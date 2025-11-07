LPG jezdí za půlku a obliba letí nahoru. Jak do ceny promluví ETS2 a ekologické trendy?
Obliba LPG posiluje. Už letos má u nových aut na kontě více registrací, než za celý loňský rok. Lidí jej kombinují i s hybridy, ale jak se vypořádá s emisními povolenkami ETS2? Zůstane nadále tak výhodné?
V období počátku konfliktu na Ukrajině, kdy ceny pohonných hmot dosahovaly závratných výšin, logicky rychle rostl zájem o vozy s pohonem na LPG. Jenže tento trend neopadá, ani dlouho potom, co se ceny uklidnily. Podle statistik CCS z minulého týdne tankujeme naftu v průměru za 33,17 Kč/l a Natural 95 za 34,43 Kč/l, přičemž z dlouhodobého hlediska nejsou velké cenové výkyvy.
Naproti tomu řidiči tankují LPG v průměru za 16,90 Kč/l (podle Českého statistického úřadu). To znamená, že jezdí s téměř polovičními náklady na palivo při ujetí 100 km, což potvrzuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zatímco nejdráž vychází jízda s benzinovým motorem, podle statistik se LPG nejvíce přibližují elektromobily. Česká asociace LPG však poznamenává, že jde o zkreslené vnímání, protože náklady na provoz elektromobilů se počítají podle vyhlášky o cestovních náhradách pracující s loni stanovenou cenou za kWh elektřiny v průměru 7,70 Kč.
Jenže zatímco ceny pohonných hmot jsou v rámci republiky relativně vyrovnané, v případě nabíjení může být cena dvojnásobně až trojnásobně vyšší oproti zmíněnému průměru. Nabíjení na výkonných DC stanicích je obecně dražší a záleží také na tarifu, který motorista využívá. Domácí nabíjení je také cenově jinde. Navíc, bavíme-li se o nákladech na ujetí 100 km, promlouvá do výpočtu v případě elektromobilů výrazně se měnící spotřeba elektrické energie. Ta je závislá na rychlosti, profilu trasy, venkovní teplotě, celkové hmotnosti vozu a podobně.
LPG tak zůstává ekonomicky spolehlivým a přívětivým řešením a jeho obliba roste čím dál více. V roce 2021 bylo v České republice registrováno přibližně 2200 nových vozů na LPG. V problematickém roce 2022 vzrostl počet na 4000 vozů. Během loňského roku měla auta s LPG na kontě 4589 registrací s tržním podílem 1,98 %.
Letošní rok ještě není za námi a tato hodnota byla dávno překonána. V období od ledna do konce října eviduje Svaz dovozců automobilů 5272 registrovaných nových aut na LPG s tržním podílem 2,56 %. Odhaduje se, že na konci prosince hodnota vzroste na přibližně 6200 aut. A to nepočítáme další tisíce v rámci dodatečných přestaveb. U nich je nově oblíbená kombinace s hybridním pohonem.
Češi vidí v LPG spolehlivý způsob úspory nákladů, zvláště při blížícím se zavedení emisních povolenek ETS2. Podle předpokladů České asociace LPG zvýší nový systém cenu litru „autoplynu“ o 2,3 Kč. Současně si na litru benzinu připlatíme 3,5 Kč, takže výhodnost LPG zůstane zachována.
Navíc na čerpacích stanicích roste zastoupení bioLPG vyrobeného z obnovitelných zdrojů, na jehož cenu nebudou mít povolenky vliv. Ve srovnání s naftou totiž vykazuje o 94 % nižší emise skleníkových plynů a v případě fosilního LPG je to o 91 % méně. Vzhledem k tomu, že jej budeme vídat čím dál častěji, jeví se jízda na LPG jako příznivé řešení pro udržení nízkých nákladů na cestování. Nutno ale podotknout, že vozy na LPG mají dražší měření emisí, je třeba dělat pravidelné revize systému a jednou za 10 let vyměnit tlakovou nádrž.
Zdroj: CCS, Česká asociace LPG, Svaz dovozců automobilů I Video: Redakce