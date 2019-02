Extreme E chce být unikátní závodní série. Postaví proti sobě elektrická SUV v netradičním prostředí

Svět se postupně mění, a tak se motoristický sport snaží reagovat na současné trendy, aby přilákal mladé publikum, které tradiční disciplíny třeba už tolik nebaví. Proto se Formule 1 více otevřela divákům nebo přišla Formule E s elektřinou poháněnými monoposty, jejichž výkon mohou ovlivnit sami fanoušci – pomocí hlasování ho svým oblíbencům mohou navýšit. Nyní se tu pak rýsuje další závodní série podle poslední módy.

Jmenuje se Extreme E a od roku 2021 má nabídnout závody elektrických SUV v netradičním prostředí. Konkrétně se má jezdit na odlehlých místech planety, jako jsou Himaláje, poušť Sahara, deštný prales v Amazonii nebo ostrovy v Indickém oceánu. Promotéři tím chtějí upozornit na z ekologického hlediska ohrožené lokality a ukázat, že elektromobily mohou pomoci s řešením takových problémů. Organizátoři tak elektrovozy považují za ekologická auta a vyzdvihují spíše výhody než aby upozorňovali na jejich nevýhody a neekologické baterie.

Závodit se má na zhruba osm kilometrů dlouhých tratích, kde mají závodní speciály jezdit proti sobě s tím, že v jednotlivých kolech budou nejslabší závodníci postupně odpadávat. Jezdit se tedy bude v terénu, promotéři však zdůrazňují, že Extreme E není rallye. Na jednotlivé destinace vozy odveze loď RMS St Helena, která má zároveň sloužit jako plovoucí paddock.

Proti sobě se mají postavit elektrická SUV s jednotným šasi, vnější design už si ale týmy budou moci ovlivnit samy. Cílem je přilákat výrobce, které by nasadily v šampionátu auta, alespoň blízká sériovým autům. Částečně bude možné ladit také pohonné ústrojí.

Naprosto unikátní pak má být vysílání jednotlivých závodů. Místo tradičního živého přenosu budou natáčeny dokumentárním stylem. Vedle výsledků mají jednotlivé závody upozornit na problémy související s klimatickými změnami. Netradiční formát bude mít na starosti režisér Fisher Stevens oceňovaných dokumentů The Cove a Crazy Love, který bude působit jako umělecký ředitel série.

Za chystaným šampionátem stojí závodník Gil de Ferran a Alejandro Agag, který je zakladatelem a šéfem Formule E. Právě s šampionátem elektrických monopostů má nová série spolupracovat na organizaci. S financováním navíc pomáhá gumárenská společnost Continental a společnost CBMM, dodavatel niobu.

Promotéři by rádi přilákali alespoň 12 týmů, doufají, že osloví i nějaké automobilové výrobce elektrických SUV. Vyloučeno to úplně není, protože i k Formuli E Agag přilákal mnohé značky. Dnes v šampionátu působí Audi, BMW, DS, Nissan nebo Jaguar, a tak třeba některé z nich uvidíme i na startu Extreme E. Takový souboj Audi e-tron, Jaguaru E-Pace, Mercedesu EQC nebo Tesly Model X by rozhodně mohl přilákat množství diváků.