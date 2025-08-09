Drobné ťukance už v Česku vyřešíte online, papír není potřeba. Vyzkoušeli jsme to na vlastní kůži.
Při malém ťukanci už nemusíme hledat tužku. Od druhé poloviny července je možné nehodový formulář vyplnit online na telefonu. Vyzkoušeli jsme, jak to funguje.
Prší, fouká vítr, je zima, jedete po úzké okresce plné zatáček, přibrzdíte před křižovatkou, nikde nikdo, a najednou bum! Přehlédli jste auto. Naštěstí jsou to jen pomačkané plechy. Policii není třeba volat, ale kde mám tužku, kde mám nehodový formulář? A jak to v té zimě a dešti vyplním?
Jednodušší je vytáhnout telefon, nafotit svoji občanku, občanku druhého účastníka nehody, cvaknout espézetky obou aut, udělat snímky nehody a jet dál. Od konce července už hlášení nehod tímto způsobem funguje. Řidiči se tak zbavili papírování. Má to sice zatím svá omezení, ne vždy se dá nehoda takto řešit, ale v řadě případů místo vyplňování papírů někde na koleně v zimě a dešti a pracného opisování údajů z dokladů se dá vše během chvilky nacvakat na mobilu. A to díky aplikaci Bouračka.
Ta konečně spatřila světlo světa. O tom, že se chystá, jsme vás informovali poprvé loni v čísle 16/24. Tehdy jsme mimo jiné zkoušeli estonskou službu pro hlášení nehod, kterou se české pojišťovny inspirovaly.