TEST Yamahy Tracer 9 GT+ – Parťák na cesty i zábavu
Sportovně-cestovní Yamaha Tracer 9 patří k nejúspěšnějším modelům japonské značky. Letos dorazila ve výrazně upraveném provedení a my jsme vyzkoušeli vrcholnou verzi GT+, nabitou technologiemi a výbavou.
Univerzální cestovní motorka Yamaha Tracer se světu představila před deseti roky. Tehdy ještě s mezioznačením MT-09, aby bylo jasné, že technicky vychází ze „zlobivého“ naháče. Potom dostala označení Tracer 900 a nyní se honosí názvem Tracer 9, přičemž k dostání je ve třech variantách – základní, GT a GT+. Pro letošní rok Yamaha tuto řadu výrazně modernizovala, i když základ v odlévaném rámu Deltabox a řadovém tříválci 890 cm³ s výkonem 87,5 kW při 10 000 min-1 zůstal zachován. Všechny inovace přitom najdete v nejvyšším provedení GT+, které jsme protáhli po českých silničkách a dálnicích.
Vždy s dálkovými
Změny v modelovém roku si všímáme okamžitě, protože aktuální tracer dostal zcela novou kapotáž i diodové světlomety. Ty jsou soustředěny do čtyř segmentů po stranách a již v základním provedení umí posvěcovat do zatáčky podle náklonu motorky. U verze GT+ mají navíc adaptivní „vykrývací“ funkci, díky níž ve spolupráci s přední kamerou upravují paprsek dálkových světel tak, aby neoslňoval protijedoucí stroje. Mezi světlomety našel místo radar pro adaptivní tempomat, který také upozorní jezdce, pokud se hodně přiblíží k vozidlu před ním, a umí sám brzdit. Tlačítkem na pravé rukojeti lze i nastavit vzdálenost, jakou bude tempomat udržovat. Funguje v rychlostech od 30 do 160 km/h a svůj úkol zvládá s nadhledem. Zkoušíme ho na dálnici a jemně upravuje rychlost podle okolních vozidel, takže při dlouhých přesunech zvyšuje komfort jízdy. Navíc má tracer ještě jeden radar k hlídání zadní polosféry. Když v mrtvém úhlu jezdce detekuje vozidlo, zabliká ve zpětném zrcátku varování. Tahle funkce je fajn a pracuje spolehlivě.
S přepracovanou kapotáží souvisí i nový větrný štítek. Od verze GT se vysunuje elektricky v rozsahu 100 mm a poskytuje lepší ochranu než u předchozí generace. Je pevnější a jezdce dokonale schová, takže se hodně zmenšily turbulence. A za štítkem je upravený 7" barevný displej s možností propojení s mobilem či navigací Garmin – ukazuje hezky a nevadí mu ani přímé slunce. Tracer dostal i nové ovladače na rukojetích. Poskládání tlačítek je intuitivní a pětisměrným joystickem se dobře listuje v palubním počítači i nastavením stroje. Vyhřívání rukojetí si můžete nastavit do deseti úrovní. Jen na kolébkové spouštění blinkrů si ne a ne zvyknout.
Větší pohodlí
A nyní ke změnám, které až tak vidět nejsou. Podsedlový rám je nyní o 150 g lehčí, ale zároveň o 50 mm delší. Tím se změnilo i sedlo, které je v místě spolujezdce rozměrnější. U jezdce má plošší tvar a je více polstrované. Jestli je komfortnější než dříve, asi neumíme posoudit, ale pohodlné je. S novým sedlem se zvedlo jeho ukotvení nad vozovkou na 845 mm, ale i díky jeho zeštíhlení v přední části jezdec s výškou 174 cm v klidu dosáhne nohama na zem – narostlejší postavy si mohou sedlo zvednout o dalších 15 mm. K tomu Yamaha lehce upravila i polohu stupaček a řídítek, takže nyní je pozice jezdce ještě uvolněnější – ještě že se větrný štítek vysouvá o 25 mm výše. K pohodě při ovládání stroje přispívá i systém Smart Key, tedy inteligentní klíč s centrálním zamykáním. Od verze GT se Tracer 9 startuje bezklíčkově, a navíc zamyká a odemyká zámek řízení, víčko nádrže, a dokonce i boční 30litrové kufry – slouží k tomu malé tlačítko pod sedlem.
Řídí elektronika
Nejvyšší specifi kace Tracer 9 GT+ je standardně spojena s automatickou převodovkou Y-AMT. Jde vlastně o automatizovaný šestistupňový manuál, u nějž se dva aktuátory starají o spojku a řazení. Automat lze nastavit do režimu D nebo D+ s rozdílným přístupem. První se hodí na pohodové každodenní jezdění a drží nižší otáčky, druhému se chce sportovat a drží vyšší otáčky. Plnou kontrolu nad strojem má poskytovat manuální řazení MT s kolébkovým přepínačem na levé rukojeti. Páčkami plus a minus řadíte prsty nahoru nebo dolů. Lze použít ukazováček a palec, ale vše jde zvládnout i ukazováčkem – zatáhnutím za páčku plus se řadí nahoru, zatlačením na ni dolů. Už jsme ji vyzkoušeli u naháče MT-07, kde fungovala jemně a přesně.
K cestovnímu stroji se navíc automat hodí mnohem více. Překlenování dlouhých vzdáleností je s tracerem pohodové. Elektronika při příjemném tempu funguje dobře a většinou volí správný převod – na poklidné „déčko“ by ale nemusela motor tolik vytáčet. Změna je rychlá a plynulá, jen cvaknutí je hodně slyšitelné. Když ale trochu přitlačíme na pilu, občas při podřazování zaváhá. Hlavně v případě, kdy jedeme v klidu a na chvíli za to na hezké silničce pořádně vezmeme. Potom si automat myslí, že chceme jet dynamicky, a drží otáčky vysoko. Jenže my se blížíme ke křižovatce, a automat tam „pošle“ jedničku ještě v dost vysoké rychlosti, takže se zadní kolo lehce sklouzne. Je pravda, že když jsme si chtěli vychutnat schopnosti traceru, volili jsme vždy manuální řazení. Vždyť u povedeného tříválce otáčky letí nahoru ohromným tempem a motor si ve vysokých kmitočtech přímo lebedí. A také jízdně je tracer skvělý. Standardní semiaktivní podvozek je integrovaný do elektroniky stroje a přizpůsobí se požadavkům každého jezdce. V režimu Street či Rain jsou tlumiče komfortnější, ve sportu tužší, takže si vychutnáte zatáčky i pohodlí při dlouhých cestách. A vzhledem k maximální výbavě není ani cena 468 990 Kč přemrštěná.
Plusy
- Bohatá výbava
- Točivý charakterní motor
- Agilní vlastnosti podvozku
- Výborná světla
- Dobře fungující adaptivní tempomat
- Příjemná ergonomie
Minusy
- Automat někdy zbytečně vytáčí motor
- Nezvyklé ovládání blinkrů
|Technické údaje Yamaha Tracer 9 GT+
|Motor
|čtyřtaktní řadový tříválec, DOHC
|Chlazení
|kapalinou
|Zdvihový objem (cm3)
|890
|Vrtání x zdvih (mm)
|78 x 62,1
|Kompresní poměr
|11,5:1
|Výkon (kW/min-1)
|87,5/10 000
|Točivý moment (Nm/min-1)
|93/7000
|Převodovka
|6° automatická
|Spojka
|mokrá, vícelamelová
|Sekundární převod
|přímý
|Startování
|elektrické
|Sekundární převod
|řetězem
|Brzda přední
|dva kotouče 298 mm s ABS
|Brzda zadní
|jeden kotouč 267 mm
|Pneumatiky P a Z
|120/70 R17 a 180/55 R17
|Délka x šířka (mm)
|2175 x 900
|Rozvor (mm)
|1500
|Výška sedla (mm)
|845-460
|Pohotovostní hmotnost (kg)
|232
|Objem nádrže (l)
|19
|Spotřeba (l/100 km)
|5
|Základní cena
|468 990 Kč
|Cena verze Sport
|215 900 Kč
Zdroj: Svět motorů