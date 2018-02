Hledáte díly na stará Porsche? Automobilka je vám vytiskne v 3D tiskárně!

Majitelé cenných historických automobilů musí řešit množství potíží se svými čtyřkolovými radostmi, přičemž nedostatek náhradních dílů patří mezi ty nejpalčivější problémy. Řešením se však ukazuje 3D tisk, čehož si všimli také u Porsche.

Divize stuttgartské značky zaměřené na historická vozidla, Porsche Classic, tak začalo svým zákazníkům nabízet možnost si vyrobit potřebné díly pomocí 3D tisku. Díky tomu už majitelé nemusí řešit, že daný komponent se těžce shání, nebo že dokonce už není vůbec k dispozici. Využití 3D tisku je totiž relativně snadné a hlavně, levné.

Porsche Classic má ve svých zásobách na 52.000 komponentů, přičemž když je daný díl nedostupný, je divize schopná jej vyrobit za pomocí originálních nástrojů. To se však hodí jen u často využívaných dílů, unikátní komponenty určené třeba jen pro pár vozů by znovu produkovat bylo drahé, i pro majitele cenných Porsche. Automobilka by totiž potřebovala nejen nástroje na opětovnou výrobu, ale také prostor na jejich uskladnění. V případě 3D tisku stačí jedna tiskárna schopná vyrábět různé komponenty. Navíc taková výroba probíhá bez zbytečného odpadu, 3D tisk umí využít suroviny beze zbytku.

Pomocí 3D tisku už automobilka vyrobila třeba vysouvací páku spojky pro Porsche 959 . Ta už jako originální díl není k dispozici, přičemž s ohledem na nízký počet vyrobených kusů 959 (jen 292 sériových kusů) by se ji ani nevyplatilo vyrábět. A tak ji Porsche znovu vyrobilo pomocí 3D tisku, nanášením ocelového prachu vrstvu za vrstvou.

Takové řešení je přitom nejen mnohem levnější než opětovná výroba daného komponentu, ale navíc si zachovává vysokou úroveň kvality. Praktické testy dílu přímo v autě ukázaly bezvadnou funkčnost vytisknutého dílu.

Díky vynikajícím výsledkům už Porsche vyrábí pomocí 3D tisku dalších osm komponentů. Konkrétně jde o těsnění hlavy víka palivové nádrže pro 959 nebo držák pro zpětné zrcátko v 911 Speedster. Dalších 20 dílů pak aktuálně prochází zkouškami, zda jsou pro 3D tisk také vhodné. Obvykle se jedná o součástky z oceli či slitiny, na něž je využíván proces selektivního tavení laserem, k výrobě plastových dílů zase slouží tzv. SLS tiskárna. Při tzv. selektivním laserovém spékání dochází ke spékání plastových vrstev.