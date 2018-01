Dakar 2018 – 4. etapa: Kolomý válel

Vzhledem k tomu, že předchozí úsek nedokončil v předepsaném časovém limitu, není jasná jeho penalizace. A tak lze brát aktuální kvalifikaci aktuálního pořadí 40. ročníku soutěže s rezervou.

Co a jak dál

Trať čtvrté etapy vedla ve smyčce se startem i cílem v San Juan de Marcona. Etapa měřila pro všechny startující 444 kilometrů a z nich bylo 330 jako rychlostní zkouška. Na všechny účastníky čekal jeden z nejdelších souvislých písečných úseků v historii Dakaru. Byl dlouhý sto kilometrů a během této vzdálenosti čekaly duny všech velikostí. V průběhu čtvrté etapy se dostali účastníci do nadmořské výšky 2000 metrů. Na závěr etapy přišel navigační test při hledání posledního kaňonu.

Mezi účastníky už bohužel nebyli dva čeští jezdci. V průběžném pořadí nejúspěšnější český motocyklový jezdec Oldřich Klymčiw ve třetí etapě havaroval. Motocykl byl zcela zničen, jezdec utrpěl zranění obratle a pohmoždění plic. V úterý měl podstoupit v nemocnici v peruánské Limě operaci. Nejde také Tomáš Kubiena ze stáje Moto Racing Group, který dvacet kilometrů před cílem etapy už nemohl opravit závadu na své čtyřkolce.

Video

Jeden odpadl, druhý vyhrál

V kategorii motocyklů vyhrál etapu Adrien Van Beveren, který se dostal na pozici lídra v průběžném pořadí. Ze hry je obhájce loňského prvenství Brit Sam Sunderland. Tovární jezdec týmu KTM spadl na posledním úseku a vzhledem k potížím se zády byl transportován do bivaku.

Pořadí kategorie automobilů ovládli tovární jezdci týmu Peugeot v čele s devítinásobným mistrem světa v rallye Sebastienem Loebem. “Původně jsem chtěl jen přežít den a vítězství nebylo v plánu. Ovšem, připravili jsme si dobrou pozici pro další hodně obtížnou etapu, která nás čeká ve středu,” prohlásil Loeb.

Problémy měl český jezdec Martin Prokop, který vinou defektu strávil na 330 kilometrů dlouhé rychlostní zkoušce o 47 minut déle než Loeb.

Engel bloudil, ale jel

Z českých motorkářů byl v úterý nejrychlejší Milan Engel z českého týmu MotoRacing Group. Etapu dokončil na třicátém místě. “Byl to příjemný fofr. Pohlídal jsem si hromadný start na pláži a pak už to bylo fajn. Bohužel asi dva kilometry před cílem jsem udělal menší navigační chybu, která měla stála pár minut. Naštěstí to nebylo nijak dramatické. Motorka je v pořádku, fungovala, řidič taky v pohodě. Tak válíme dál a nebude to nic jednoduchého,” komentoval Engel své dojmy.

Pátá etapa vede ze San Juan de Marcona do Arequipa. Motocykly a čtyřkolky absolvují 770 km (z toho 264 km tvoří rychlostní zkouška). Automobily společně s kamiony čeká 932 km (z toho 267 km speciálu). Motocykly a čtyřkolky budou mít samostatnou trasu. Všechny účastníky však přivítají vysoké duny. Cesta do Arequipy bude pro všechny dlouhá. Snadno se může stát, že mnoho účastníků přijede do bivaku hodně pozdě.

Výsledky ve 4. etapě

1. Van Beveren (Fr./Yamaha) 4:08:23; 2. Soultrait (Fr./Yamaha) +5:01; 3. Walkner (Rak./KTM) +7:10; … 5. Svitko (Slov./KTM) +7:45; 30. Engel (ČR/KTM) +35:16; 44. Brabec (ČR/Husqvarna) +58:42; 64. Pabiška (ČR/KTM) +1:55:58; 65. Vlček (ČR/Husqvarna) +1:56:19; 86. Lhotský (ČR/KTM) +2:42:23; 92. Veselý (ČR/KTM) +2:52:20; 99. Novotná (ČR/Husqvarna) +3:16:40.

1. Karjakin (Rus./Yamaha) 4:56:34; 2. Casale (Chile/Yamaha) +43 s; 3. Hernandez (Peru/Yamaha) +5:31; … 21. Tůma (ČR/Yamaha) +1:30:16; 37. Macháček (ČR/Yamaha) +2:50:37;

1. Loeb, Elena (Fr./Mon./Peugeot 3008 DKR) 3:57:53; 2. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot 3008 DKR) +1:35; 3. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) +2:16; … 10. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +47:04; 28. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) +2:27:11; 39. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) +1:53:17.

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 4:35:08; 2. Villagra (Arg./Iveco) +22:57; 3. Kolomý (ČR/Tatra) +21:19; 6. Macík (Liaz) +31:47; 8. Šoltys (ČR/Tatra) 38:43; … 11. Šoltys (ČR/Tatra +53:08; 17. Loprais (ČR/Tatra) +1:26:15.

Pořadí po 4. Etapě

1. Van Beveren (Fr./Yamaha) 11:03:23; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +1:55; 3. Benavides (Arg./Honda) +3:15; … 11. Svitko (Slov./KTM) +15:50; 30. Engel (ČR/KTM) +1:38:56; 57. Pabiška (ČR/KTM) +3:35:47; 59. Brabec (ČR/Yamaha) +3:52:15; 66. Vlček (ČR/Husqvarna) +4:40:01; 86. Veselý (ČR/KTM) +7:03:17; 99. Novotná (ČR/Husqvarna) +8:17:32; 100. Lhotský (ČR/KTM) +8:25:02.

1. Casale (Chile/Yamaha) 13:00:42, 2. Karjakin (Rus./Yamaha) +25:30; 3. Hernandez (Peru/Yamaha) +35:01; … 20. Tůma (ČR/Yamaha) +5:09:47; 36. Macháček (ČR/Yamaha) +6:04:03; 41. Roučková (ČR/Yamaha) +5:52:23.

1. Peterhansel, Cotret (Fr./Peugeot 3008 DKR) 10:36:07; 2. Loeb, Elena (Fr., Mon./Peugeot 3008 DKR) +6:55; 3. Sainz, Cruz (Šp./Peugeot 3008 DKR) +13:06; … 9. Prokop, Tománek (ČR/Ford) +1:22:44; 32. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford) +8:07:03; 34. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford) +20:16:32;

1. Nikolajev (Rus./Kamaz) 12:22:27; 2. Villagra (Arg./Iveco) +36:55; 3. Vjazovič (Bělorusdko/MAZ) +2:22:23; 4. Macík (ČR/Liaz) +2:22:57; … 8. Šoltys (ČR/Tatra) +4:06:00; 16. Kolomý +13:28:28.