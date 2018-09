Elektronizace dálničních známek: Prý má ušetřit sto milionů ročně

Kontrola známek pomocí kamer navíc podle úřadu zvýší výnosy z dálničních poplatků. Loni stát vybral na dálničních známkách přes 5,4 miliardy korun. Papírové kupony by měly skončit v roce 2020.

Zavedení elektronických známek se chystá již několik let. Původní odhady přitom hovořily například o jejich zavedení už v roce 2019. Příprava projektu se však protahuje. Nejnověji tak ministerstvo cílí na rok 2021.

Stát si od elektronických známek slibuje několik zlepšení. "Naším cílem je zvýšení komfortu řidičů, kteří by k úhradě časového poplatku mohli nově využívat také internet a mobilní aplikace. Řidič také nebude muset s sebou mít potvrzení o úhradě časového poplatku," uvedl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Úspory podle Rezkové vzniknou především ze současných nákladů na tisk a distribuci kuponů, za něž loni stát dal asi 314 milionů korun. Díky automatizované kontrole by se navíc měl podle ministerstva zvýšit výběr poplatků. Kamery by totiž měly zajistit, aby řidiči nejezdili po dálnici bez poplatků. Elektronizace systému navíc podle ministerstva zabrání padělání kuponů.

Ministerstvo se při přechodu na elektronický systém inspiruje v zahraničí, zejména na Slovensku a v Maďarsku, kde kontrolu zajišťuje na vybraných místech několik pevných i mobilních kamer. "Nepůjde tedy o nějaký rozsáhlý kamerový systém na každém vjezdu nebo výjezdu z dálnice," řekla Rezková. Systém bude podle plánů ministerstva snímat registrační značku vozidla a následně ji porovná s databází zaevidovaných poplatků. Kontrola v terénu však nezmizí úplně, tu bude nadále vykonávat Celní správa.

Přesné parametry nového systému však zatím ještě ministerstvo vyřešeny nemá. V současnosti resort dopravy sestavuje novelu zákona, kterou by měla vláda dostat ke schválení do konce letošního roku. Následně bude stát hledat tvůrce, který by měl celý systém tzv. videotollingu - tedy prodejní model, evidenci úhrad a kontrolu - vytvořit a zajistit.

Za dálnice se v Česku prostřednictvím časových kuponů platí od roku 1995, elektronické mýtné pro kamiony bylo spuštěno v roce 2007. Současných 1500 korun za rok platí motoristé od roku 2012.