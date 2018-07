Dodge Charger z roku 1969 jako naleštěný klasik jen vypadá

Dodge Charger druhé generace z let 1968 až 1970 si na domácí půdě získal srdce fanoušků především díky svým výsledkům v závodní sérii NASCAR, zatímco v Evropě jej proslavily filmové role od detektivky Bullitův případů přes televizní seriál a komedie The Dukes of Hazzard až po horor Blade a sérii akčních snímků Rychle a zběsile, v nichž se objevil v řadě nejrůznějších úprav.

Popularita velkého kupé mezi příznivci značky Dodge stále neklesá a Charger je i díky tomu vděčným objektem zájmu sběratelů a úpravců. V případě, že pro zájemce o tuto automobilovou hvězdu konce šedesátých let nepředstavují finance žádný problém, pak si může dopřát některý z výjimečně zachovalý vozů v původním stavu, kompletní renovaci nebo stále oblíbenější restomod.

Právě poslední varianta se týká tohoto konkrétního exempláře, za jehož vznikem stojí společnost Bumbera's Performance z Texasu. Základem této kreace se stal původní Dodge Charger modelového roku 1969, který poskytl svou karoserii i podstatnou část interiéru.

Pohled do prostoru pro cestující ovšem odhalí několik zásadních prvků, které z konce šedesátých let nepochází. Těmito prvky jsou kompletní středový tunel mezi sedadly, palubní deska i volant, pocházející z Dodge Challenger SRT Hellcat modelového roku 2015. Díky tomu se může velké kupé pochlubit moderním multimediálním systémem.

Pod kapotu pak zamířil kompresorem přeplňovaný osmiválec Hellcat o objemu 6,2 litru s výkonem 527 kW (717 k) a točivým momentem 881 N.m, který rovněž pochází z modelového roku 2015. Tento motor pak doprovází stejně stará osmistupňová automatická převodovka TorqueFlite 8HP90, jejímž prostřednictvím jsou roztáčena kola zadní nápravy.

Dodge Challenger SRT Hellcat pak údajně poskytl i komponenty zavěšení a odpružení kol i své moderní asistenční systémy. Díky tomu má vedle nadprůměrných dynamických schopností klasicky vyhlížející kupé vynikat i stejnou ovladatelnosti jako tento současný sedan.

Společnost Bumbera's Performance postavila tento Dodge Charger pro jednoho ze svých klientů, jímž má být basketbalista Solomon Hill, ale údajně se nebrání stavbě dalšího podobného vozu. Zájemce si ovšem musí na takovou přestavbu připravit minimálně 100.000 amerických dolarů (zhruba 2.250.000 Kč).

Video