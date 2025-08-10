Finále ankety o nejlepší auto na dovolenou: Souboj Němců
Nejlepším autem na dovolenou se může stát ryze moderní obytňák, ale i elegantní prémiové kombi. Sen českých rodin dosáhne nejlépe na třetí místo.
Když se v restauračním zařízení rozproudí debata na téma nejlepšího auta na dovolenou, je většinou o zábavu postaráno. Jeden navrhuje dodávku se sedačkami, aby všechno snadno odvezl, druhý zase sporťák, aby se krásně povozil na horských silničkách, někdo další zase offroad, aby mohl zkoumat třeba vrcholky balkánských hor.
Abychom učinili takovýmto debatám přítrž, už třetí týden hledáme nejlepší auto na dovolenou. A to s plným vědomím, že jich možná o to víc zažehneme, protože s vítězem leckdo nebude souhlasit. Dost možná s ním nebudeme souhlasit ani my, ale tahle anketa je o vás, čtenářích.
Když ze čtvrtfinálové ankety vyplynulo, že proti sobě bude v semifinále stát Volkswagen California a Ford Ranger Raptor, čekali jsme trochu jiný výsledek, než jak to skutečně dopadlo. Zatímco totiž california je obytným vozem, který se může vydat tak nanejvýš na štěrkovou cestu, na korbu rangeru můžete pořídit obytnou nástavbu a dojedete kamkoliv. Přesto z této dvojice do finále postupuje právě california díky 78 % hlasů.
Utká se s Mercedesem-Benz třídy E, který kromě sedanu nabízí také kombi – a hlavně – verzi All-Terrain, která kombinuje jakous takous průchodnost terénem díky vyššímu podvozku s elegancí dlouhého prémiového kombi.
Se 76 % hlasů porazil Škodu Octavia TDI, českou klasiku, na kterou – zdálo se nám ještě nedávno – nedají tuzemští motoristé dopustit. Zda je to proto, že Škodovka přestala s faceliftem čtvrté generace nabízet model Scout, nebudeme spekulovat, a pustíme vás hlasovat o vítězi.
Sen českých rodin však přesto může na medaili dosáhnout – zbývá na něj boj o třetí místo, o nějž se utká s již zmíněným Fordem Ranger Raptor. Na jeho korbu naložíte víc chlebů s řízky – už víme, že obytná nástavba není podstatná, když raptor prohrál s californií – ale jeho spotřeba paliva bude přinejmenším dvojnásobná.
Vítěze vyhlásíme opět přesně za týden – v neděli 17. srpna v podvečer. A budeme se těšit na vysvětlení v komentářích, proč čtenáři, kteří volili tak či onak, nemají pravdu.
zdroj: Autorský text | zdroj foto: auto.cz