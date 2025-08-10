Dodge Durango Hellcat se bude vyrábět snad věčně. Personalizace téměř nemá hranice
Dodge opět prodlužuje život svého nejsilnějšího SUV. Model Durango SRT Hellcat, původně plánovaný jen na omezenou sérii, se bude vyrábět i v modelovém roce 2026. Přinese zejména nové možnosti personalizace, zatímco technika zůstává beze změn.
Dalo by se říci, že Dodge Durango s motorem Hellcat už několikrát „obelstil smrt“. Před pěti lety automobilka plánovala vyrobit omezenou sérii 2000 kusů, ale zájem byl tak velký, že vůz zamířil do velkosériové výroby. V roce 2022 byla kvůli emisím výroba přerušena, aby se o rok později znovu rozjela. Od té doby přibývají další modelové ročníky.
Je to logický krok – náklady na vývoj se už dávno vrátily a zákazníci vůz kupují i přes minimální aktualizace. Pro Dodge je to čistý zisk, a to nemalý: jen za loňský rok se prodalo necelých 60.000 vozů a letos už 34.399 kusů.
Zajímavé je, že jde stále o třetí generaci, která se na trhu objevila už v roce 2010 a za poslední roky se prakticky nezměnila. A nejinak tomu bude i u modelového ročníku 2026. To dokazuje, že lidé si ho kupují hlavně kvůli vidlicovému osmiválci Hellcat o objemu 6,2 litru s výkonem 530 kW a točivým momentem 890 Nm. Samozřejmostí je pohon všech kol a automatická převodovka. Podoba karoserie a interiéru zůstává beze změn.
Hlavní novinkou pro rok 2026 je výrazné rozšíření možností personalizace. Zákazník si může zvolit prakticky jakýkoli barevný odstín karoserie, který lze sladit s pěti barvami plaket a stejným počtem ozdobných pruhů. K tomu je k dispozici šest různých sad kol. Vzhled dále zvýrazňují černé koncovky výfuku, černá kapota a panoramatické střešní okno. Interiér může být v šestimístné nebo sedmimístné konfiguraci. Dohromady to dává přibližně šest milionů možných kombinací.
Nový modelový ročník bude možné objednat od 11. srpna, přičemž dodávky se očekávají na konci letošního roku.
