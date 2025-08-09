Američané obracejí a vracejí lidem velké osmiválce. Teď je slíbili oblíbeným jeepům
Navzdory tlaku na úsporné motory a emisní normy zůstávají vidlicové osmiválce pevnou součástí americké automobilové kultury. Stellantis je postupně vrací do nabídky.
Američané chtějí vidlicové osmiválce. Dokazuje to nejen nekonečný výrobní cyklus Dodge Durango s motorem HEMI, ale i hlas lidu, který si prosadil „osmihrnek“ pod kapotu Jeepu Wrangler a jeho užitkového derivátu Gladiator.
Alespoň to potvrdil generální ředitel značky Bob Broderdorf. Zájem o vidlicový osmiválec o objemu 6,4 litru se stal předmětem marketingového „nátlaku“ poté, co automobilka oznámila jeho pravděpodobný konec. Vážnost situace mělo podtrhnout několik „finálních“ edic, ale o produktovém portfoliu nakonec stejně rozhodují zákazníci. A ti mají v preferencích jasno.
Utvrdila je v tom i účast na letošním Rubicon Trail – 35 kilometrů dlouhé offroadové stezce, kde je při pomalých průjezdech osmiválec dobře slyšet. Trasa se nachází v pohoří Sierra Nevada na západě Spojených států, západně od jezera Tahoe.
Toto rozhodnutí není překvapivé. Finanční problémy skupiny Stellantis nejsou tajemstvím a osmiválec v prodejích výrazně pomůže. Pokračuje s ním Dodge Durango, nově také RAM 1500 a podle všeobecného očekávání jej pravděpodobně dostane i Grand Cherokee. Budeme jen doufat, že nějaká omezená série dostane i do Evropy.
