Dakar 2018: Kodiaq šlape a Kvapil přemýšlí  

Loni debutoval na Dakaru, po druhé etapě odstoupil a nyní vede novinářský tým na jubilejním ročníku.

Kodiaq zatím šlape!

Jubilejní ročník dává vzpomenout na staré dobré africké časy. „Úvodní etapy byly peklem v dunách. Písek, písek a zase písek. My do nich s Kodiaqem naštěstí tolik nemuseli „lepší“ terény jsme zvládli s grácií,“ usmívá se moderátor Vlasta Korec, kterému se dostalo cti být historicky prvním účastníkem dálkové legendy s vozem značky Škoda. Není překvapením, že jeho „medvídek“ budí v Peru zaslouženou pozornost.

Bílomodrý Kodiaq s nepřehlédnutelnou registrační značkou 001BARTH vyvolal značný zájem už před startem v Limě. „Fungovali jsme jako týmový minibus a neustále pendlovali mezi hotelem a bivakem, takže jsme byli hodně na očích. Místní samozřejmě koukali. Ptali se, copak že to je za auto. Když jsme řekli, že jde o Škodu, tak se i díky jejímu spojenectví s Volkswagenem docela rychle chytali. Ostře sledováni jsme i v bivaku, pořád nás někdo okukuje a fotí,“ popisuje své dojmy Korec z týmu BARTH Racing.

Video

S novým českým SUV zatím odjel přes tisíc kilometrů. Jak se mu líbí? „Určitě to není speciál do dun, na to by se musel hodně přestavět. V lehčích terénech se pohybuje přirozeně. Víc se dozvíme v dalších dnech, kdy nás čekají až osmisetkilometrové denní přesuny.“ Dva praktické poznatky už nicméně získal. „Zaprvé, že auto je dostatečně pohodlné i pro sedm lidí. A osvědčil se mi i adaptabilní tempomat, díky kterému je řízení Kodiaqu jednoznačně pohodlnější a přívětivější.“

Většinu času v dakarské doprovodné koloně tráví Vlasta Korec společně s navigátorem, kameramanem a režisérem v jedné osobě Michalem Dvořáčkem. „Vezeme toho hromadu. Od stanů přes spacáky, kamery, stativy, fotoaparáty, drony a dvě dakarské bedny až po oblečení. Až se divím, že se to do Kodiaqu všechno vešlo. Zároveň ale zůstává maximální míra komfortu pro posádku, takže i tohle je vlastně další praktický poznatek,“ poznamenává. Stanici ČT Sport posílá každodenní postřehy, jejichž hlavním cílem je zachycení atmosféry legendární rallye. Pořad nazvaný „Dakar za oponou“ má už od minulé soboty své pravidelné místo po zpravodajském bloku ve večerních hodinách. Scénář příštích dílů si Vlasta Korec nechává pro sebe, jednu perličku však přece jen prozradí. „Věřili byste, že vás na Dakaru může kousnout rejnok? No vážně! Šéf BARTH Racing týmu Michal Burkoň by o tom mohl vyprávět.“

Střípky Lukáše Kvapila

1. etapa. Jako media tým jsem měl možnost být přímo u pódia a nechat se pohltit tou neskutečnou atmosférou. Hlavou se mi honily moje pocity a v myšlenkách se vracel k loňskému ročníku a svým dojmům na rampě před startem. První etapa však byla tak trochu zahřívací. Každopádně i v rámci media týmu jsme měli možnost vyzkoušet si prolog a dali pořádně zabrat autům. Utržený přední rám a asi deset zapadnutí mluví za vše, ale o tom všem Dakar. Přesně tyhle situace a zážitky z něj dělají naprosto neopakovatelný podnik, který láká nejen nás zde, ale i všechny ty malé milovníky adrenalinu.

2. etapa. Druhá etapa byla skutečný očistec. Kdo jel a dojel, tak zvítězil. Smekám před všemi závodníky! Pro řadu závodníků znamenala tahle etapa potíže a čekání s nětolikahodinovými ztrátami. Byli i takoví, kterým právě druhá etapa sedla a probojovávají se opět nahoru.

3. etapa. V dunách se teprve ukáže. Hned v úvodu nás rozesmutnila zpráva o kamarádovi Ondrovi Klymčiwovi, který po pádu skončil. My si užíváme neskutečnou atmosféru. Peru je krásná země, lidí přátelští, vychutnáváme si cestu do bivaku a vítání místních. Je to neopakovatelná atmosféra, která se nedá zprostředkovat. Kdo nezažil, nepochopí.

4. etapa. Na závodníky čekal přejezd dlouhý 114 kilometrů a následně měřená etapa o délce 330 killometrů zahrnující jednu z nejdelších písečných úseků v historii Dakaru. Celkem stovka kiláků a k tomu duny všech velikostí! Etapa začala sprintem na pláži, který také změnil jednotlivá pořadí a pochopitelně to nejlepší a nejnáročnější přišlo v dunách, které daly všem skutečně zabrat a bez nichž by Dakar nebyl Dakarem.

5. etapa. Závodnici museli zdolat 930 kilometrů a poprat se i s prvními horskými dunami. A jak se ukazuje, zde je teprve začíná lámat chléb. Pozice z prvních etap ještě nemusí nic znamenat a teprve teď a tady se ukáže, jak vše nakonec bude. Dorazili jsme ještě před závodníky a užili si zvláštní pocit vidět prázdnou pláň, pořadatele a techniky, pod jejichž rukama doslova roste bivak. Další ze zážitků, který by člověk jako závodník nezažil a pro který stojí za to zde být!