Prostořekost může Elona Muska přijít draho. Tesla byla kvůli jeho prohlášením zažalována

Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje výrobce elektromobilů Tesla kvůli prohlášením jeho generálního ředitele Elona Muska možného stažení podniku z burzy. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Kriminální vyšetřování ze strany ministerstva podle těchto zdrojů běží souběžně s dříve oznámeným vyšetřováním ze strany burzovních regulátorů.

Společnost Tesla dnes uvedla, že obdržela od ministerstva spravedlnosti žádost o předložení dokumentů ohledně Muskových prohlášení k možnému stažení podniku z burzy. "Neobdrželi jsme žádné předvolání ani žádnou žádost o výpověď," upozornil mluvčí firmy v reakci na dotaz agentury Reuters ohledně vyšetřování. "Respektujeme přání ministerstva získat informace o této záležitosti a věříme, že by to mělo být rychle vyřešeno, jakmile obdržené informace přezkoumají," dodal.

Musk minulý měsíc překvapil finanční trhy, když na svém twitterovém účtu napsal, že uvažuje o převzetí Tesly a stažení jejích akcií z veřejného obchodování. Dodal, že má pro svůj záměr zajištěno financování. Později však uvedl, že s potenciálními investory stále jedná a že žádná dohoda zatím uzavřena nebyla.

Musk se již kvůli svým výrokům stal terčem žalob ze strany investorů. Spekulanti, kteří sázejí na pokles ceny akcií, šéfa Tesly obvinili, že zveřejnil zavádějící informace. Musk ve svém srpnovém tweetu uvedl, že by za akcie podniku nabídl částku výrazně převyšující jejich tehdejší tržní hodnotu. To vedlo k přechodnému růstu ceny akcií Tesly.

Někteří spekulanti tvrdí, že Musk jim chtěl svým tweetem a následným prudkým růstem ceny akcií Tesly přivodit vysoké ztráty. Profesor Eric Gordon z Rossovy obchodní školy při Michiganské univerzitě upozornil, že Musk je znám svou záští vůči spekulantům sázejícím na pokles cen akcií, což by mělo vládě pomoci prokázat jeho zlé úmysly. "Musk napsal 'financování zajištěno', což není předpověď, ale prohlášení v minulém čase, které vypadá jako fakt. To by mohl být silný argument (při vyšetřování) ze strany vlády," prohlásil.

Muskovy výroky již vyšetřuje americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), která na rozdíl od ministerstva spravedlnosti nemůže vznést obžalobu z trestné činnosti. Může však Muskovi například vyměřit pokutu či zakázat řízení veřejně obchodovaných firem, upozorňuje agentura Reuters.

"Pokud by byl Musk shledán vinným, mohlo by to mít vážné negativní dopady na cenu akcií Tesly," uvedl analytik David Whiston ze společnosti Morningstar. Dodal, že vyšetřování pravděpodobně zabere několik měsíců.

Muskovo chování v poslední době vzbuzuje pochybnosti o tom, zda je stále tou pravou osobou, která by měla stát v čele Tesly. "Řada lidí se ptá, zda je Elon pro Teslu stále tím nejlepším generálním ředitelem," uvedl tento měsíc analytik Frank Schwope z banky NORD/LB.

Musk se nyní nachází pod značným tlakem kvůli problémům při zvyšování produkce nového vozu Model 3, který je klíčový pro plánovanou přeměnu Tesly v masového výrobce. V srpnovém rozhovoru s listem The New York Times mluvil Musk o svém vysokém pracovním nasazení a emocionálním vypětí.

V pondělí zažaloval Muska pro pomluvu britský jeskyňář, který se letos v létě podílel na záchraně 12 mladých fotbalistů a jejich trenéra ze zatopené jeskyně v Thajsku. Musk v červenci Brita Vernona Unswortha označil za pedofila.

Šéf Tesly se chtěl na záchraně fotbalistů podílet a vyzkoušet přitom svou miniponorku; záchranáři ale zařízení odmítli jako nevhodné do místního terénu. Unsworth označil Muskovu miniponorku za marketingový tah, který nemá absolutně žádnou šanci uspět, a Musk ho pak ve tweetu nazval pedofilem. Miliardář se následně za svůj výrok omluvil s tím, že se tak vyjádřil ve vzteku.

Značnou mediální pozornost vzbudilo také nedávné Muskovo vystoupení v internetovém pořadu s komikem Joem Roganem, ve kterém šéf Tesly krátce kouřil směs údajně obsahující marihuanu.