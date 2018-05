Co všechno obnáší zámořská rallye? Odpovídá týmový manažer Škoda Motorsport Pavel Hortek  

Co vyžaduje přeprava týmu a jak je náročné přestěhovat celé zázemí týmu na zaoceánské soutěže? Vypravili jsme se to omrknout přímo do Argentiny a Pavla Hortka požádali o rozhovor.

Po Evropě se stěhujeme ve třech velkých kamionech. Zde nepřesouváme naše obvyklé zázemí, ale využíváme tři kontejnery. Poskládají se tam dvě soutěžní auta, dvě recce auta a všechny náhradní díly. Vzhledem k tomu, že jsou v šampionátu zámořské soutěže tři (Mexiko, Argentina, Austrálie, pozn. red.), tak se na tuto okružní cestu vydávají už koncem ledna z Hamburku či Brém. Přípravy začínají již v listopadu. Nejdříve se vše přesouvá do Mexika, pak do Argentiny a následně se případně pokračuje do Austrálie.

Zatím to necháváme otevřené podle vývoje v šampionátu, nyní se kontejnery vrací zpět do Čech.

S dopravcem si to každý řeší sám, nicméně v rámci snižování nákladů si týmy najímají společného speditéra, usnadňuje to i řešení různých celních záležitostí a máme jistotu, že vše dorazí včas.

Tentokrát jsme je měli přímo na místě v sobotu ráno, to znamená pět dní předem. Následně se hned začíná se stavbou zázemí a přípravou vozů. Například po Mexiku končí soutěž ve tři odpoledne, do večera jsou vozy a vše dalšího uloženo v kontejneru, takže vše je přesně vypočítané.

V případě první zámořské soutěže ne, jelikož je první na řadě, tak dokážeme počítat se vším předem a posíláme vše lodí. Když ale během první soutěže dojde k něčemu mimořádnému, tak potom na letadlo dojde. Konkrétně teď jsme posílali paletu s motorem, protože po havárii, kterou měl Rovanpera v Mexiku bylo nutné ho vyměnit.

Ano, samozřejmě to lze, ale náklady jsou vysoké, řádově desetkrát vyšší než při přepravě lodí.

Mají jasný úkol vyhrát a samozřejmě jet opatrně, ale to se neliší od Evropy. Stát se však může leccos. Vždy před závodem v pondělí se snažíme uspořádat test, aby se jezdci aklimatizovali a abychom vyzkoušeli, zda auto funguje správě. Loni zde v Argentině se stalo, že Tidemand v poslední jízdě překulil auto na bok a poškodil bočnici a střechu. Náhradní díly jsme neměli, protože jsme s tím nepočítali a už se by se nestačili přivézt, tak to naši mechanici museli dle možností opravit. Pontus s tím vozem pak vyhrál.

Ač se to nezdá, tak díky kontejnerové přepravě to není přeprava materiálu výrazně dražší. Cena se pohybuje v řádu několika milionů. Cesta do Mexika a Argentiny tam a zpět teď vyšla asi na 2,5 milionu. Samozřejmě pro tým je to nákladnější i kvůli tomu, že tam celý tým dopravuje letecky.

Ano, třeba zde do Argentiny s námi necestuje kuchař. Je to z řady praktických důvodů, pokud bychom ho brali s sebou, tak by se musel zbavit na více než půl roku svého náčiní a prostředků, protože by cestovalo lodí. Složité je navíc i shánění vhodných potravin. Proto sázíme na specializované cateringové společnosti. Pro nás je to zároveň i určité zpestření, byť samozřejmě v některých věcech je zaučujeme, aby jídlo odpovídalo našim představám a potřebám. Celkově zde máme asi o pět lidí méně než v Evropě, asi 28 včetně posádek. Kromě cateringu zůstává doma tým, který nám staví zázemí, zde se o to staráme sami.

Ano, ke každému jezdci a autu příslušný určitý tým lidí, který vždy cestuje pohromadě. Každá posádka má svého inženýra, svého šéf mechanika a mechaniky.

Ano, máme dvě auta, které víme, že budou půl roku na cestách mimo a s jinými potom závodíme v Evropě.

Určitě bychom auta dokázali upravit, ale v zásadě víme, které posádky kde pojedou minimálně půl roku dopředu. Zde to bylo pro Mexiko i Argentinu stejné.

V Portugalsku to bude Pontus Tidemand a Juuso Nordgren, což bude jeho první letošní start ve WRC2 a Sardinií pojede Jan Kopecký a Ole Christian Veiby.

Nevozíme kompletní vybavení, které máme v Mladé Boleslavi. Takže občas potřebujeme i pomoc místních. Takto jsme hledali například soustružníka v Mexiku, když jsme potřebovali upravit madlo řazení pro Rovanperu. V Leonu se nám to povedlo až na potřetí, první měl dílnu v hrozném stavu a neměl čas, tak nás poslal ke druhému, který nám však nechtěl součást upravit, ale jen vyrobit novou, takže jsme uspěli až u jeho mladého inženýra, který měl prvotřídní japonský soustruh.

Neletíme společně, já jako týmový manažer musím být na místě nejdříve, většinou už ve čtvrtek, týden před závodem, se mnou letí týmový logistik. Většinou den po nás letí mechanici a technik vozu, v sobotu přiletí jezdci, v neděli inženýři a v úterý obvykle vedení.

Začínáme stavbou servisního zázemí. V Evropě, kde přijedeme sami kamiony, si to můžeme organizovat sami. Zde musíme už být na místě ve chvíli, kdy nám přivezou kontejnery, abychom si přesně řekli, kam je chceme sundat, protože pak už se s nimi špatně manipuluje. V neděli už pracujeme na autech, v pondělí děláme test, který připravujeme s místními pořadateli. V jednom z těchto dnů bývají administrativní přejímky s posádkami. V úterý a ve středy jsou jízdy s recca auty, kdy si jezdci mohou dvakrát projet trať. Poprvé dělá navigátor zápisky, podruhé se jede pro kontrolu. Jeden den vysíláme na jízdy i posádku inženýrů kvůli nastavení vozu. Ve středu jsou zároveň přejímky soutěžních vozů, kontrola homologace, bezpečnostních prvků a podobně. Ve čtvrtek začíná soutěž shakedownem a odpoledne už je první rychlostní zkouška. Někdy začíná až v pátek. Naše snaha jako týmů je odsunout rychlostní zkoušky až na pátek, protože to snižuje náklady a šetří i čas.