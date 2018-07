Zaměstnanci Fiatu budou stávkovat. Může za to Christiano Ronaldo

Letošní mistrovství světa v Rusku se ve fotbalovém světě nakonec nestalo nejdůležitější akcí letošního léta. Tou je nepochybně překvapivý odchod slavného fotbalisty Christiana Ronalda z Realu Madrid do Juventusu Turín. Italští fotbaloví fanoušci tento přestup sice oslavují, jen pozitivní náladu ale na Apeninském poloostrově nezpůsobil. Zaměstnanci Fiatu kvůli Ronaldovi dokonce chystají stávku.

Juventus Turín i automobilka Fiat totiž mají stejného vlastníka, fungují sice samostatně, oba subjekty ale kontroluje rodina Agnelli prostřednictvím investičního holdingu Exor. A to způsobilo poprask. Na jednu stranu se ve Fiatu dlouhodobě šetří, na druhou stranu však Juventus klidně zaplatil za Ronalda 112 milionů eur (v přepočtu asi 2,9 miliardy korun), které budou splaceny během příštích dvou let prostřednictvím několika splátek.

Odborová organizace USB tak tvrdí, že v době šetření na zaměstnancích Fiatu je taková transakce nepřijatelná a že by firma měla raději zajistit práci tisícům lidem než obohacovat jednoho člověka. Na protest proti tomu organizace vyhlásila stávku, konat se bude v továrně Melfi na jihu Itálie vyrábějící modely 500X nebo Punto, kde se tak nebude pracovat od neděle 22:00 do úterý 18:00.

Zpráva o nákupu Christiana Ronalda totiž přichází v době, kdy koncern Fiat Chrysler Automobiles otevřeně mluví o tom, že výrobu levnějších aut klidně přesune mimo Itálii a v domovském země na jihu Evropy bude vyrábět jen dražší automobily. Navíc se hovoří o tom, že Fiat pomůže s financováním nákladné akvizice.

Na druhou stranu mnozí finanční experti tvrdí, že se investice Juventusu do třiatřicetiletého fotbalisty vyplatí. Investovaná částka je sice závratná, klubu se ale má vrátit. Díky slavnému hráči má tým více vydělávat, a to třeba na prodejích dresů nebo na televizních právech. Očekává se také příchod nových sponzorů. Z hlediska marketingu má být příchod Ronalda geniální tah.

Fotbalový přestup léta

Příchod Christiana Ronalda do Juventusu Turín byl oficiálně oznámen 10. července, kdy způsobil ještě větší pozornost fotbalového světa než aktuálně probíhající mistrovství světa v Rusku. O Ronaldově odchodu z Realu Madrid se už ale spekulovalo delší dobu, to když hráč přezdívaný CR7 krátce po vítězství Madridu ve finále Lize mistrů prohlásil, že bylo opravdu krásné hrát za Real. O pár týdnů později byl fotbalový přestup léta hotový, když Ronaldo překvapivě zamířil do Itálie.

Podle zahraničních médií portugalský útočník hledal nové výzvy a rovněž toužil po vyšším platu, což mu Turín zajistí. Klubu by měl pomoci po mnoha letech opět vyhrát vysněnou Ligu mistrů, z hlediska platu si má přijít na 30 milionů eur ročně (750 milionů korun).