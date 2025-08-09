První americké auto bez pedálů a volantu může do běžného provozu
Příchod autonomních vozidel nás postupně zbaví i dnes zcela nepostradatelných věcí, jako je volant nebo pedály. Dalším krokem k tomu je první schválení amerického vozu bez těchto komponent pro provoz na běžných silnicích.
Autonomní vozy už dnes nejsou nic tak neobvyklého, pokud se tedy podíváme mimo hranice našeho regulacemi posedlého světadílu. Většina jich ale má volant, což platí jak pro autonomní Jaguáry od Waymo, robotaxi Model Y nasazené v texaském Austinu, tak i většinu čínských vozů s autonomní funkcí. Vlastní modely, které už volant a pedály nemají vůbec, už samozřejmě automobilky i technologické firmy ukazují roky, reálně jich je ale v provozu naprosté minimum. V Číně například některé varianty taxi Baidu Apollo RT6; Waymo už testuje v Americe model vyrobený čínským Zeekrem a v Evropě se také dá občas setkat na uzavřených komunikacích se samohybnými krabicemi bez klasického interiéru.
V Americe byl nově schválen pro provoz na silnicích vůbec první americký vůz bez volantu a pedálů. Robotaxík Zoox není první, který tam s něčím takovým přišel, na rozdíl třeba od Tesly Cybercab, ale už může legálně do provozu. Není to tedy podobné schválení, jako mají běžné vozy v prodeji, ale na silnice může tak či tak.
Produkt amerického Amazonu zkoumala americká agentura NHTSA, spadající přímo pod federální vládu, už od roku 2022. A teprve letos v létě vůz získal výjimku díky programu pro autonomní vozy. Ten je součástí agendy podporující výzkum autonomních systémů, i dalších inovací v dopravě. Zajímavé je, že není prvním vozem, který výjimku dostal, je ale prvním americkým produktem.
Očekává se ale, že další americké vozy budou následovat, protože autonomii se dnes věnuje vedle každé automobilky také plno startupů i technologických společností. Brzké nasazení dvoumístného robotníku bez volantu ostatně slibuje i Tesla.
„Toto je výhra pro bezpečnost i inovace. Pod vedením prezidenta Trumpa mají americké společnosti, jako Zoox, proces pro vytváření a testování jejich nejnovějších technologií. Amerika - nikoli Čína - může a bude hnacím motorem budoucnosti samořídících aut,“ řekl k tomu ministr dopravy Sean P. Duffy.
Autonomní vozy Zoox, vypadající jako zaoblené krabice s vystouplými koly, už v provozu jsou. V testovacím provozu jezdily v San Franciscu a Las Vegas. Jako vůbec první firma totiž získaly povolení k testování od kalifornské vlády. Nebylo to ale bez problémů, Zooxy se zúčastnily několika nehod, také soudního sporu s Teslou, která firmu obvinila z krádeže technologií.
Elektrická krabice s výraznými senzory nabídne čtyři místa a pasažéři tam sedí naproti sobě. Součástí je čtyřzónová klimatizace, s vlastním nastavením pro každé místo. Vozidlo se chlubí komfortem díky aktivnímu odpružení a obě nápravy jsou natáčecí. Vyzkoušet se dnes dají jako taxík v Las Vegas, v blízké budoucnosti zamíří i do San Francisca, Miami a Austinu.
