Naše elektromobily můžou zlevnit, závisí to na pravidlech, zní z Renaultu
Stáří vozového parku roste kvůli přebujelé regulaci, která zdražuje nová auta, hřímal při představení twinga šéf Renaultu Francois Provost.
Přísné předpisy na povinnou nejen elektronickou výbavu nových aut znamenají jejich vyšší cenu, a tedy nižší dostupnost. Platí to samozřejmě i pro elektromobily – má-li být auto homologované jako auto, tedy kategorie M1 (či N1 v případě užitkových), potřebuje spoustu techniky včetně té, jejíž reálný přínos je přinejmenším diskutabilní.
EU tedy navrhla vytvořit kategorii E-Car na způsob japonské třídy keidžidóša, tedy slavných kei cars. Spadaly by do ní malé elektromobily, které by díky volnějším předpisům mohly být levnější, a tedy lépe konkurenceschopné nejen v návalu čínských dobyvatelů.
Šéf Renaultu François Provost webu Autocar řekl, že podle jeho firmy by tato kategorie měla zahrnovat auta do 4,1 metru délky, která za celý životní cyklus vyprodukují méně než 15 tun CO2 a používají lokální součásti včetně baterií. V případě vzniku takové kategorie by pro ni Renault upravil modely Twingo, 5 a 4.
Cílem je podle Provosta snížit cenu těchto aut, nikoliv stavět pro novou kategorii zcela nové modely. V případě čerstvě představeného twinga by to mohlo být až 15 procent a Dacia, která je součástí skupiny Renault, by do ní krásně mohla napasovat produkční verzi minimalistického konceptu Hipster.
„Dnes máme předpisy na dekarbonizaci,“ automobilky musí prodávat elektromobily a kvůli tomu „jsou ceny aut pro zákazníky příliš vysoké. Lidé si nemohou dovolit nové auto, (…) takže roste průměrné stáří vozového parku. To znamená žádná dekarbonizace, žádné zlepšení bezpečnosti, protože si lidé nemohou kupovat nová auta. Výsledkem je, že ničíme automobilový průmysl,“ nebral si Provost servítky.
V Česku je průměrné stáří registrovaných vozidel 16,5 roku, z loni zveřejněných dat společnosti Cebia však vyplývá, že skutečně provozovaná auta - ta, tkerá byla v posledních dvou letech na STK - jsou průměrně stará 12,74 roku. Napříč Unií je průměr registrovaných aut 12,5 roku.
„Proto musíme změnit pravidla hry tak, aby logika začínala otázkou na to, jaké ceny musíme dosáhnout, aby si Evropané mohli opět kupovat nová auta,“ dodal. Třída E-Car by však podle něj neměla zahrnovat spalovací vozy, měla by být vyhrazená elektromobilům, protože „dekarbonizace je evropská priorita a Renault nikdy nepůjde zpátky“ ke spalovacím motorům.
Provost se dále nechal slyšet, že v rámci zavedení této kategorie by evropská legislativa také měla upravit zpřísňování homologačních předpisů i pro ostatní auta, a to ne jen na chvíli – na 10 až 15 let. „Pokud by se tak stalo, inženýři by mohli vylepšovat současná auta a snížili bychom náklady i cenu pro zákazníka,“ řekl Provost.
„Nechci předpisy rušit, jen chci 10 až 15 let bez nových předpisů. Dnes je v Evropě v plánu zavést 107 nových předpisů pro automobilový průmysl do roku 2030,“ dodal. Právě tohle je podle něj v současnosti zdroj nejvyšších nákladů pro automobilky.
zdroj: Autocar | foto, video-: Renault