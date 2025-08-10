Mitsubishi Outlander Trail Edition 2025 je speciální edice pro dobrodružné cesty do divočiny
Trail Edition je nová varianta Outlanderu připravená na terén, náročné podmínky a aktivní životní styl. Nabízí úpravy karoserie, interiéru i techniky, které ocení každý, kdo rád tráví čas mimo asfalt.
Mitsubishi představuje pro modelový rok 2025 speciální verzi Outlanderu s názvem Trail Edition. Vychází z výbavy SE, kterou doplňuje o prvky zaměřené na jízdu v terénu a pohodlné cestování mimo zpevněné komunikace.
Trail Edition se od ostatních modelů výrazně odlišuje rozsáhlým použitím černých detailů – od polepů kapoty přes lemování blatníků, kliky dveří a kryty zpětných zrcátek až po 18palcová kola. U vybraných barevných variant je černě lakována i střecha. Celkový vzhled doplňují tónovaná okna.
Interiér odpovídá outdoorovému využití. Vyhřívaná sedadla jsou čalouněna kombinací semiše a černé kůže. Odolné gumové rohože chrání podlahu ve všech třech řadách sedadel i v zavazadlovém prostoru. Komfort doplňuje osmireproduktorový audiosystém Yamaha, panoramatická střecha a pět USB portů pro nabíjení zařízení. Zvuková izolace byla zesílena o 45 kg materiálu, což výrazně snižuje hluk v kabině.
Modelový rok 2025 přináší také přepracovanou ergonomii ovládacích prvků, zvětšené držáky na nápoje, lépe umístěnou bezdrátovou nabíjecí plochu a nově i možnost vyhřívání zadních sedadel.
O jistotu na nezpevněných cestách se stará pohon všech kol Super All-Wheel Control (S-AWC). Tento systém propojuje rozdělování točivého momentu mezi nápravy, přibrzďování jednotlivých kol a stabilizační elektroniku. Nabízí pět jízdních režimů – Normal, Tarmac, Gravel, Snow a Mud – které přizpůsobují chování vozu povrchu a podmínkám. Standardní výbava zahrnuje také LED světlomety, adaptivní tempomat s funkcí Mi-Pilot Assist včetně asistence v kolonách a pět USB-C portů pro současné nabíjení více zařízení.
Pro zájemce o další personalizaci nabízí Mitsubishi originální doplňky, například terénní pneumatiky Cooper Discoverer Road+Trail AT, grafické motivy na karoserii nebo střešní nosiče Thule s příslušenstvím pro přepravu kol, kajaků, paddleboardů či rybářského vybavení. Tyto doplňky jsou k dispozici u autorizovaných dealerů a mohou být instalovány ještě před předáním vozu zákazníkovi.
Standardní záruka Mitsubishi zahrnuje 10 let nebo 160 000 km na pohonnou jednotku, pět let na základní omezenou záruku, sedm let na ochranu proti korozi a pětiletou asistenční službu.
Zdroj: Mitsubishi I Video: Mitsubishi