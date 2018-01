Mezi nimi je samozřejmě i Ondřej Klymčiw s celým svým týmem, který plánuje fanouškům přinášet rychlé aktuální informace přímo z místa. Nyní už mají za sebou administrativní a technické přejímky.

V sobotu 6. ledna 2018 v peruánské Limě všechno vypukne a tým Klymčiw Racing bude u toho. Rok se s rokem sešel a máme tu jubilejní 40. ročník, který nedá jezdcům nic zadarmo. Spolu s Ondřejem Klymčiwem do Jižní Ameriky vyrazili jako závodníci v sedlech motorek také Petr Vlček, Američan Bill Conger a Gabriela Novotná, takže se ve srovnání s loňským rokem tým opět rozrostl. Dlouhý let s několika přestupy všichni zvládli dobře a nyní už jsou v bivaku, kde podstoupili administrativní a technické přejímky.

„Je to tady zase, rok rychle utekl a jsme v Limě. Cesta byla dlouhá, přestupovali jsme v Amsterdamu a Panamě. Teď už jsme zase zpátky na Dakaru, takže se vám budu snažit přinášet zprávy a aktuality přímo z místa. Můžete se opět těšit na moje videa, u kterých se trochu omlouvám za kvalitu. Doufám, že to přežijete," řekl na úvod Ondřej Klymčiw po příletu.

„V loňském roce se osvědčilo zasílání SMS zpravodajství, které bude fungovat i v průběhu letošního Dakaru. Pokud o to máte zájem, pošlete své telefonní číslo do zprávy na mojí oficiální facebookovou stránku ( Ondrej Klymciw official ). Budete mít díky tomu rychlý a aktuální přehled z dění. Na facebooku budeme také průběžně informovat o dění na trati, stejně tak spoustu zajímavostí poté naleznete na mém webu. Držte nám palce," řekl Ondra na úvod.

Po příletu členové týmu vyzvedli techniku, která má za sebou dlouhou cestu přes oceán. Vše naštěstí dorazilo v pořádku a motorky si užily prvních pár kilometrů v peruánských dunách. Šlo hlavně o jejich vyzkoušení a doladění nastavení pro první etapu, protože po technické přejímce už zůstanou u organizátora.