Japonská rallye po 1. dnu: První je Ogier, Rovanperä poškodil zavěšení kola
Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally2) vede po prvním dnu Japonskou rallye, která je předposledním podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích. Na třetím místě figuruje lídr šampionátu Velšan Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally2).
Třetí z uchazečů o titul šampiona a týmový kolega výše jmenovaných Fin Kalle Rovanperä poškodil ve třetí zkoušce zavěšení levého zadního kola. V soutěži pokračuje, ale na sedmnáctém místě se ztrátou téměř šesti minut.
Byl moc optimistický
Právě Rovanperä vedl po čtvrteční supererzetě o desetinu sekundy. Ve druhé páteční a celkově třetí erzetě zavadil ve vysoké erzetě o svodidla a problém byl na světě. “Byl jsme moc optimistický," řekl Rovanperä a přiznal, že jel moc rychle. “Podařilo se nám s Jonnem (navigátor) provést nějaké opravy, proplazili se závěrečnou erzetou a dostali se do servisu, kde mechanici auto kompletně opravili. Samozřejmě to byla velká časová ztráta. Boj o skvělý výsledek už skončil, ale ještě je před námi dlouhá cesta a potřebujeme každý bod. Takže jedeme dál a uvidíme, co je možné ještě zvládnout,” doplnil pětadvacetiletý Seveřan.
Ogier si takový start přál
Tři rychlostní zkoušky vyhrál během pátku Sébastien Ogier, který ztrácí třináct bodů na prvního jezdce šampionátu. „Myslím, že můžeme být spokojeni, byl to pro nás dobrý den. Ráno jsme měli slušný rytmus, ale mezi nejlepšími jezdci to nebylo z naší strany stoprocentně bez chyb. Pak jsme odpoledne dokázali trochu více zatlačit, když jsme si byli jistější v tempu a podmínkách přilnavosti pro druhý průjezd. Je hezké, že se nám podařilo vybudovat si malý náskok. Není to moc, ale vždycky je lepší být v této pozici. Je před námi ještě dlouhá cesta, ale prozatím je to pro nás start, jaký jsme si přáli,” uvedl Ogier, kterému bude za měsíc 42 let.
Evans se může po Japonské rallye stát mistrem světa, ale při současném vývoji by se tak nestalo. Brit vyhrál v pátek dvě zkoušky a figuruje na třetím příčce, časově na “dostřel” nejlepších. “Ráno jsme měli slušný start jak jsme očekávali. Podmínky se trochu měnily a všechno bylo docela těsné. Odpoledne pro nás nebylo nejlepší, na několika úsecích jsme ztráceli trochu času. Nemůžeme být úplně spokojeni. Přesto je v této rallye před námi ještě dlouhá cesta a budeme se snažit všechno vylepšit,” uvedl Evans.
Na šesté příčce s mankem 1:12,3 sekundy figuruje Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1), který má ještě teoretickou šanci vybojovat mistrovský titul. “Dopoledne byly dobré podmínky, přilnavost slušná, ale auto vůbec nefungovalo. Odpoledne to bylo pravděpodobně o něco lepší, ale zdaleka ne ideální. Musíme se podívat, jestli s tím inženýři dokáží něco udělat,” prohlásil v servisu Tänak.
Táta nedělá synovi hanbu
Na druhém místě figuruje domácí jezdec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), který ztrácí 7,9 sekundy na vedoucího Ogiera a na třetího Evanse má k dobru 2,3 sekundy. “Je fajn být na konci pátku na druhém místě. Co se týče pocitu, tak to pro mě byly trochu výkyvy. Na některých rychlostních zkouškách jsem byl s autem docela spokojený a na jiných byly z nějakého důvodu problémy. Také při druhém průjezdu Isegamiho tunelem jsem v záludných místech moc neriskoval a Seb si tam dokázal přidat trochu času,” uvedl dvaatřicetiletý Japonec. Na devatenácté příčce celkového pořadí a devátý ve WRC2 figuruje Norihiko Katsuta (Toyota GR Yaris Rally2), což jeho šestapadesátiletý otec.
Průběžné pořadí (po RZ7 z RZ20)
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 1:11:48,2; 2. T. Katsuta. Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +7,9; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +10,2; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +24,0; 5. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +24,3; 6. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +1:12,3; 7. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:33,5; 8. Munster, Loukka (Luc./Ford Puma Rally1) +2:35,9; 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +3:22,3; 10. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +3:45,5; 11. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Škoda Fabia Rally2) +3:57,6; 12. Solans, Sanjuan (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +4:09,3; 13. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +4:29,7; 14. Arai, Tachikui (Jap./Škoda Fabia R5) +5:22,3; 15. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally2) +5:22,4; 16. Kovalainen, Kitagawaová (Fon., Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +5:34,4; 17. Rovanperä, Halttunen (Fon./Toyota GR Yaris Rally1) +5:42,2; 18. Dominguez, Peňate (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +6:04,3; 19. N. Katsuta, Jasui (Jap./Toyota GR Yaris Rally2) +7:10,9; 20. Kamada, Matsumoto (Jap./Škod Fabia R5) +8:20,8. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Japonské rallye
Pátek 7. 11. - 23.23 RZ8 (16,44 km).
Sobota 8.11. - 0.34 RZ9 (21,25 km), 2.05 RZ10 (21,74 km), 4.35 RZ11 (21,74 km), 6.08 RZ12 (21,25 km), 7.21 RZ13 (16,44 km), 9.35 RZ14 (3,05 km). Etapa celkem 121,91 km.
Neděle 9.11. - 0.39 RZ15 (13,98 km), 1.35 RZ16 (13,98 km), 2.53 RZ17 (1,98 km), 3.04 RZ18 (1,98 km), 4.33 RZ19 (20,23 km), 6.15 RZ20 (13,98 km). Etapa celkem 72,38 km).