Poprvé zadokolka! Automobilka Bentley poodhalila Continental GT Supersports
Britská značka Bentley znovu oživuje jedno z nejznámějších jmen ve své historii — Supersports. Nová generace vychází z nejnovějšího Continentalu GT, ale přináší zásadní změnu, kterou málokdo čekal: poprvé v historii bude mít pohon pouze zadních kol.
Zatímco dřívější Supersports modely sázely na brutální sílu dvanáctiválce W12 a pohon všech kol, novinka míří jiným směrem. Bentley se rozhodlo postavit vůz, který bude lehčí, přímější a více zaměřený na řidiče. Automobilka mluví o nejlehčím, nejčistším a nejvíce řidičsky orientovaném voze v celé moderní historii značky.
Za volantem by tak měl být nový Supersports spíš jako klasické GT s charakterem sportovního auta, ne jen luxusní raketa na dálnice. O pohon se podle dostupných informací postará přeplňovaný čtyřlitrový vidlicový osmiválec z verzí GT V8, avšak výrazně přepracovaný. Výkon by se mohl pohybovat okolo 600 kW.
Karbon a aerodynamika
Jak můžeme vidět v první ochutnávce ve formě videa, varianta Supersports se od běžného Continentalu odlišuje decentním agresivnějším bodykitem. Přední nárazník má širší otvory pro chlazení, kapota je z uhlíkových vláken. A na bocích se objevují nově tvarované karbonové prahy i výrazná aerodynamická ploutev za předním kolem, právě tu vidíme na jedné z prvních oficiálních fotek. Vzadu nechybí decentní spoiler a čtveřice oválných koncovek výfuku.
Bentley snižovalo hmotnost kde se dalo díky rozsáhlému využití karbonových dílů. Designéři se ale přitom drželi klasických linií Continentalu. Stále je to elegantní, svalnaté kupé, které stále působí důstojně. Bentley chce, aby nový Supersports zůstal luxusní grand tourerem, ne čistokrevným okruhovým speciálem.
Uvnitř se dá čekat vše, co je pro Bentley typické – ručně šité kůže, Alcantara, kartáčovaný hliník i karbon. V konzervativním, ale moderním kokpitu zůstává masivní otočný panel s infotainmentem, zatímco sedadla jsou lehčí, sportovněji tvarovaná a s novým prošíváním ve tvaru diamantů.
Bentley také přidává nové možnosti individualizace v rámci programu Mulliner, takže zákazníci mohou kombinovat barvy, materiály i výšivky do téměř nekonečna.
Labutí píseň spalováku
Největší novinkou je pohon pouze zadních kol. Supersports má být o zážitku z řízení, o balancu a o schopnosti poslat výkon na zadní kola s maximální přesností. Spolu s novým nastavením elektronického diferenciálu a přepracovaným podvozkem má nabídnout chování, které u Bentley dosud nebylo.
Supersports je zároveň jakýmsi rozloučením se spalovací érou Bentley. Britská značka už dříve avizovala, že po roce 2030 plánuje kompletní přechod na elektrický pohon. Tento model tak má být posledním opravdu „benzinovým“ vrcholem řady Continental, než se značka definitivně přesune do éry elektromobility.
Oficiální odhalení proběhne 14. listopadu 2025, přičemž první vozy se dostanou k zákazníkům v polovině příštího roku. Cena zatím nebyla zveřejněna, ale očekává se částka okolo 300.000 eur (asi 7,5 milionu Kč).