejednotný výklad a chápání právních předpisů. Často tak musí rozhodnout až soud,“ vysvětluje Jan Studecký z Ředitelství silnic a dálnic. V následujících letech se tak na cestě nic nezmění. „Jako první bude realizován obchvat Mikulova, kde předpokládáme zahájení stavby v roce 2020. Poslední vybudujeme stavbu přes vodní nádrž Nové Mlýny. Pravděpodobně začneme v roce 2024,“ dodává.

A co Linec?

Řada navigací, především těch využívajících dynamické řízení dopravy, preferuje cestu přes České Budějovice a dále Linec na Štýrský Hradec. Časově obě trasy vycházejí podobně. Hlavní výhodou je, že se vyhnete problematické dálnici D1. Zaplatíte za to ale cenu v podobně většího podílu jízdy mimo rychlostní komunikace. Plnohodnotná spojnice na hranice v Dolním Dvořišti D3 zatím není dokončena. Kus za hranicí už sice najedete na dálnici, která vás provede až do Slovinska, cestou ale zaplatíte kromě rakouské známky (235 Kč) i 13,5 eura – asi 350 korun – za průjezd tunelů na dálnici A9.

Kde je ta správná hranice?

Pozor při překračování hranice mezi Slovinskem a Chorvatskem! To dosud není členem Schengenského prostoru, proto jsou zde obecně důkladnější kontroly. Důležitější je, že jen asi polovinou hraničních přechodů mohou projet čeští turisté. „Pro překročení chorvatské hranice je potřeba zvolit mezinárodní hraniční přechod. Některé navigační systémy GPS neobsahují informaci o typu hraničních přechodů,“ upozorňuje Stjepanka Nenadić z velvyslanectví Chorvatské republiky. „Minulý rok se někteří turisté snažili překročit hranici v místě, které je určeno pouze pro místní obyvatele vybavené zvláštní propustkou. Na těchto lokálních přechodech nemohou cizí turisté překročit hranici ani s platným pasem, ani s platným občanským průkazem,“ upozorňuje.

Mezinárodní přechody Slovinsko - Chorvatsko

Babno Polje - Bistrica ob Sotli - Dobovec - Dragonja - Gibina - Gruškovje - Imeno - Jelšane - Metlika - Obrežje - Orešje - Ormož - Petišovci - Petrina - Podgorje - Rigonce - Rogatec - Sečovlje - Slovenska Vas - Sočerga - Središče ob Dravi - Starod - Vinica - Zavrč - Hotiza - Razkrižje - Središče ob Dravi I - Drenovec - Zgornji Leskovec.

Lokální přechody Slovinsko - Chorvatsko (občané EU mohou využít)

Rajnkovec - Podčetrtek - Sedlarjevo - Nova vas ob Sotli - Stara vas-Bizeljsko - Rakovec - Planina v Podbočju - Brezovica - Radovica - Krmačina - Božakovo - Krasinec - Žuniči - Sodevci - Osilnica - Novokračine - Novi kot - Podplanina - Rakitovec - Brezovica pri Gradinu

Rada v mobilu

Už loni skončilo zpoplatnění roamingových služeb v rámci EU. Bez rizika drahého čerpání dat v zahraničí tak nyní můžete využít živé zpravodajství o dopravě v mobilu. Na dopravu se můžete podívat třeba v mapách Google. Kde ale získáte nejlepší lokální informace?

Data o situaci na rakouských silnicích poskytuje na adrese maps.oeamtc.at autoklub ÖAMTC. Dopracovat se k nim dá fušku. Pro začátek se zobrazí jen obyčejná mapa, pokud ale kliknete na záložku PKW & Rad, můžete zaškrtnutím políčka Verkehrsmeldungen a Verkehrslage aktuell zobrazit nejnovější informace. Je zde i plánovač, který se umí vyhnout aktuálním problémům. Uživatelská přívětivost je ale jak z hororu.

Aktuální situaci na dálnicích a dalších důležitých tazích naleznete na stránkách www.promet.si . Jedná se o oficiální portál slovinských dálnic, nabízí dokonce i prognózu dopravy podle data – ve slovinštině a angličtině. Přehlednost je v tomto případě slušná a stáhnout lze i aplikace DarsPromet+.

Skvělým pomocníkem jsou webové stránky chorvatského autoklubu. Na adrese map.hak.hr naleznete mapu, kde si můžete nejen spočítat mýtné na konkrétní trase, ale dokonce i zjistit třeba ceny trajektů nebo paliva. Najdete tu záběry kamer ze zdejších dálnic, ceny paliv, místa měření policií, bankomaty – zkrátka vše. Každý z více než půl milionu bodů zájmu si navíc můžete exportovat do navigace. Na stránkách www.hak.hr/en#bordercrossings naleznete i čekací doby na přechodech.