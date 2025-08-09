Startup po africku? Ne vždy je to tragédie, motorky vypadají dobře
Afriku dnes bereme jako místo, kde inovace a moderní nápady nemají moc prostor. Přitom i zde se místní firmy snaží následovat moderní trendy, i když mnohdy dost po svém. Platí to i pro elektromobilitu, která třeba v Keni začíná u motorek.
Nedávno jsem zde psal o africkém startupu Sagak Auto Tech, který chtěl v Keni vyrábět levné automobily. Komicky působící stroje ale dopadly neslavně a firma brzy zavřela brány nadobro. Stejně dopadl také keňský Mobius Motors, jehož auta přitom už vypadala profesionálně. Jiné firmy, jako vskutku bizarní ghanská Kantanka, reálně prodávají jen smontované čínské vozy.
Existují ale startupy, které opravdu dělají velkou část vývoje doma a dokonce mají úspěch. Jedním takovým je firma Roam z Keni, která vyrábí elektrické motorky a autobusy. V tamních podmínkách dává zaměření na tyto dvě kategorie smysl, protože v chudé zemi je přeci jen větší zastoupení motorek než automobilů.
Roam není jedinou podobnou firmou; vlastní značky elektrických motorek má dnes více afrických zemí. Většinou ale jde o lepení log na stroje dovezené z Číny. Roam přiznává, že z Číny dováží komponenty včetně baterii a elektromotorů. Důležité je, že vývoj je převážně lokální.
Firmu založili v roce 2017 Švédové Filip Lövström, Alvin Wilson a Mikael Gånge a původně mělo jít o výzkumný projekt univerzity ve švédském Linköpingu. Továrna a vývoj jsou ovšem v Nairobi, a z počátku se firma věnovala přestavbě existujících motorek na elektrický pohon. V roce 2021 se ovšem vrhla na produkci vlastního modelu, který měl být uzpůsoben pro lokální podmínky.
Roam Air je cestovní motorka s jednoduchým designem, která připomíná starší japonské stroje. Elektromotor má výkon 3 kW a 58 Nm točivého momentu; maximální rychlost je 90 km/h. Energii dodávají dvě baterie, každá o kapacitě 3,24 kWh, což dohromady stačí na dojezd až 160 kilometrů. Baterie lze z rámu vyjmout a ihned vyměnit za nabité. Dají se ale také normálně dobít, což trvá asi čtyři hodiny.
V relativně moderní továrně v Nairobi, která byla dokončena tento rok, probíhá vývoj a finální montáž. Rám je vyrobený na míru, což platí i pro další komponenty. Roam je prý schopen si vyvinout sám 100 % všech komponent, vyrobit ale jen 35 %. Většina je tedy stále dovážena ze zahraničí, konkrétně z Číny a Indie. Na současné verzi motorky je lokálně vyrobených asi 40 komponent; v dohledné době jich má být 70. V budoucnu se plánuje téměř kompletní výroba přímo v Nairobi.
Cena motorky je 297.000 keňských šilinků, což je v přepočtu 48.300 Kč. Ve verzi se dvěma bateriemi se cena zvýší asi na 52.500 Kč. V Keni ji využívají hodně taxikáři a dokonce i firmy jezdící pro službu Uber. Dobití jedné baterie do plna vyjde majitele na asi 20 korun; cena na kilometr je prý o 75 % nižší ve srovnání s benzínovou motorkou. Firma také od majitelů motorek vykupuje baterie po konci jejich životnosti, což je prý kolem 80 % původní kapacity. Lithiová baterie v Roam Air vydrží asi 5 let, 800 – 1.200 dobíjecích cyklů. Součástí je i mobilní aplikace propojená s motorkou, kde se dá údaj SOH baterie sledovat. Vykoupené baterie Roam využívá pro jiné účely a plánuje se i linka na recyklaci.
Chudá Keňa je jedním z největších trhů s motorkami v Africe; v zemi ostatně žije přes 50 milionů lidí. V posledních letech se však silně propadnul. Zatímco v roce 2021 se v zemi prodalo 285.203 motorek, loni už to bylo jen 68.804 kusů. Ale zatímco spalovací motorky prudce klesají, ty elektrické naopak rostou. Loni se jich prodalo 4.862 kusů, což je podíl 7,1 %.
Roam ve své továrně montuje také elektrické autobusy. Na fotkách je vidět svařování rámu místními dělníky; v tomto případě ale nepůjde o vlastní vývoj. Už na pohled je jeden z busů, nazvaný Roam Rapid, zjevně původně od BYD. Druhý v nabídce, nazvaný Roam Move, má už karosérii vlastního designu, avšak s technikou importovanou z Číny. Move má na výběr baterie o kapacitě 170 kWh nebo 245 kWh a dojezd 200 až 300 kilometrů; Rapid má 384 kWh a dojezd 360 kilometrů.
Zdroj: Roam, zdroj foto: Roam, zdroj videa: Roam