TEST Yamahy Tracer 9 GT+ – Parťák na cesty i zábavu

Barevný 7" přístrojový displej ukazuje hezky a vybrat si můžete ze tří motivů.
Sportovně-cestovní Yamaha Tracer 9 patří k nejúspěšnějším modelům japonské značky. Letos dorazila ve výrazně upraveném provedení a my jsme vyzkoušeli vrcholnou verzi GT+, nabitou technologiemi a výbavou.

Univerzální cestovní motorka Yamaha Tracer se světu představila před deseti roky. Tehdy ještě s mezioznačením MT-09, aby bylo jasné, že technicky vychází ze „zlobivého“ naháče. Potom dostala označení Tracer 900 a nyní se honosí názvem Tracer 9, přičemž k dostání je ve třech variantách – základní, GT a GT+. Pro letošní rok Yamaha tuto řadu výrazně modernizovala, i když základ v odlévaném rámu Deltabox a řadovém tříválci 890 cm³ s výkonem 87,5 kW při 10 000 min-1 zůstal zachován. Všechny inovace přitom najdete v nejvyšším provedení GT+, které jsme protáhli po českých silničkách a dálnicích.

Vždy s dálkovými

Změny v modelovém roku si všímáme okamžitě, protože aktuální tracer dostal zcela novou kapotáž i diodové světlomety. Ty jsou soustředěny do čtyř segmentů po stranách a již v základním provedení umí posvěcovat do zatáčky podle náklonu motorky. U verze GT+ mají navíc adaptivní „vykrývací“ funkci, díky níž ve spolupráci s přední kamerou upravují paprsek dálkových světel tak, aby neoslňoval protijedoucí stroje. Mezi světlomety našel místo radar pro adaptivní tempomat, který také upozorní jezdce, pokud se hodně přiblíží k vozidlu před ním, a umí sám brzdit. Tlačítkem na pravé rukojeti lze i nastavit vzdálenost, jakou bude tempomat udržovat. Funguje v rychlostech od 30 do 160 km/h a svůj úkol zvládá s nadhledem. Zkoušíme ho na dálnici a jemně upravuje rychlost podle okolních vozidel, takže při dlouhých přesunech zvyšuje komfort jízdy. Navíc má tracer ještě jeden radar k hlídání zadní polosféry. Když v mrtvém úhlu jezdce detekuje vozidlo, zabliká ve zpětném zrcátku varování. Tahle funkce je fajn a pracuje spolehlivě.

S přepracovanou kapotáží souvisí i nový větrný štítek. Od verze GT se vysunuje elektricky v rozsahu 100 mm a poskytuje lepší ochranu než u předchozí generace. Je pevnější a jezdce dokonale schová, takže se hodně zmenšily turbulence. A za štítkem je upravený 7" barevný displej s možností propojení s mobilem či navigací Garmin – ukazuje hezky a nevadí mu ani přímé slunce. Tracer dostal i nové ovladače na rukojetích. Poskládání tlačítek je intuitivní a pětisměrným joystickem se dobře listuje v palubním počítači i nastavením stroje. Vyhřívání rukojetí si můžete nastavit do deseti úrovní. Jen na kolébkové spouštění blinkrů si ne a ne zvyknout.

Větší pohodlí

A nyní ke změnám, které až tak vidět nejsou. Podsedlový rám je nyní o 150 g lehčí, ale zároveň o 50 mm delší. Tím se změnilo i sedlo, které je v místě spolujezdce rozměrnější. U jezdce má plošší tvar a je více polstrované. Jestli je komfortnější než dříve, asi neumíme posoudit, ale pohodlné je. S novým sedlem se zvedlo jeho ukotvení nad vozovkou na 845 mm, ale i díky jeho zeštíhlení v přední části jezdec s výškou 174 cm v klidu dosáhne nohama na zem – narostlejší postavy si mohou sedlo zvednout o dalších 15 mm. K tomu Yamaha lehce upravila i polohu stupaček a řídítek, takže nyní je pozice jezdce ještě uvolněnější – ještě že se větrný štítek vysouvá o 25 mm výše. K pohodě při ovládání stroje přispívá i systém Smart Key, tedy inteligentní klíč s centrálním zamykáním. Od verze GT se Tracer 9 startuje bezklíčkově, a navíc zamyká a odemyká zámek řízení, víčko nádrže, a dokonce i boční 30litrové kufry – slouží k tomu malé tlačítko pod sedlem.

Řídí elektronika

Nejvyšší specifi kace Tracer 9 GT+ je standardně spojena s automatickou převodovkou Y-AMT. Jde vlastně o automatizovaný šestistupňový manuál, u nějž se dva aktuátory starají o spojku a řazení. Automat lze nastavit do režimu D nebo D+ s rozdílným přístupem. První se hodí na pohodové každodenní jezdění a drží nižší otáčky, druhému se chce sportovat a drží vyšší otáčky. Plnou kontrolu nad strojem má poskytovat manuální řazení MT s kolébkovým přepínačem na levé rukojeti. Páčkami plus a minus řadíte prsty nahoru nebo dolů. Lze použít ukazováček a palec, ale vše jde zvládnout i ukazováčkem – zatáhnutím za páčku plus se řadí nahoru, zatlačením na ni dolů. Už jsme ji vyzkoušeli u naháče MT-07, kde fungovala jemně a přesně.

K cestovnímu stroji se navíc automat hodí mnohem více. Překlenování dlouhých vzdáleností je s tracerem pohodové. Elektronika při příjemném tempu funguje dobře a většinou volí správný převod – na poklidné „déčko“ by ale nemusela motor tolik vytáčet. Změna je rychlá a plynulá, jen cvaknutí je hodně slyšitelné. Když ale trochu přitlačíme na pilu, občas při podřazování zaváhá. Hlavně v případě, kdy jedeme v klidu a na chvíli za to na hezké silničce pořádně vezmeme. Potom si automat myslí, že chceme jet dynamicky, a drží otáčky vysoko. Jenže my se blížíme ke křižovatce, a automat tam „pošle“ jedničku ještě v dost vysoké rychlosti, takže se zadní kolo lehce sklouzne. Je pravda, že když jsme si chtěli vychutnat schopnosti traceru, volili jsme vždy manuální řazení. Vždyť u povedeného tříválce otáčky letí nahoru ohromným tempem a motor si ve vysokých kmitočtech přímo lebedí. A také jízdně je tracer skvělý. Standardní semiaktivní podvozek je integrovaný do elektroniky stroje a přizpůsobí se požadavkům každého jezdce. V režimu Street či Rain jsou tlumiče komfortnější, ve sportu tužší, takže si vychutnáte zatáčky i pohodlí při dlouhých cestách. A vzhledem k maximální výbavě není ani cena 468 990 Kč přemrštěná.

Plusy

  • Bohatá výbava
  • Točivý charakterní motor
  • Agilní vlastnosti podvozku
  • Výborná světla
  • Dobře fungující adaptivní tempomat
  • Příjemná ergonomie

Minusy

  • Automat někdy zbytečně vytáčí motor
  • Nezvyklé ovládání blinkrů
Technické údaje Yamaha Tracer 9 GT+
Motor čtyřtaktní řadový tříválec, DOHC
Chlazení kapalinou
Zdvihový objem (cm3) 890
Vrtání x zdvih (mm) 78 x 62,1
Kompresní poměr11,5:1
Výkon (kW/min-187,5/10 000
Točivý moment (Nm/min-1)93/7000
Převodovka 6° automatická
Spojkamokrá, vícelamelová
Sekundární převod přímý
Startování elektrické
Sekundární převodřetězem
Brzda přední dva kotouče 298 mm s ABS
Brzda zadní jeden kotouč 267 mm
Pneumatiky P a Z 120/70 R17 a 180/55 R17
Délka x šířka (mm)2175 x 900
Rozvor (mm) 1500
Výška sedla (mm) 845-460
Pohotovostní hmotnost (kg) 232
Objem nádrže (l) 19
Spotřeba (l/100 km) 5
Základní cena468 990 Kč
Cena verze Sport 215 900 Kč

Zdroj: Svět motorů

