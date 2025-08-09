Předplatné
Motor W16 v Bugatti ještě neřekl poslední slovo. A to se vyrábí už 20 let!

Motor Bugatti
Bugatti Brouillard
Tomáš Dusil
Před dvaceti lety uvedlo Bugatti supersport Veyron 16.4, nejrychlejší auto světa s 16válcovým motorem. Veyron je už minulostí, jeho srdce ale žije dále.

Na přelomu 80. a 90. let vstala z popela patrně nejslavnější a také nejprestižnější předválečná a v krátké době poválečná automobilová značka Bugatti (jméno Bugatti je také značkou bot). Za celou anabází stála skupina průmyslníků v čele s Romanem Artiolim. Součástí znovuzrození byla i nová továrna v Campogallianu u Modeny a přirozeně také zcela nové auto Bugatti EB 110. Nadšení Italům ale moc dlouho nevydrželo a ve druhé polovině 90. let už zase automobilové Bugatti neexistovalo.

V té době prestižní značku koupila skupina Volkswagen s cílem vdechnout jí nový život. Šlo o jeden z mnoha megalomanských úspěchů někdejšího šéfa koncernu VW, vynikajícího konstruktéra a člena rodiny Porsche Dr. Ferdinanda Piëcha. Piëch se navíc ukázal jako výborný manažer, neboť téměř vše, o co usiloval, mu vyšlo. Platí to i u tehdy znovuzrozené Bugatti.

Jestliže italský stroj EB 110 byl po všech stránkách výlučný, Veyron 16.4 šel ještě o dále. Namísto dvanáctiválce jej poháněl šestnáctiválec s válci uspořádanými do W. Koncepčně motor vyšel z osmiválce do W, který známe třeba z Passatu B5. Podobně jako předchozí V12 v EB 110 mělo i W16 přeplňování čtyřmi turbodmychadly a samozřejmě stálým pohonem všech kol. Je velkou zajímavostí, že čtyřkolce pro EB 110 pracoval také český inženýr Pavel Rajmiš, který předtím vyvíjel u Audi pohon Quattro, přičemž Piëch byl ve vývoji Audi jeho nadřízený.

Pojďme ale k budoucnosti úžasného šestnáctiválce. Takový motor najdete u letadel, lodí nebo lokomotiv, avšak v automobilovém průmyslu je 16válec skutečně zcela výlučný. Kromě Bugatti v poválečné éře automobilismu vzpomínáme pouze na dva takové motory, a sice pohon italského superportu Cizeta V16T a dále koncept luxusního vozu Cadillac Sixteen. Před 2. světovou válkou měl 16válec někdejší sériově vyráběný Cadillac Sixteen.

Od představení Veyronu poháněl motor W16 všechny následující modely Bugatti. S příchodem otevřeného Bugatti Mistral se ale mluvilo o tom, že je zároveň posledním modelem v řadě s 16válcovým motorem. Ve skutečnosti ale posledním není.

V týdnu uvedené nové Bugatti Brouillard na technickém základě superportu Chiron může být také poháněné šestnáctiválcem, a sice v rámci nového ultra exkluzivního programu Solitaire pro vybranou nejbohatší klientelu. Umožňuje vůz sestavit tak, že bude skutečně jedinečným a tedy v podstatě originálem. Jinak řečeno, žádné druhé takové auto na světě nebude.

„Bugatti plánuje v rámci programu Solitaire vyrobit pouhé dva vozy ročně, a sice s využitím stávajícího podvozku a také pohonu motorem W16,“ prozradil tiskový mluvčí automobilky Bugatti novinářům ze serveru Motor1.

Připravovaný model Tourbillon, který se ale na trhu objeví až v příštím roce, má být taktéž poháněn 16válcem, ovšem nepřeplňovaným a hlavně konvenčním vidlicovým (tedy do písmene V, nikoliv do W).

Zmíněný Brouillard je tak prvním vozem z programu Solitaire, čili pokud jsou slova tiskového mluvčího pravdivá, měli bychom se brzy dočkat ještě jednoho kousku s W16 a čtyřmi turbodmychadly. A také není zřejmé, že nový Brouillard je skutečně posledním modelem s agregátem W16. Spíše si myslíme, že nikoliv, a tedy že ještě nějaké další W16 bude.

Zdroj: Motor1, wikipedia, časopis Svět motorů ročník 1994 | Foto: Bugatti 

